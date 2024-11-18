【開催告知・取材のお願い】国内最大級の国際家具インテリア見本市「アジア・ファニシング・フェア2024」の開催

一般社団法人アジア家具フォーラム前回開催の「アジア・ファニシング・フェア2023」の展示風景

一般社団法人アジア家具フォーラム（本部所在地：広島県広島市中区、代表理事：阿部野育三）は、2024年11月20日（水）～22日（金）の３日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）東展示棟５ホールにて国内最大級の国際家具インテリア見本市「アジア・ファニシング・フェア2024」を開催します。今回で９回目の開催となる本展示会には、日本を含むアジア地域から150社・ブランドが出展。アジア各地のバラエティ豊かな家具インテリア製品が会場を彩ります。

「アジア・ファニシング・フェア2024」は、アジアの家具インテリア製品を集めた国際色豊かな展示会として家具インテリア業界の関係者などを中心に注目を集めている展示会です。展示製品は、ソファ、ベッド、テーブル、チェアなどの人気商材からペット家具やインテリア雑貨、デジタルソリューションまで幅広い製品群が揃います。日本からはフランスベッドやパナソニック、マスターウォール、パモウナをはじめとする有力ブランドなど48社が出展。海外は中国・台湾・韓国・マレーシア・パプアニューギニアから日本市場での取引拡大を熱望する102社・ブランドが出展します。

企画展示には、ペットとの上質な暮らしを提案する第７回ペットインテリア展PetSaloneを開催。犬や猫などの愛玩動物の快適性だけではなく、飼育者にとっても居心地のよい家具インテリア製品を提案します。企画展示エリア内にはセミナー会場を設け、獣医師や建築家が講師の「動物と暮らしスペシャリストセミナー」も開催いたします（11/20・21）。

「アジア・ファニシング・フェア2024」は、建築・住宅専門展示会「Japan Home Show & Building Show 2024」、インテリアファブリックス専門展示会「JAPANTEX2024」と合同開催し、「住」をワンストップで提案する「建築＋インテリアWEEK」の展示会の一つとして開催します。来場者はいずれかの展示会で来場登録を行えば、すべての展示会に手続きなく入場することができ、「住」に関する最新情報を手に入れることができます。

「アジア・ファニシング・フェア2024」開催概要

■ 会 期：2024年11月20日（水）～22 日（金）10 時～17時

■ 会 場：東京ビッグサイト東 5 ホール

■ 主 催：一般社団法人アジア家具フォーラム ／ 一般社団法人日本能率協会

■ 後 援：経済産業省／林野庁／中国大使館経済商務処／公益社団法人インテリア産業協会／公益

社団法人日本通信販売協会／朝日新聞社／一般社団法人ペットインテリア協会／全日本ベッド工業会／台湾区家具工業同業公会／ Malaysia International Furniture Fair（MIFF）／公益社団法人日本愛玩動物協会（企画展示後援）

■ 合同開催展 （建築＋インテリア WEEK）：Japan Home Show & Building Show 2024 ／ JAPANTEX 2024

■ 同時開催展：ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2024

■ 出展企業：600社以上（建築＋インテリア WEEK）

■ 来場登録者数見込：27,000 名（建築＋インテリア WEEK ）※来場登録者数とは、展示会場にて来場者として登録された人数。会期中「1 登録」につき何度来場しても 1 回のみカウント。

■ 入場登録料：無料 ※WEB 来場事前登録が必要（完全来場事前登録制）

■ お問い合せ先：一般社団法人アジア家具フ ォーラム 事務局（喜多村）TEL：082-231-5555 ／ E-Mail：info@aff-forum.com

【関連リンク】

■「アジア・ファニシング・フェア2024」特設サイト(https://www.aff-fair.com)

■「アジア・ファニシング・フェア2024」来場事前登録ページ(https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_aff/registration.php)

■「アジア・ファニシング・フェア2024」出展者検索ページ(https://www.aff-fair.com/fair_group)

■「アジア・ファニシング・フェア2024」カテゴリー別会場MAP公開ページ(https://www.aff-fair.com/article/6383)

■「第７回ペットインテリア展PetSalone」詳細ページ(https://petinterior.com/newsrelease/detail/?id=99)

■「建築＋インテリアWEEK」ポータルサイト(https://www.jma.or.jp/homeshow/lp/week/)

■展示会取材のご案内（一般社団法人日本能率協会内）(https://www.jma.or.jp/press/index.html)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

一般社団法人アジア家具フォーラム 事務局 喜多村 圭

住所：〒730-0854 広島県広島市中区土橋町4-18 HP：http://www.aff-forum.com

E-Mail：info@aff-forum.com ／ TEL：082-231-5555 ／ FAX：082-292-9543