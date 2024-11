小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社(以下「シャオミ・ジャパン」、本社:東京都港区、取締役社長:大沼 彰)は、POCOブランドの最新フラッグシップ製品「POCO F6 Pro」、「POCO Pad」を対象とするブラックフライデーを11月21日(木)より順次開始します。

フラッグシップ機種に匹敵する性能を誇る「POCO F6 Pro」の商品概要

POCO F6 Proは、フラッグシップクラスの「Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 8 Gen 2 Mobile Platform」のチップセットとリキッドクールテクノロジー4.0を掛け合わせて、ゲーミング性能が更にパワーアップしました。また、5000mAhの大容量バッテリーと120W Xiaomiハイパーチャージにより、場所や時間を選ばず快適に使用することができます。さらに、2K解像度(WQHD+ 3200×1440)の120Hzリフレッシュレート対応有機EL(AMOLED)ディスプレイで高いグラフィッククオリティを保証し、満足のいく視覚体験を提供します。

POCO F6 Proの製品特長

・Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 8 Gen 2搭載でハイレベルのゲーム体験

・リキッドクールテクノロジー4.0

・5000mAh大容量バッテリー&120W Xiaomiハイパーチャージ

・2K解像度で120Hzのリフレッシュレートに対応した最高峰ディスプレイ

・大型イメージセンサーを搭載した最大5000万画素、光学手ブレ補正(OIS)付きカメラシステム

・最大50枚までの連続撮影を可能にするバーストショットモード2.0

・なめらかなマットガラス背面とメタルフレームによるスタイリッシュなデザイン

・約74.95mmの幅と背面エッジデザインによる持ちやすさ

・Wi-Fi 7対応による遅延なしのゲーミング体験

・最大2160Hzのタッチサンプリング

・雨でも高精度の操作ができるウェットタッチ技術

POCOブランド初のタブレット「POCO Pad」の商品概要

POCO Padは、2.5K解像度(2560×1600)で約12.1インチ、120Hzリフレッシュレート対応のディスプレイにより、映画鑑賞や、ゲームなどのエンターテインメントにハイレベルの視覚体験を提供します。日常使用に十分な「Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2 Mobile Platform」のチップセットを搭載します。また、10000mAhの超大容量バッテリーによって、長時間の使用もバッテリー残量を気にすることがありません。

POCO Padの製品特長

・2.5K解像度で約12.1インチディスプレイ、エンターテインメントを思う存分に

・高音質のクアッドスピーカーでより高揚感のあるエンターテインメント体験に

・長時間使用にぴったりな10000mAh大容量バッテリー&急速充電

・Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2搭載による余裕のパフォーマンスを

・Xiaomi HyperOSによるシームレスな体験

対象製品

※ 製品のセール価格はチャネルによって異なる可能性があります。

※ セールは期間中に予告なく終了する場合があります。

セール情報

Xiaomi公式サイト(mi.com) ブラックフライデー

セール期間:11月21日(木)20:00~12月6日(金)23:59

URL :https://www.mi.com/jp/event/black-friday-2024

Xiaomi公式 楽天市場店 ブラックフライデー

セール期間:11月21日(木)20:00~11月27日(水)01:59

URL :https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/c/00000000

Amazonブラックフライデー

セール期間:11月27日(水)0:00~12月6日(金)23:59

URL :https://www.amazon.co.jp/Xiaomi

POCOについて

POCOは、Xiaomi Corporationから生まれたブランドです。現在、POCOは98の世界市場に参入。POCOのブランド理念である「あるべきものをすべてここに。(Everything you need, nothing you don't)」に基づき、ファンの皆さまの声とフィードバックに重点を置いています。そのファンの皆さまが本当に必要とする技術の追求の上に成り立っており、スマートデバイス業界の進化をリードすることを目指しています。