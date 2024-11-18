¡Ú11·î21Æü(ÌÚ) ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ø¿À¸ÍÂç³Ø Ï¡¾Â»á¤Ë³Ø¤Ö ¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½ºßÃÏ - ºÇ¿·µ»½Ñ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¼çºÅ¡Ë
ºÇÀèÃ¼¤Î¼«Á³¸À¸ì½èÍýAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¼ý½¸¥µー¥Ó¥¹¡ØAnews¡¦Astrategy¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¿À¸ÍÂç³Ø Ï¡¾Â»á¤Ë³Ø¤Ö ¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½ºßÃÏ - ºÇ¿·µ»½Ñ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¡Ù¤ò11·î21Æü(ÌÚ) ¤Ë³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤È»ëÄ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://stockmark.co.jp/event/20241121(https://stockmark.co.jp/event/20241121?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aa_prtimes_20241121)
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿À¸ÍÂç³Ø¤ÎÀèÃ¼¥Ð¥¤¥ª¹©³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÏ¡¾Â»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÏÈùÀ¸Êª¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¥¹¥Þー¥È¥»¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÍÍÑÊª¼Á¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸»º¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£SDGs¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Î´Ä¶Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢ºàÎÁÀ¸»º¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤Î³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤»º¶È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜÊý¿Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö2030Ç¯¤ËÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ð¥¤¥ª¥¨¥³¥Î¥ßー¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¥Ð¥¤¥ªÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤ä¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥ª´ØÏ¢µ»½Ñ¤Î¥Ëー¥ºÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡¢¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ä¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ÈÀßÈ÷Åê»ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥¹¥ÈÌÌ¡¢»º¶È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ¸»º¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸÷¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡Ö½Ð¸÷¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç(https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2023_10_03_01/)¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤ä¥Ð¥¤¥ª²½³ØÉÊ¡¢¥Ð¥¤¥ªÇÀÌô¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥»¥ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¸÷¹çÀ®ÈùÀ¸Êª¤ÎÎÏ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÙË¦ÇÝÍÜ(https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/20241002-66095/)¡×¤Î¼Â¸½¤ä¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¿·µ»½Ñ(https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/20231226-21752/)¡×¤Î³«È¯¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¤ÎÏ¡¾Â»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎºÇ¿·¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæ³«È¯¤äµ»½Ñ³«È¯¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ò¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎºÇ¿·µ»½ÑÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤äÍÑÅÓÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
Ï¡¾Â À¿µ× »á
¿À¸ÍÂç³Ø ÀèÃ¼¥Ð¥¤¥ª¹©³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¿À¸ÍÂç³ØÀèÃ¼¥Ð¥¤¥ª¹©³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¶µ¼ø¡¦¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡£¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¤ò·óÇ¤¡£ÀìÌç¤ÏÂå¼Õ¹©³Ø¡¢¥Ð¥¤¥ª¥×¥í¥»¥¹¡£ÈùÀ¸Êª¡¢ÈùºÙÁôÎà¤òÍøÍÑ¤·¤¿Êª¼Á¡ÊÈÆÍÑ²½³ØÉÊ¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍµ¡Ç½ÉÊ¡ËÀ¸»º¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸¦µæ¤Ç¹ñºÝ»ï³Ø½ÑÏÀÊ¸200Êó°Ê¾å¡¢ÁíÀâ¡¦²òÀâ80Êó°Ê¾å¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¡£JSTÀïÎ¬Åª¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶È¤µ¤¤¬¤±¡¦ÂåÉ½¡¢NEDO¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ³«È¯¡¦¸¦µæ³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¢JSTÌ¤Íè¼Ò²ñÁÏÂ¤»ö¶È¡¦ÂåÉ½¡¢NEDO¥¹¥Þー¥È¥»¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¸¦µæ³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¦µæ¥êー¥Àー¤òÎòÇ¤¤·¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤è¤ê¿À¸ÍÂç³Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯¿ä¿Êµ¡¹½¡¦¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¶¦ÁÏ¸¦µæµòÅÀÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦Æü»þ
2024Ç¯11·î21Æü(ÌÚ) 16:00-17:00
¡¦¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ (»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://stockmark.co.jp/event/20241121?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aa_prtimes_20241121
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤Ï¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿ÍÎà¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¼«Á³¸À¸ì½èÍýµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Î»ö¶ÈÁÏÂ¤³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¸À¸ì½èÍýµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹ñÆâ³°Ìó3Ëü5Àé¥µ¥¤¥È¤ÎËÄÂç¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ë¥åー¥¹¤òÊ¬Îà¡£¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó¤òAI¤¬ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¾ðÊó´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÃåÁÛ¤ÈÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎÈ¯Å¸¤òÂ¥¤¹¡ÖAnews¡×¡¢AI¤¬ÁÈ¿¥¤ä¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¹½Â¤²½¤·¡¢¼¨º¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥µー¥Ó¥¹¡ÖAstrategy¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶ÈÍÍ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³°ìÃúÌÜ12ÈÖ3¹æ LIFORK MINAMI AOYAMA S209
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÎÓ Ã£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÃµº÷¤È°Õ»×·èÄê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://stockmark.co.jp/