[12/20³«ºÅ] ¸æ¼Ò¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¡ª¡© ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤ÎASEANÅ¸³«¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¤¬»öÎã¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ø³¤³°Å¸³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2024¡Ù¡ÚÍè¾ìÆÃÅµ¤¢¤ê¡§¸ÂÄê100¼Ò¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤â²ÄÇ½¡Û¢¨»²²ÃÌµÎÁ

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https://www.digima-japan.com/event-news/lp/global-symposium-2024/(https://www.digima-japan.com/event-news/lp/global-symposium-2024/#apply)
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TEL¡§03-6820-1265
E-mail¡§info@global-symposium-2024.com
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