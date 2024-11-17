²ÃÌÐÁñ²ÖÄ»±à¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Ë¡§¡ÖºÇ¸å¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êーÅ¸¡×¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êーÅ¸¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î2Æü(ÅÚ)～12·î1Æü(Æü)
³«±à»þ´Ö¡§10¡§00～16¡§00(¼õÉÕ15:30Ëø)
ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍËÆü
Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í1000±ß¡¡¾®³ØÀ¸300±ß¡¡¥·¥ë¥Ðー900±ß
20Ç¯°Ê¾å³§ÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ÃÌÐÁñ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êーÅ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î¹âÎð²½Åù¤ÎÇØ·Ê¤«¤éº£Ç¯¤Î³«ºÅ¤òºÇ½ª²ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÉÊ¼ï¤Î°é¼ï¤Î¤¿¤áÌç³°ÉÔ½Ð¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÎÇä¤Ë¾è¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¤ÊÉÊ¼ï¤â¡¢º£Ç¯¤Ï²ÖÇäÅ¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤¬ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¹¼¼Æâ¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êー¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
²ÖÇäÅ¹
²Á³ÊÂÓ¤Ï1000～4000±ß¡£Ãæ¤Ë¤Ï500±ß¤Î¥»ー¥ëÉÊ¤â¡ª
¾±²°²°Éß¤ÎÇÀµ¡¶ñÉô²°¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êー¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êー¡Ê¥Í¥ê¥Í¡§Nerine¡Ë
ÈÕ½©¤ÎÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êー(¥Í¥ê¥Í)¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¸¶»º¤Î¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê²Ê¥Í¥ê¥ÍÂ°¤Îµåº¬¿¢Êª¤Ç¤¹¡£ÍÛ¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤ë¤È²ÖÊÛ¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¤³¤È¤«¤é¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êー¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¦Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¡ÖÇ¦ÂÑ¡×¡ÖÈ¢Æþ¤êÌ¼¡×¡£¡Ö¥Í¥ê¥Í¡×¤Ï¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþ¤·¤¤½÷¿À¡¦¥Íー¥ìー¥¤¥¹¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ç¡¢¥Íー¥ìー¥¤¥¹¤ÏÈþ¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê⽗¿À¤«¤éÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢¿åÄì¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿½÷¿À¤¿¤Á¤Ç¡¢Á´Éô¤Ç50～100¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åö±à¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êー¤Ï1986Ç¯Åö±à¤ËÆ³Æþ°ÊÍèÉÊ¼ï²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¥êー¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤ËÂçÎØ¤Ç¡¢¼ê¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ëºé¤¯Í¥ÎÉÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÌÐÁñ²ÖÄ»±à¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±
²ÃÌÐÁñ²ÖÄ»±à
Ãó¼Ö¾ì
ÎÁ¶â¡ÄÌµÎÁ¡¡¡¡¢¨Ãó¼Ö¾ì¤ÏÁ´¤Æ²°³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¼Ö200Âæ¡¡¥Ð¥¹6Âæ
½êºßÃÏ¡¡¢©436-0105¡¡ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¸¶Î¤110
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0537-26-1211
¥°ー¥°¥ë¥Þ¥Ã¥× https://goo.gl/maps/mRTDuocwpdmx8zqp7
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://kamoltd.co.jp/
Z¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://twitter.com/KamoIrisGarden
Facebook¡¡https://www.facebook.com/kamoltd
Instagram¡¡https://www.instagram.com/explore/locations/281985038/