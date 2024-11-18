¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÍºàÉÔÂ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢BBSec¤ÈNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤¬AIµ»½Ñ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âìß· µ®»Ö¡¢°Ê²¼BBSec¡Ë¤Ï¡¢NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ ÆØ»Ò¡¢°Ê²¼NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹*¡ÊMSS¡Ë¸þ¤±¤ÎAIµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê¡Û
ºòº£¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¹âÅÙ²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯È½Äê¤Ï¡¢¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ÎÌäÂê¤äÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ìÅù¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤ËAIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¼«Æ°²½¤ä¸úÎ¨²½¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢NTT¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö³Î¤«¤é¤·¤µÉ¾²ÁAI¡ÊFalse-aware AI¡§FAI¡Ë¡×¤È¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Îµ¡³£³Ø½¬¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡Öscikit-learn¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ë¡Ö³Î¿®ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«Æ°È½ÃÇ¤È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢MSS¤Î¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¸³¤ËºÝ¤·¡¢NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Ë¤Æ¿·¤¿¤Ë³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¡¢É¾²Áºî¶È¤ÏBBSec¤ÈNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£AI¤Î¡Ö³Î¿®ÅÙ¡×¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°È½ÃÇ¤òÍ¥Àè¤·¡¢³Î¿®ÅÙ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀìÌç²È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤«¤ÄÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
BBSec¤Ï2000Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¾ðÊó»ñ»º¤ò¼é¤êÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶È²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤ËÂ³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¿Í´Ö¤ÎÃÎÇ½¤òÂçÉý¤ËÎ¿²ï¤¹¤ë»þÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¾´¹¤ÎÅþÍè¡Ê¥×¥ì¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ò2030Ç¯¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢Íè¤ë¤Ù¤Å¾´¹ÅÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆVision2030¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡ÖVision2030¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖAction 2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
- ¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤È¼ý±×²½
- À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅªÅê»ñ
- ´ûÂ¸»ö¶È¤Î·ÑÂ³Åª³ÈÂç¤ÈÍø±×Î¨¸þ¾å
¤Î£³¤Ä¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï1.¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËAIµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤Î¿×Â®²½¤ÈÀºÅÙ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼Ò²ñ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚBBSec¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
BBSec¤Ï¡¢2000Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Èー¥¿¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Î²Ä»ë²½¤ä¿ÇÃÇ¤«¤é»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐ±þ¡¢24»þ´Ö/365ÆüÂÎÀ©¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¡¢Éý¹¤¤¾ðÊó¼ý½¸ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¡×¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¡×¡ÖAI»þÂå¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤È¤é¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò°°Õ¤¢¤ë¹¶·â¼Ô¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
* ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ´ÉÍý¤ò³°Éô¤Î¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤Ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹