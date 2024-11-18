2024Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¡¢¡ã¥Ð¥«¥é¡äÀ½ ¹â¤µÌó10¥áー¥È¥ë¤ÎµðÂç¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤¬ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤ËÅÐ¾ì¡£
»°±Û¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢120¼þÇ¯¡ß¡ã¥Ð¥«¥é¡ä260¼þÇ¯µÇ°¡ÖJoy,Pleasure¡õLight¡×
¢£2024Ç¯11·î28Æü(ÌÚ)～12·î10Æü(²Ð) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹ ËÜ´Û1³¬ Ãæ±û¥Ûー¥ë
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/living/living_stationery/shopnews_list/shopnews0283.html¡¡
ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢»°±Û¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢Àë¸À120¼þÇ¯¤È¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¤ÎÁÏÀß260¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¸ß¤¤¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËËÜ´Û1³¬Ãæ±û¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¸÷¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¤Îßê¤á¤¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¹â¤µÌó10¥áー¥È¥ë¤ÎµðÂç¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¡£Å·Äº¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡Ö¥¼¥Ë¥¹¡×¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ò¡¢8Åô¡¢12Åô¡¢24Åô¡¢36Åô¤È4Âæ½Å¤Í¤¿°µ´¬¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤¬¥Ûー¥ë¤ÎÃæ±û¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢4Âæ¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢À¤³¦¸ÂÄê260¥Ôー¥¹¤Î1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÚÎï¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»°±Û¤È¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¡¢¹â¤µÌó10¥áー¥È¥ë¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤¬ÅÐ¾ì¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¤Îµ±¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Ë¸÷¤È´¿¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡Ê8Åô¡¢12Åô¡¢24Åô¡¢36Åô¡Ë¤ò4Âæ½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡¢¹â¤µÌó10¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö°µ´¬¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤¬ËÜ´Û1³¬Ãæ±û¥Ûー¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥¹¥±ー¥ë¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ÎÅ¸¼¨¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»°±Û¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¥Ûー¥ë¿á¤È´¤±¤Î5³¬¤ØÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¹â¤µÌó11¥áー¥È¥ë¤ÎÅ·½÷Áü¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤ÎËÜ´Û1³¬Ãæ±û¥Ûー¥ë¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÅ·½÷Áü
ËÜÅ¸¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤´¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ªー¥ÀーÀ©¡Ë
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥¼¥Ë¥¹ ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ 8Åô¡¡3,850,000±ß ¢¨¹â¤µ74cm Éý67cm ½ÅÎÌÌó15kg
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥¼¥Ë¥¹ ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥¯¥ê¥¢¡õ¥ì¥Ã¥É 12Åô¡¡8,100,400±ß ¢¨¹â¤µ83cm Éý81cm ½ÅÎÌÌó23.5kg (¥·¥§ー¥É¹þ¤ß)
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥¼¥Ë¥¹ ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥¯¥ê¥¢¡õ¥ì¥Ã¥É 24Åô 15,400,000±ß ¢¨¹â¤µ116cm Éý108cm ½ÅÎÌÌó50kg
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥¼¥Ë¥¹ ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥¯¥ê¥¢¡õ¥ì¥Ã¥É¡¡36Åô¡¡22,000,000±ß ¢¨¹â¤µ171cm Éý130cm ½ÅÎÌÌó90kg
¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Âç·¿¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢4Âæ¤òÅ¸¼¨¡£
¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤ò°Ï¤àÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áñ¸·¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£²ÚÎï¤ÊÂç·¿¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢4Âæ¤¬¸÷¤ê¤È´¿¤Ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¿¥ïー¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È8Âæ¤â¤ÎÂç·¿¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤Î¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â´õ¾¯¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥ß¥ë¥Ë¥å¥¤ ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢8Åô¡¡3,520,000±ß ¢¨¹â¤µ102cm Éý89cm ½ÅÎÌÌó25.2kg
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥¼¥Ë¥¹ ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ 12Åô 9,614,000±ß ¢¨¹â¤µ84cm Éý81cm ½ÅÎÌÌó23.5kg (¥·¥§ー¥É¹þ¤ß¡Ë
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥¢¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ 8Åô¡¡5,033,600±ß ¢¨¹â¤µ74cm Éý69cm ½ÅÎÌÌó14kg (¥·¥§ー¥É¹þ¤ß)
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥Æ¥å¥¤¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢ ¥ì¥¯¥¿¥ó¥°¥éーS¡¡¥Ô¥«¥Ç¥êー¡¡4,070,000±ß ¢¨¹â¤µ30cm Éý110cm ±ü¹Ô44cm ½ÅÎÌÌó39kg
¡ã¥Ð¥«¥é¡äÁÏÀß260¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢À¤³¦¸ÂÄê260¥Ôー¥¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¤Îßê¤á¤¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ï¥ó¥Àー¥¹¤¬¡ã¥Ð¥«¥é¡ä260¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¼ê³Ý¤±¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¡£À¤³¦¸ÂÄê260¥Ôー¥¹¤Î1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·ºî¤ò°ìÆ²¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¥®¥Õ¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥Ë¥åー¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥½ー¥éー 10,120,000±ß (¸ÂÄê260¥Ôー¥¹ ¸ÂÄê¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê)
¡ã¥Ð¥«¥é¡ä¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ 77,000±ß (¸ÂÄê15,000¥Ôー¥¹)
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï°ìÉô¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÆü¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
»°±Û°ËÀªÃ°PRÃ´Åö¤¬È¯¿®¤¹¤ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤òOPEN¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡§https://www.isetan.mistore.jp/common/pr.html¡¡