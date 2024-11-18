The SHEL¡ÇTTER TOKYO ÅìµÞ¥×¥é¥¶¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×Å¹¤Ë¤ÆD2C¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSINSS¡×½é¤È¤Ê¤ëLIMITED STORE¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼°æÇîÇ·¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSHEL¡ÇTTER¡Ê¥·¥§¥ë¥¿ー¡Ë¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¡ÖThe SHEL¡ÇTTER TOKYO ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×Å¹¡×¤Ë¤Æ¡¢D2C¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSINSS¡Ù¤ÎLIMITED STORE¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿·ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢LIMITED STORE¸ÂÄêÉü¹ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢À§ÈóLIMITED STORE¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ About ¡ÖSINSS¡×
¡ÖTERU¡×¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¼«¿È¤¬¼Â´¶¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ý¤Ä±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼«¤é¤¬ÀèÆ³¤·¤ÆÆ±À¤Âå¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¡ÖSINSS¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡Ö¿¿¡×¡Ö¿Ä¡×¡Ö¿´¡×¤Î»°¤Ä¤Î»×ÁÛ¤ò´ð¼´¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¡ÖSINSS¡×¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë "SINSS is True, is Willed, is Emotional" ¤ò»Ø¿Ë¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤á¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
SINSS OFFICIAL INSTAGRAM @sinss_official_
¢£ LIMITED STORE ¸ÂÄêÉü¹ï¥¢¥¤¥Æ¥à
NAME¡§SHAGGY KNIT MIX CARDIGAN
PRICE¡§8,800 (tax in)
COLOR¡§C.GRY,BLU
SIZE¡§S,M,L
¢£ PICK-UP ¥¢¥¤¥Æ¥à
NAME¡§REVERSIBLE BLOUSON
PRICE¡§11,000 (tax in)
COLOR¡§BLK
SIZE¡§S,M,L
NAME¡§SHAGGY GRADATION MUFFLER
PRICE¡§5,500 (tax in)
COLOR¡§BLU,BLK,BRN
SIZE¡§FREE
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ä¥¢¥¦¥¿ー¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12/7(ÅÚ)¤Ë¤ÏÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆþ²Ù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ªー¥×¥óÅöÆü¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÖTERU¡×¤¬ÍèÅ¹
¥ªー¥×¥óÅöÆü¤Î11/23(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢SINSS¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¡ÖTERU¡×¤¬ÍèÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¿ï»þSINSS¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/sinss_official_/)¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡ÖTERU¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@teru_14)¤è¤êÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¹ÊÞ³µÍ×
¢©150-0001½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-30-3
The SHEL'TTER TOKYOÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡× 1F
JR»³¼êÀþ¡¦¸¶½É±Ø ÅÌÊâ4Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥í ÀéÂåÅÄÀþ/ÉûÅÔ¿´Àþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ1Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥í ÀéÂåÅÄÀþ/È¾Â¢ÌçÀþ/¶äºÂÀþ¡¦É½»²Æ»±Ø¡¡ÅÌÊâ7Ê¬
OPEN¡¿11:00
CLOSE¡¿20:00
¢£ About ¡ÖThe SHEL'TTER TOKYO¡×
¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMOUSSY¡×¤ò¼´¤Ë¡¢
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤ËÁÊµá¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ØThe SHEL'TTER TOKYOÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×Å¹¡Ù¡£
2023Ç¯3·î3Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤ò¤·¡¢°Û¶È¼ï¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤êÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸¶½É¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡ØThe SHEL'TTER TOKYOÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×Å¹¡Ù¤è¤êÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
The SHEL'TTER TOKYOÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡https://www.ec-store.net/sws/pages/sheltter.aspx
SHEL'TTER OFFICIAL INSTAGRAM @sheltter_official
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦ Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É 3548¡Ë
¡¦ ÁÏ¶È¡§ 2000 Ç¯ 3 ·î
¡¦ ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·ó¡¡ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡¡Â¼°æ ÇîÇ·
¡¦ ½êºßÃÏ¡§ ¢©153-0042¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7¡¡ÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º
¡Ê´ë¶È¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://www.baroque-global.com/
¡Ê¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS