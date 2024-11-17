5人組ダンスボーカルグループ「MADKID（まっどきっど）」が 結成10周年を記念したワンマンライブを開催！ 2025年に全6都市でツアーの開催が決定！
TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズや現在放送中のTVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマを担当する5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」が24年11月17日、結成10周年を記念したワンマンライブを東京・大手町三井ホールで開催した。
MADKIDは2014年7月に結成。何度かのメンバー交代を経て、2017年にSHINが加入し、現体制に。
2018年にメジャーデビューを果たし、3枚目のシングル「RISE」がTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」オープニングテーマに抜擢され、アメリカを中心にヒット。同楽曲のYouTubeの総再生回数は3000万回を突破している。
その後多数のアニメ主題歌を担当し、現在はアメリカ、カナダ、ドイツなど日本のみならず海外でもイベントに出演するなど世界に活躍の幅を広げている。
そんな5人が結成10周年を迎えた。
10周年を冠に据えたワンマンライブは昼・夜の2公演開催され、昼公演では活動初期から最新曲まで、歴史をたどっていくようなセットリストで構成。10年の軌跡が詰め込まれたライブを魅せた。
一方、夜公演は先日リリースされたアルバム「DROPOUT」を引っさげてハードなパフォーマンスをメインに、『MADKIDらしさ』を前面に押し出したライブを魅せた彼ら。
同公演のラストには2025年に東京・横浜・大阪・名古屋・福岡・宮崎の全6都市でツアーを開催する事も発表された。
11月18日よりファンクラブ最速先行申込受付がスタートする。
さらに、2025年にカナダ、アメリカ、メキシコの北米11都市を巡るツアーを開催する事も明らかになっている。
11年目を迎える5人の歩みから今後も目が離せない。
◆LIVE TOUR INFORMATION
MADKID LIVE TOUR 2025
5月17日(土)
横浜みなとみらいブロンテ
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START
5月24日(土)
新栄シャングリラ
15:00 OPEN / 15:30 START
5月25日(日)
梅田BANGBOO
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START
5月31日(土)
INSA(福岡)
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START
6月1日(日)
宮崎LAZARUS
DAY 14:00 OPEN / 14:30 START
NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START
6月7日(土)
東京
Veats Shibuya
16:30 OPEN / 17:15 START
■チケット価格
スタンディング\6,000（税込）
■ファンクラブ最速先行申込受付期間：
11/18(月)18:00～12/1(日)23:59
詳しくはこちら
https://fanicon.net/fancommunities/4450
MADKID LIVE TOUR 2025 -RISING- in NORTH AMERICA
With NANO
Jan 24 Vancouver, BC
Jan 25 Seattle, WA
Jan 27 San Francisco, CA
Jan 28 San Diego, CA
Jan 29 Los Angeles, CA
Feb 1 Mexico City, MEX
Feb 2 Monterrey, MEX
Feb 4 Dallas, TX
Feb 5 Chicago, IL
Feb 6 New York, NY
Feb 8 Toronto, ON
詳細はこちら
https://columbia.jp/madkid/
◆RELEASE INFORMATION
2024年11月13日発売
MADKID
3rd ALBUM 「DROPOUT」
Type-A：\4000(tax in)/COZP-2132～3 / Type-B：\3000(tax in)/COCP-42373
【CD INDEX】
01. Chaser TVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマ
作詞: LIN, YUKI 作曲: pw.a, Yuka Niiyama 編曲: pw.a
02. Last Climber パチスロ「盾の勇者の成り上がり」テーマソング
作詞: YOU-TA、YUKI、LIN 作曲 / 編曲: tepe
03. SIN TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ
作詞: LIN 作曲 / 編曲: amazuti（KEYTONE)
04. Paranoid アニメ「伊藤潤二『マニアック』」オープニングテーマ
作詞: LIN 作曲 / 編曲: LIN
05. Mirage
作詞: YOU-TA,LIN,YUKI 作曲 / 編曲: DON
06. Swell
作詞: LIN,YUKI 作曲 / 編曲: LIN
07. Change The World TVアニメ「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と
出会う」オープニングテーマ
作詞: LIN、YUKI 作曲： 鈴木盛広 編曲: TAKT (TRYTONELABO)
08. ふたつのことば TVアニメ「ただいま、おかえり」オープニングテーマ
作詞: LIN,YUKI 作曲 / 編曲: hisakuni (SUPALOVE)
09. Dream Journey
作詞: SHIN、LIN、YUKI 作曲: 金子麻友美 / 編曲: 金子麻友美、久下真音
10. One Room Adventure TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ
作詞: LIN,YUKI 作曲: pw.a, Ucca-Laugh 編曲: pw.a
11. FLY TVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマ
作詞: LIN,YUKI 作曲: pw.a, Yuka Niiyama 編曲： pw.a
12. Future Notes
作詞：KOHSHI (FLOW) ＆YOU-TA, LIN, YUKI 作曲：TAKE (FLOW) 編曲：TAKE (FLOW) ＆ LIN
13. DROPOUT HEROES
作詞: Q-MHz, MADKID 作曲 / 編曲: Q-MHz
【DVD INDEX】
‘Chaser’Music Video
‘Chaser’Music Video Behind The Scenes
VLOG for ‘Anime Messe’in Germany
◆LIVE INFORMATION
11月17日（日）開催
MADKID 10th ANNIVERSARY LIVE -DROPOUT HEROES-
会場：大手町三井ホール
＜DAY＞SETLIST
https://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thDAY
1 i don't CARE
2 Light Up
3 Going Around
4 Freakin-CHANGE- HYPE-(メドレー）
5 Stay with me
6 PARTY UP
7 TOKYO
8 Never going back
9 Summer Time
10 RISE
11 FAITH
12 来・来・来
13 REBOOT
14 Gold Medal
15 SIN
16 Bring Back
ENCORE
1 No border
2 Chaser
＜NIGHT＞SETLIST
https://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thNIGHT
1 Bring back
2 Chaser
3 Get Started
4 ふたつのことば
5 Be the light
6 Interstella Luv
7出ていってよ-OVERAGAIN-Unveil(メドレー）
8 Swell
9 Paranoid
10 Last Climber-Fight It Out（メドレー）
11 Mirage
12 REBOOT
13 Stuck on U
14 Dream Journey
15 FLY
16 One Room Adventure
17 Future Notes
18 Change The World
19 SIN
ENCORE
EN1 DROPOUT HEROES
EN2 Play
EN3 Never going back
DOUBLE ENCORE
EN1 RISE
◆MADKID INFORMATION
2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。
TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズをはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。
アメリカ、カナダ、ドイツなど海外でのイベント出演など活躍の場を広げている。
公式サイト：https://columbia.jp/madkid/
YouTube：https://www.youtube.com/@madkid-official
Instagram：https://www.instagram.com/madkid_official/
X：https://twitter.com/MADKID_official