「2024 MAMA AWARDS」TOMORROW X TOGETHER - ENHYPEN - ZEROBASEONE「MAMA」のために結成されたコラボバンド名を電撃公開！

韓国100%エンターテインメントチャンネル「Mnet」および動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営する CJ ENM Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)の韓国本社である株式会社CJ ENMは、25年間「初」の道を切り開き、独歩的な地位と権威を受け継いできたグローバル代表K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」が、今回の授賞式のために結成されたグローバルボーイズグループコラボバンドのメンバーと名前を公開しました。

毎年差別化された見どころと多彩なパフォーマンスで、グローバル音楽ファンが待ち望む話題の授賞式として定着した「2024 MAMA AWARDS」が、プレスプレミアを通じ、先に公開していたボーイズグループコラボバンドのステージを予告して期待感を一段と高めました。

TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ZEROBASEONEまで、世界中で爆発的な愛を受けているグローバルボーイズグループのメンバーが集まって結成されたコラボバンド名は「自己発光TOENZE」。メンバーたちが直接意見を出し合って作った名前で、それぞれの個性と実力が調和して輝きを放つことが期待されています。

「自己発光TOENZE」のメンバーには、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUとHUENINGKAI、ENHYPENのJAY、ZEROBASEONEのKIM TAE RAEとHAN YU JINが参加します。圧倒的なパフォーマンスと多才な実力を備えたグループのメンバーが集まっただけに、お互いの境界とジャンルの境界を超えるステージが繰り広げられることが注目されます。彼らは1995年にタイムスリップし、当時の感性と学生時代の好奇心をステージに存分に盛り込む予定です。各メンバーがどんな楽器でステージを披露するのかも楽しみです。事前VTRの現場で会ったメンバーは、全員が「MAMA AWARDS」で新人賞を受賞したという共通点があり、驚きと同時にお互いに親しくなることができ、この中でTOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUとHUENINGKAI、ZEROBASEONEのKIM TAE RAEは学生時代に実際にバンド部活動をした経験を分かち合い、素敵な舞台を作るという覚悟をより一層固めたということです。また、ギターに夢中になったENHYPENのJAY、末っ子の覇気をたっぷり見せるというZEROBASEONEのHAN YU JINまで、これまで見られなかった異色の姿で登場する5人組バンド「自己発光TOENZE」のステージは、11月22日(金)日本の京セラドーム大阪で行われるCHAPTER1で公開されます。

K-POP授賞式として初めてアメリカでの開催を発表した「2024 MAMA AWARDS」は、アメリカから日本へのリレー配信を通じて、オフラインを越えて全世界に生中継される予定です。日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、11月22日と23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、aespa、Anderson .Paak、BIBI、BOYNEXTDOOR、BYEON WOO SEOK、ENHYPEN、G-DRAGON、(G)I-DLE、ILLIT、INI、IVE、izna、J. Y. Park、 KATSEYE、Lee Young Ji、 ME:I、MEOVV、PLAVE、RIIZE、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE、TWS、YOUNG POSSE、ZEROBASEONEがパフォーミングアーティストとして名を連ねました。毎年年末、独歩的な見どころ満載で話題を呼んできた世界が注目する世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、タイトルスポンサーとして世界200カ国以上に決済ネットワークを運営するグローバル電子決済サービスの大手企業Visaと共にします。「2024 MAMA AWARDS」は、MnetだけでなくYou TubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて全世界に生中継される予定です。日本では、CS放送Mnetと動画配信サービスMnet Smart+及び、Pontaパスにて放送・配信を予定しています。

<放送情報>

放送:CS放送Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」

番組名:『2024 MAMA AWARDS』

番組サイト: https://mnetjp.com/mama/2024/(https://mnetjp.com/mama/2024/)



<放送日時(予定)>

11月22日(金)

アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター

授賞式:12:00~(予定)

京セラドーム大阪

レッドカーペット:16:00~(予定)

授賞式:18:00~(予定)

11月23日(土)

京セラドーム大阪

レッドカーペット:13:00~(予定)

授賞式:15:00~(予定)



※Mnet Japan日本語字幕つきにて放送予定です

※放送配信日時・内容が都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください

