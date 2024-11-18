Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¿·½ÕÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÇ¯±Û¤·¥¹¥Æ¥¤
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó⽷Ä®¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¶Ó⽷4-6-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Ê¡°æÊþÌé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ä¤´Ä«¿©¤Î¤ª¤»¤Á¡¢¤ªÌß¤Ä¤¤Ê¤É¡¢¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏºÇÂç¤Ç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯¤Î´³»Ù¤ÏÌ¦Ç¯¡Ê¤ß¤É¤·¡Ë¡£¡Ö½½´³½½Æó»Ù¡×¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢42ÈÖÌÜ¡Ö²µÌ¦¡Ê¤¤Î¤È¤ß¡Ë¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£²µ¡Ê¤¤Î¤È¡Ë¤Ï¡¢½½´³¤Î2ÈÖÌÜ¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Á¡¢ÁðÌÚ¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿¤Ó¤ëÍÍ»Ò¤ä²£¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì¦¡Ê¤ß¡¦¤Ø¤Ó¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤Î»È¤¤¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ°Êª¤Ç¡¢Ã¦Èé¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤«¤éÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á2025Ç¯¤Ï¡ÖºÆÀ¸¤äÊÑ²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é½ÀÆð¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡×Ç¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
▪️12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë/ Âç³¢Æü
¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▪️1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë/ ¸µÃ¶
¤ªÌß¤Ä¤¤È¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▪️1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤ª¤è¤Ó 2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡
¤´Ä«¿©¤Ï¤ª»¨¼Ñ¤ä°ËÃ£´¬¤Ê¤ÉÄêÈÖ¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤ÎÍÎÉ÷¤ª¤»¤Á¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥Ûー¥ë¡¢µÒ¼¼¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ê¤É´ÛÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¡×¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÅÀÅô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀõÁð»û¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡ÖÀõÁð¥¨¥ê¥¢¡×¡¢³Ø¶È¤ä°Â»º¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Åìµþ¶þ»Ø¤Î½é·Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öµµ¸ÍÅ·¿À¼Ò¡×¡¢¹¾¸ÍÊ¸²½Ç¯´Ö¤Ë¸þÅçÉ´²Ö±à¤Ë½¸¤¦Ê¸²½¿ÍÃ£¤Ë¤è¤êÁÏ°Æ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤â½é½Õ¤Î¹Ô³Ú¹Ô»ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¶ùÅÄÀî¼·Ê¡¿À¤á¤°¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¿·Ç¯¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤Î¤´Í½ÌóÊýË¡
²¼µ¤Î¸ø¼°Í½Ìó¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈÎÇä
½ÉÇñÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú12·î31Æü¡¦1·î1Æü¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡Û¿·½ÕÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÇ¯±Û¤·¥¹¥Æ¥¤
https://go-lottecityhotel.reservation.jp/ja/plans/10149464?adults=2
¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¤òË¾¤àÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢²¼Ä®¾ð½ï¤ò⾊Ç»¤¯»Ä¤¹³¹¡Ö¶Ó⽷Ä®¡×
¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¡Ö¶Ó»åÄ®±Ø¡×Ä¾·ë¡¦JR¡Ö¶Ó»åÄ®±Ø¡×ÅÌÊâÎ©ÃÏ£±Ê¬¤È¤¤¤¦È´·²¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢ "Åìµþ¡É¤òËþµÊ¤¹¤ëÎ¹¤ÎµòÅÀ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¤òÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¯¸«ÅÏ¤»¤ëµÒ¼¼¤ä¡¢·ò¹¯Èþ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Ä«¿©¤Ç·Þ¤¨¤ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÄ«¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î¡Ö¹¾¸ÍÀÚ»Ò¡×¤òÁ°ÌÌ¤ËÇÛ¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤Þ¤Á¤¹¤ß¤À¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î½¸¤¤¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/lottecityhotel_kinshicho_tokyo/