¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹ ËëÄ¥¡Ù2025Ç¯2·î¤Ë³«¶ÈÍ½Äê
ÆüËÜ¥êー¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/115946/37/resize/d115946-37-42f5230c07a6897539a7-0.jpg ]¡¡¿·µòÅÀ¤Ï¡¢JR³¤ÉÍËëÄ¥±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡Ê¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤ÇÄ¾·ë¡Ë¤È¥¢¥¯¥»¥¹»êÊØ¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£³¤ÉÍËëÄ¥±Ø¤Ï¡¢JRµþÍÕÀþ¤ÈÉðÂ¢ÌîÀþ¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó29Ê¬¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¤Ï¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤ÇÌó40Ê¬¤È¡¢¼çÍ×¤Ê¸òÄÌµòÅÀ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¡¡¡Ö¥êー¥¸¥ã¥¹ ËëÄ¥ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢¥êー¥¸¥ã¥¹¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRegus¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Regus¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢ ¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤È½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¿·µòÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¼¼¥ª¥Õ¥£¥¹38¼¼¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó90ÀÊ¡Ë¡¢²ñµÄ¼¼1¼¼¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®Wi-Fi¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¢¼õÉÕ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀßÈ÷¤È¥µー¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê¥ïー¥¯´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡¡Åö³º¥»¥ó¥¿ー¤¬³«Àß¤¹¤ë¡ÖmBAY POINTËëÄ¥¡×¤Ï¡¢¥Ó¥ëÆâ¤Ë¥«¥Õ¥§¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÀìÍÑ¤Î¿©Æ²¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»öÃæ¤Î¿©»ö¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤ÏÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ËëÄ¥¡×¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¤ä¥Û¥Æ¥ë ¥¶¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÄ¥»þ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¡¡¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò³ÈÂç¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹ ËëÄ¥ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù³µÍ×³«ÀßÆü¡§2025Ç¯2·î½»½ê¡§¢©261-0023ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥1ÃúÌÜ6m BAY POINTËëÄ¥ 2³¬¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡Ö³¤ÉÍËëÄ¥¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó9Ê¬¥ª¥Õ¥£¥¹Éô²°¿ô¡§38¼¼¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÀÊ¡Ë¿ô¡§90ÀÊ²ñµÄ¼¼¡§1¼¼¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤Ï9:00～18:00¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.regus-office.jp/chiba-area/makuhari/¢¨³«ÀßÆü¡¢Éô²°¡¦ºÂÀÊ¿ô¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹ ËëÄ¥ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤äÂç´ë¶È¡¢¤Þ¤¿¡¢»ÙÅ¹¡¦±Ä¶È½êÅù¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤´Äó°Æ¤Ç¤¹¡£¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ï¡¢±Ø¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤¤¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹ÀßÈ÷¡¢Âî±Û¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅ¸³«¤¹£²£¸£°¤ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/115946/37/resize/d115946-37-b4080a69bd9794a8bc47-1.jpg ]¡Î¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï¡¡¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ï¡¢À¤³¦120¥«¹ñ¡¢4,000µòÅÀ°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëIWG plc¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¹¥¤¥¹¡¢CEO¡§Mark Dixon¡¢°Ê²¼ IWG¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤¿¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£1998Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯2·î¤«¤é»°É©ÃÏ½ê¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ48ÅÔ»Ô¡¦185µòÅÀ°Ê¾å¤Ë¤Æ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ÖSignature¡Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡Ë¡×¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖSPACES.¡Ê¥¹¥Úー¥·¥º¡Ë¡×¡¢ ¾å¼Á¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖRegus¡Ê¥êー¥¸¥ã¥¹¡Ë¡×¡¢Æ¯¤¯¤ò¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¡ÖOpenoffice¡Ê¥ªー¥×¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò³µÍ×[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/115946/37/resize/d115946-37-4fbc8e2f389eddad938d-2.jpg ]¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥êー¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©163-1030ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É»°ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïー30³¬ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§À¾²¬¿¿¸ã¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î´ÉÍý¡¢±¿±Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.regus-office.jp