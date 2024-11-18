À¸Íý³èÀ­»é¼ÁÂå¼Õ¹ÚÁÇSMS2¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÈ¯¸«～ÆÃÄê¤Î»éËÃ»À¤ò»ý¤Ä¥ê¥ó»é¼Á¤òÂå¼Õ¤·À¸Íý³èÀ­»é¼Á¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë～

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¥¿¥¤¥È¥ë¡§Multiple activities of sphingomyelin synthase 2 generate saturated fatty acid- and/or monounsaturated fatty acid-containing diacylglycerol
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»¨»ïÌ¾¡§The Journal of Biological Chemistry
DOI¡§10.1016/j.jbc.2024.107960(https://doi.org/10.1016/j.jbc.2024.107960)
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1¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Diacylglycerol kinase ¦Ä and sphingomyelin synthase-related protein functionally interact via their sterile ¦Á motif domains
»¨»ïÌ¾¡§The Journal of Biological Chemistry
DOI: 10.1074/jbc.RA119.012369(https://doi.org/10.1074/jbc.RA119.012369)
2) ¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Sphingomyelin synthase-related protein generates diacylglycerol via the hydrolysis of glycerophospholipids in the absence of ceramide
»¨»ïÌ¾¡§The Journal of Biological Chemistry
DOI: 10.1016/j.jbc.2021.100454(https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.100454)
3) ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Human sphingomyelin synthase 1 generates diacylglycerol in the presence and absence of ceramide via multiple enzymatic activities
»¨»ïÌ¾¡§FEBS Letters
DOI: 10.1002/1873-3468.14735(https://doi.org/10.1002/1873-3468.14735)