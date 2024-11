Final Aimが「TSUNAGU広島2024」に出展

株式会社 Final Aim

株式会社Final Aim(本社:米国デラウェア州 / 代表取締役社長:朝倉 雅文、取締役:横井 康秀、以下 Final Aim)は、2024年11月19日(火)~20日(水)に、広島グリーンアリーナで開催される、広島県内を中心とした事業者と国内の有望なスタートアップ126社をつなぎ、オープンイノベーションを促進させるマッチングイベント「TSUNAGU広島2024」に出展することをお知らせいたします。入場は無料です。ぜひご参加ください。

イベントサイト:https://tsunagu-hiroshima2024.chugoku-np.co.jp/(https://tsunagu-hiroshima2024.chugoku-np.co.jp/)

Final Aimは、2019年12月に創業、22年には米国本社を設立し、生成AIによる新たなデザイン開発や知的財産権の管理に対応したデザイン・知財管理プラットフォームを開発しています。

デザイン・知財管理プラットフォーム(パイロット版)

「Final Design」https://lp.finaldesign.io/ja

24年1月には、ヤマハ発動機株式会社との共創による電動モビリティのコンセプトデザインを発表。生成AIを活用することで従来のデザインプロセスを加速させるとともに、弊社独自のスマートコントラクトによるプラットフォームを導入することで、デザインプロセスそのものや中間生成物、最終データの真正性や知的財産権を担保することに成功しました。

生成AIを活用したヤマハ発動機株式会社との共創による電動モビリティ

「TSUNAGU広島2024」は、株式会社ひろぎんホールディングス、株式会社広島ベンチャーキャピタルおよび株式会社中国新聞社が共催する、広島県内を中心とした事業者と国内の有望なスタートアップ126社をつなぎ、オープンイノベーション(事業共創)を促進させるマッチングイベントです。

広島県の産業は「ものづくり」を軸として、造船、鉄鋼、自動車などの重工業から、建設業、卸売業、医療、福祉、食品、観光などバランスの取れた層の厚い産業群が形成されております。一方で、県内企業においては、労働人口減少に伴う生産性向上や環境に配慮した事業運営への取り組みなど、今後の産業構造の変化を見据えた新事業開発、ビジネスモデル変革が必要となることが予想されます。

共催3社は、県内企業と各分野のスタートアップをつなぎ、オープンイノベーション(事業共創)による地域活性化と県内企業の持続的成長および発展を目的とし、本イベントを開催いたします。

本イベントでは、当社によるデザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」やお客様との最新事例をご紹介する予定です。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ TSUNAGU広島2024 概要

期間:2024年11月19日(火) 13:00~17:00・20日(水) 10:00~17:00

会場:広島県立総合体育館 広島グリーンアリーナ

公式ウェブサイト:https://tsunagu-hiroshima2024.chugoku-np.co.jp/

入場料:無料(事前登録制)

■ Final Aimについて

Final Aimは、デザインとデジタル製造業領域を中心にブロックチェーン事業をグローバルに展開し、2021年11月に自社のブロックチェーンプラットフォーム「Final Chain」のベータ版を発表しました。22年4月に米国に法人を設立。同年9月には、シリコンバレー発の世界的なスタートアップアクセラレーター「Berkeley SkyDeck」に採択され、同プログラム内で23年2月には「The Most Likely to Become the Next Unicorn」に選ばれました。また同年6月には、北カリフォルニアジャパンソサエティとスタンフォード大学の共催による「Japan - US Innovation Awards」における「Innovation Showcase」を受賞。エンタープライズ領域で高い評価を得るシリコンバレー発のアクセラレーター「Alchemist X」にも採択されました。2024年、データの真正性を守りデザインに新しい価値を与えるプラットフォーム「Final Design」のパイロット版をローンチ。

【会社概要】

社名:株式会社Final Aim(Final Aim, Inc.)

所在地:米国・デラウェア州 / 日本・東京都

創業者:代表取締役社長 朝倉 雅文 / 取締役 横井 康秀

事業内容:デザインとデジタル製造業領域を中心としたブロックチェーン事業

ウェブサイト:https://final-aim.com