【初の女性限定イベント開催】HUBHUB下北沢 with RESET LABORATORY リセラボが贈る心身リフレッシュ体験！
イベント概要
株式会社マフモ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：菊池 将史）は、2024年11月29日（金）に、三井不動産グループの株式会社ShareTomorrowが提供する移動式ユニットを活用した都市型リラクゼーション施設「HUBHUB下北沢店」において、初の女性限定特別サウナイベント「RESET LABORATORY × HUBHUB アウフグース＆ウィスキング体験」を開催いたします。
イベント概要
イベント名：RESET LABORATORY × HUBHUB「アウフグース＆ウィスキング体験」
日時：
- 第1部：2024年11月29日（金）11:00～14:30
- 第2部：2024年11月29日（金）15:00～18:30
- 第3部：2024年11月29日（金）19:00～22:30
定員：各部18名（完全予約制）
料金：詳細はこちら(https://hubhub.vacationgo.jp/planDetail/a9622f959d01485ba140537a477fcb66?id=7ff1ce2901654f82a099eabb19f85db0&infantNum=0&checkInDate&checkOutDate&area&tagName&planKbn=ALL&memberId)をご確認ください。
備考：ヘッドスパ、ウィスキング、その他飲食料は別料金となります。
🌟 イベントのハイライト
RESET LABORATORYのサウナ＆ヘッドスパ体験
日本初の“サウナ付きドライヘッドスパ専門店”リセラボが提供するリラクゼーション施術。
オープンから一年で会員数1.5万人。SNS総再生数1,200万回。
日本初サウナ付きヘッドスパ専門店｜RESET LABORATORY
アウフグースセッション
アウフグースマスター「ゆりんこ」さんによる、体調やニーズに合わせた温かい蒸気と扇子でのリフレッシュタイム。
アウフグースマスター「ゆりんこ」さん
ウィスキングマッサージ
ウィスキングマイスター「武内祐美」さんによる植物の枝を使用したリズミカルな全身マッサージで深い癒しを提供。
ウィスキングマイスター「武内祐美」さん
サ飯＆ドリンク
サウナ後の食事とドリンクを楽しみながら、リラクゼーション後のひとときを満喫。
HUBHUBについて
HUBHUBは、三井不動産グループが展開する移動式ユニットを活用した都市型リラクゼーション施設ブランド。御徒町、新百合ヶ丘、下北沢で展開し、サウナ、BBQ、パーティー、フィットネスジムなど多彩なウェルビーイング体験を提供。都市部の空き地や未使用スペースに新しいライフスタイルを提案し、地域に活気をもたらしています。
HUBHUB 下北沢店
🏢 RESET LABORATORYについて
RESET LABORATORY（リセラボ）は、ヘッドスパを中心とした東京発のウェルネスブランド。サウナとドライヘッドスパを融合させた日本初のサービスを提供し、忙しい現代人に極上のリラクゼーションと回復を提供しています。三軒茶屋、新宿テルマー湯、池尻大橋の三店舗で展開中。
RESET LABORATORY 三軒茶屋店
💬 代表取締役 菊池 将史のコメント
「今回の女性限定イベントは、多くの女性に日常の疲れを癒し、心身ともにリフレッシュしていただくための特別な機会です。HUBHUB下北沢とRESET LABORATORYのコラボレーションにより、これまでにない新しいリラクゼーション体験を提供できることを嬉しく思います。」
参加方法
本イベントは完全予約制です。詳細情報および予約はこちら(https://hubhub.vacationgo.jp/planDetail/a9622f959d01485ba140537a477fcb66?id=7ff1ce2901654f82a099eabb19f85db0&infantNum=0&checkInDate&checkOutDate&area&tagName&planKbn=ALL&memberId)からご確認ください。
https://hubhub.vacationgo.jp/planDetail/a9622f959d01485ba140537a477fcb66?id=7ff1ce2901654f82a099eabb19f85db0&infantNum=0&checkInDate&checkOutDate&area&tagName&planKbn=ALL&memberId(https://hubhub.vacationgo.jp/planDetail/a9622f959d01485ba140537a477fcb66?id=7ff1ce2901654f82a099eabb19f85db0&infantNum=0&checkInDate&checkOutDate&area&tagName&planKbn=ALL&memberId)
🔮 今後の展開
RESET LABORATORYはHUBHUBとのコラボレーションをさらに拡大し、都市型リラクゼーション施設として新たな体験を提供してまいります。忙しい都市生活者に心身の回復とリフレッシュの場を提供し、より多くの方々に新しいライフスタイルの選択肢を提供することを目指します。
📍 会社・店舗情報
HUBHUB 施設概要
「HUBHUB御徒町」
所在地：東京都台東区上野5丁目10-6
交通：JR山手線・京浜東北線「御徒町」駅徒歩3分、東京メトロ銀座線「上野広小路」駅徒歩4分、東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅徒歩4分、都営大江戸線「上野御徒町」駅徒歩4分
施設概要：男女別サウナ（貸切利用可）/デジタルシアター/カフェ
営業時間：9：00～23：00（年末年始除く）
※予約受付開始は本日7月13日～、利用開始は7月24日～になります。
「HUBHUB下北沢」
所在地：東京都世田谷区代沢5丁目8-6
交通：京王井の頭線・小田急小田原線「下北沢」駅 徒歩7分
施設概要：男女別サウナ（貸切利用可）/サイレントシアター/カフェ
営業時間：9：00～23：00（年末年始除く）
予約開始予定：2023年7月下旬
開業予定：2023年8月下旬
「HUBHUB新百合ヶ丘」
所在地：神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目12
交通：小田急小田原線「新百合ヶ丘」駅 徒歩4分
施設概要：サウナ/プール/BBQパーティールーム/MINIMAL GYM/ DIGITAL PLAY BOX
営業時間：9：00～23：00（年末年始除く）
予約開始予定：2023年8月中旬
開業予定：2023年9月中旬
RESET LABORATORY 施設概要
「RESET LABORATORY（リセラボ）三軒茶屋店」
所在地：〒154-0004 東京都世田谷区太子堂２丁目12-1 ダイムタワーB1
交通：東急田園都市線「三軒茶屋駅」駅徒歩3分、東急世田谷線「三軒茶屋駅」駅徒歩5分。
施設概要：個室サウナ付きヘッドスパ専門店（貸切利用）
営業時間：12：00～22：00（年末年始除く）
「RESET LABORATORY（リセラボ）新宿テルマー湯店」
所在地：所在地： 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１－２ テルマー湯内 3F
交通：都営新宿線、東京メトロ丸ノ内線・副都心線 「新宿三丁目」駅E1出口より 徒歩約2分
JR線「新宿駅」東口より 徒歩約9分
東京メトロ副都心線、都営大江戸線 「東新宿」駅 A1出口徒歩9分
施設概要：大型施設内。※入浴料は別途
営業時間：12：00～22：00（年末年始除く）
「RESET LABORATORY（リセラボ）池尻大橋店」
所在地：〒154-0001 東京都世田谷区池尻２丁目３１－２０ 清水ビル 7階
交通：等級田園都市線「池尻大橋」駅南口から徒歩1分
東京メトロ副都心線、都営大江戸線 「東新宿」駅 A1出口徒歩9分
施設概要：ヘッドスパのみ。近隣に温浴施設あり。
営業時間：13：00～22：00（年末年始除く）
RESET LABORATORY SNSアカウント
- Instagram(https://www.instagram.com/resetlabo/)
- Twitter(https://twitter.com/ResetLabo)
- TikTok(https://www.tiktok.com/@resetlabo)
HUBHUB
- Instagram(https://www.instagram.com/hubhub_jp/)
本件に関するお問い合わせ
株式会社マフモ 広報担当 菊池
メール：info@mafumo.tokyo
電話：080-3573-4130
RESET LABORATORYは、科学とリラクゼーションの力を融合させ、都市生活に新たな癒しの価値を提供する企業です。今後もサービスの充実を図り、より多くの方々に深いリラクゼーション体験をお届けしてまいります。