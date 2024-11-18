ウィーメックス株式会社

ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）傘下の ウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）は、2024年11月21日（木）～11月24日（日）に、福岡国際会議場・福岡サンパレスで開催される「第44回医療情報学連合大会」（大会長 九州大学大学院 医学研究院 医療情報学講座 中島直樹様）にブース出展します。また、本大会の期間中の2024年11月23日（土）には、奈良県立医科大学附属病院および厚生労働省をお迎えし、ランチョンセミナーを提供します。さらに、同日に開催される『UIとUXの新しいパラダイム ～デジタルヘルスの最前線～』をテーマとした大会企画には、ウィーメックス 代表取締役社長の高橋秀明が演者として登壇いたします。

■第44回医療情報学連合大会 概要

・公式サイト：https://jcmi44.org/index.html

・会期 ：2024年11月21日（木）～11月24日（日）

・会場 ：福岡国際会議場・福岡サンパレス

https://jcmi44.org/access.html

・参加方法 ：下記URLよりご確認ください。

https://jcmi44.org/regist_part.html

＃ブース出展について

・展示会場 ：展示ルーム６（福岡国際会議場4階・403）

・展示製品 ：診療所向け医事一体型電子カルテシステム「Medicom-HRf Hybrid Cloud」(*1)

保険薬局向け電子薬歴システム「PharnesX-MX」(*2)

クラウド型薬歴共有サービス「Pharnes LinkII」(*3)

薬局業務支援システム「生成AI薬歴入力支援サービス」(*4)

薬局業務支援システム「Wemex オンライン服薬指導」(*5) 他

＃ランチョンセミナーについて

本セミナーのテーマは『電子処方箋の現在地とこれから ～着実な医療DXの実現へ～』です。

奈良県立医科大学附属病院 薬剤部長の池田和之様を座長にお迎えし、電子処方箋に関する最新の政策情報について、厚生労働省 大臣官房総務課企画官 (医薬局併任)電子処方箋サービス推進室長の猪飼裕司様にご講演いただきます。また、電子処方箋管理サービスを介して活用される情報連携の現状と、今後の展望について、ウィーメックス ヘルスケアIT事業部 プロダクトマネジメント部 プロダクト戦略課の神澤嘉範が説明いたします。

・テーマ ：『電子処方箋の現在地とこれから ～着実な医療DXの実現へ～』

・日時 ：2024年11月23日（土）12:40～13:40

・会場 ：E会場（福岡国際会議場5階・国際会議場501）

＃大会企画について

本大会企画のテーマは『UIとUXの新しいパラダイム ～デジタルヘルスの最前線～』です。

ウィーメックス 代表取締役社長の高橋秀明が演者として登壇し、電子カルテシステム等におけるUI/UXの重要性と最新の取り組みについて説明いたします。

・テーマ ：『UIとUXの新しいパラダイム ～デジタルヘルスの最前線～』

・日時 ：2024年11月23日（土）14:40～16:10

・会場 ：A会場（福岡国際会議場３階・メインホール）

（*1）診療所向け医事一体型電子カルテシステム「Medicom-HRf Hybrid Cloud」紹介ページ

https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrf-hybrid-cloud(https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrf-hybrid-cloud?utm_campaign=pr241118)

（*2）保険薬局向け電子薬歴システム「PharnesX-MX」紹介ページ

https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx-mx(https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx-mx?utm_campaign=pr241118)

（*3）クラウド薬歴共有サービス「Pharnes LinkII」紹介ページ

https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnes-link2(https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnes-link2?utm_campaign=pr241118)

（*4）薬局業務支援システム「生成AI薬歴入力支援サービス」紹介ページ

https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/ai-medicationhistory(https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/ai-medicationhistory?utm_campaign=pr241118)

（*5）薬局業務支援システム「Wemex オンライン服薬指導」紹介ページ

https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/online-medication-guidance(https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/online-medication-guidance?utm_campaign=pr241118)

＜ウィーメックス株式会社について＞

ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開するＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。「メディコム」ブランドの医事コンピューターや電子カルテシステムの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。また、2023年10月に富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社より電子カルテ・レセプト関連事業を取得し、ウィーメックス ヘルスケアシステムズ株式会社が誕生。 国内の「医療DX」を推進するヘルスケア IT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com/(https://www.wemex.com/?utm_campaign=pr241118)

□所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

□代表者名 ：代表取締役社長 高橋秀明

＜ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について＞

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念とするグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2023年度のグループ連結売上収益は3,539億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp(https://www.phchd.com/jp?utm_campaign=pr241118)

お問合せ先

ウィーメックス株式会社

E-mail：tky-mc_pr_alignment@ml.wemex.com