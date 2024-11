The SHEL¡ÇTTER TOKYO ÅìµÞ¥×¥é¥¶¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×Å¹¤Ë¤ÆD2C¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSINSS¡×½é¤È¤Ê¤ëLIMITED STORE¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、 代表取締役社長:村井博之)が展開するセレクトショップ「SHEL’TTER(シェルター)」の旗艦店「The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店」にて、D2Cブランド『SINSS』のLIMITED STOREをオープンいたします。

期間中は、新作はもちろん、LIMITED STORE限定復刻アイテムなど豊富なラインナップをご用意しております。

実際の商品を手に取ってご覧いただけるこの機会に、是非LIMITED STOREにお立ち寄りください。

■ About 「SINSS」

「TERU」がディレクションを手掛け、自身が実感したファッションの持つ影響力を自らが先導して同世代に届けたいという想いから、2024年10月に「SINSS」を立ち上げる。

「真」「芯」「心」の三つの思想を基軸に、誠実なものづくりを行う「SINSS」。

ブランドコンセプトである "SINSS is True, is Willed, is Emotional" を指針に、きれいめからカジュアルまで、世代を超えて共感されるプロダクト開発を目指す。

SINSS OFFICIAL INSTAGRAM @sinss_official_

■ LIMITED STORE 限定復刻アイテム

NAME:SHAGGY KNIT MIX CARDIGAN

PRICE:8,800 (tax in)

COLOR:C.GRY,BLU

SIZE:S,M,L

■ PICK-UP アイテム

NAME:REVERSIBLE BLOUSON

PRICE:11,000 (tax in)

COLOR:BLK

SIZE:S,M,L

NAME:SHAGGY GRADATION MUFFLER

PRICE:5,500 (tax in)

COLOR:BLU,BLK,BRN

SIZE:FREE

その他にも、ニットやアウター、スラックスやデニムなど、人気なアイテムを多数取り揃えています。

また、12/7(土)には第二弾として新作アイテムの入荷を予定しています。

■ オープン当日はディレクター「TERU」が来店

オープン当日の11/23(土)には、SINSSディレクターの「TERU」が来店いたします。

詳細は、随時SINSS公式Instagram(https://www.instagram.com/sinss_official_/)または、「TERU」のYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@teru_14)より配信いたします。

■ 店舗概要

〒150-0001渋谷区神宮前4-30-3

The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」 1F

JR山手線・原宿駅 徒歩4分

東京メトロ 千代田線/副都心線・明治神宮前駅 徒歩1分

東京メトロ 千代田線/半蔵門線/銀座線・表参道駅 徒歩7分

OPEN/11:00

CLOSE/20:00

■ About 「The SHEL'TTER TOKYO」

バロックジャパンリミテッドを代表するブランド「MOUSSY」を軸に、

日本だけでなく世界に訴求する当社の旗艦店として2012年にオープンした『The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店』。

2023年3月3日にリニューアルオープンをし、異業種との取り組みや、カルチャーの発信、デジタルとリアルを融合した新たなグローバル旗艦店として再構築。次世代へのブランディングベースとなり生まれ変わりました。

ファッションだけにとどまらないクリエイティブなコンテンツやコラボレーションを提案し、ブランドの世界観を原宿の中心地にある『The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店』より発信していきます。

The SHEL'TTER TOKYO特設ページ https://www.ec-store.net/sws/pages/sheltter.aspx

SHEL'TTER OFFICIAL INSTAGRAM @sheltter_official

<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業: 2000 年 3 月

・ 代表者: 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地: 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS