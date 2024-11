Plug and Play¼Ò¼çºÅ¤Î¡ÖSilicon Valley Summit¡×¤ÎPich Session¤ËCEOÀ¾»³ ·ò¿Í¤¬ÅÐÃÅ

株式会社Greenphard Energy

株式会社Greenphard Energy(本社:東京都港区、代表取締役:西山 健人、以下、Greenphard)の代表取締役 西山 健人は、Plug and Play株式会社が主催しアメリカのシリコンバレーにて行われる、スタートアップカンファレンス「Silicon Valley Summit」にブース出展、Climate Tech のPitch Sessionにて登壇します。

「Silicon Valley Summit 2024」は、アメリカシリコンバレーの世界最大級のアクセラレーターPlug and Play社が開催し、300社を超えるスタートアップが一堂に集結。最先端技術・最新のサービスを持つ企業、投資家や事業会社とのグローバルなビジネス連携を目指した世界最大規模のイベントです。Greenphardは本イベントにブースを出展、11月20日(水)のClimate Tech Innovation Gateway: Unveiling Market Opportunities in Japan for Global Startups(9:30~11:00)にCEO西山健人が登壇します。

Greenphardはエネルギー消費を最適化し、持続可能な社会に貢献する最先端のIoT技術を使った電力ソリューションを提供しています。「Silicon Valley Summit 2024」をはじめとしたグローバルセッションへの参加を通じて、私たちの革新技術を世界に発信し、グローバルなビジネス展開をさらに加速してまいります。

■Silicon Valley Summit 2024 開催概要■

世界最大のアクセラレーターPlug and Play社が開催する、世界最大規模のスタートアップショーケース&カンファレンス。最先端の技術やサービスを展開する300社を超えるスタートアップと投資家、事業会社が一堂に会する。

日程:2024年11月19日(火) ~2024年11月21日(木)

会場:Plug and Play Tech Center

(440 North Wolfe Road Sunnyvale, CA 94085 United States)

主催:Plug and Play株式会社

イベントURL:https://www.plugandplaytechcenter.com/events/silicon-valley-november-summit-2024

■株式会社Greenphard Energy 代表取締役 CEO 西山 健人■

大手金融機関を経て三菱商事グループにおいてプロダクトマネージャーとして風力、バイオマス、太陽光の大型プロジェクトの事業開発に従事する。その後、国内有数の宇宙スタートアップにて人工衛星データソリューション開発等を担当。2021年、デジタル技術と電力を融合したソリューションを展開する株式会社Greenphard Energyを立ち上げ、様々な企業、団体の脱炭素およびDXと地域全体の電力安定化への貢献に取り組んでいる。

【会社概要】

株式会社Greenphard Energyは、最先端IoTテクノロジーとバーチャルパワープラントのスキームを融合した電力ソリューション事業を展開しています。空調、冷凍、冷蔵など設備をIoTテクノロジーでスマートに制御して電力消費量を削減することに加え、電力需要設備で新たなクリーン電力リソースを創出し電力系統に提供することにより地域全体の電力の安定化および脱炭素社会を実現と再生可能エネルギー比率の引き上げに貢献する事業を展開しています。

会社名 : 株式会社 Greenphard Energy(グリーンファードエナジー)

代表者 : 代表取締役CEO 西山 健人(Nishiyama Takehito )

本社所在地: 東京都港区海岸1-4-22 Seesaw 9F

設立: 2021年 3月

事業内容: 最先端IoT技術とバーチャルパワープラントを融合した空調・冷蔵・冷凍設備向け電力ソリューションHaaS&SaaS事業

HP: https://greenphard.com/

【採用について】

Greenphard Energyでは、事業拡大にあたり、エンジニアおよび事業開発担当者の積極的な採用を実施しております。より詳しい情報については、こちら(https://greenphard.com/our-company/)をご覧いただくか、Email:info@greenphard.com へお気軽にお問い合わせください。