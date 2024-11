5人組ダンスボーカルグループ「MADKID（まっどきっど）」が 結成10周年を記念したワンマンライブを開催！ 2025年に全6都市でツアーの開催が決定！

日本コロムビア株式会社

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズや現在放送中のTVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマを担当する5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」が24年11月17日、結成10周年を記念したワンマンライブを東京・大手町三井ホールで開催した。



MADKIDは2014年7月に結成。何度かのメンバー交代を経て、2017年にSHINが加入し、現体制に。

2018年にメジャーデビューを果たし、3枚目のシングル「RISE」がTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」オープニングテーマに抜擢され、アメリカを中心にヒット。同楽曲のYouTubeの総再生回数は3000万回を突破している。

その後多数のアニメ主題歌を担当し、現在はアメリカ、カナダ、ドイツなど日本のみならず海外でもイベントに出演するなど世界に活躍の幅を広げている。



そんな5人が結成10周年を迎えた。

10周年を冠に据えたワンマンライブは昼・夜の2公演開催され、昼公演では活動初期から最新曲まで、歴史をたどっていくようなセットリストで構成。10年の軌跡が詰め込まれたライブを魅せた。

一方、夜公演は先日リリースされたアルバム「DROPOUT」を引っさげてハードなパフォーマンスをメインに、『MADKIDらしさ』を前面に押し出したライブを魅せた彼ら。



同公演のラストには2025年に東京・横浜・大阪・名古屋・福岡・宮崎の全6都市でツアーを開催する事も発表された。

11月18日よりファンクラブ最速先行申込受付がスタートする。

さらに、2025年にカナダ、アメリカ、メキシコの北米11都市を巡るツアーを開催する事も明らかになっている。

11年目を迎える5人の歩みから今後も目が離せない。





◆LIVE TOUR INFORMATION



MADKID LIVE TOUR 2025



5月17日(土)

横浜みなとみらいブロンテ

DAY 14:00 OPEN / 14:30 START

NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START



5月24日(土)

新栄シャングリラ

15:00 OPEN / 15:30 START



5月25日(日)

梅田BANGBOO

DAY 14:00 OPEN / 14:30 START

NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START



5月31日(土)

INSA(福岡)

DAY 14:00 OPEN / 14:30 START

NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START



6月1日(日)

宮崎LAZARUS

DAY 14:00 OPEN / 14:30 START

NIGHT 17:30 OPEN / 18:00 START



6月7日(土)

東京

Veats Shibuya

16:30 OPEN / 17:15 START



■チケット価格

スタンディング\6,000(税込)



■ファンクラブ最速先行申込受付期間:

11/18(月)18:00~12/1(日)23:59

詳しくはこちら

https://fanicon.net/fancommunities/4450







MADKID LIVE TOUR 2025 -RISING- in NORTH AMERICA

With NANO



Jan 24 Vancouver, BC

Jan 25 Seattle, WA

Jan 27 San Francisco, CA

Jan 28 San Diego, CA

Jan 29 Los Angeles, CA

Feb 1 Mexico City, MEX

Feb 2 Monterrey, MEX

Feb 4 Dallas, TX

Feb 5 Chicago, IL

Feb 6 New York, NY

Feb 8 Toronto, ON



詳細はこちら

https://columbia.jp/madkid/





◆RELEASE INFORMATION



2024年11月13日発売

MADKID

3rd ALBUM 「DROPOUT」

Type-A:\4000(tax in)/COZP-2132~3 / Type-B:\3000(tax in)/COCP-42373

【CD INDEX】

01. Chaser TVアニメ「ハイガクラ」オープニングテーマ

作詞: LIN, YUKI 作曲: pw.a, Yuka Niiyama 編曲: pw.a



02. Last Climber パチスロ「盾の勇者の成り上がり」テーマソング

作詞: YOU-TA、YUKI、LIN 作曲 / 編曲: tepe



03. SIN TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ

作詞: LIN 作曲 / 編曲: amazuti(KEYTONE)



04. Paranoid アニメ「伊藤潤二『マニアック』」オープニングテーマ

作詞: LIN 作曲 / 編曲: LIN



05. Mirage

作詞: YOU-TA,LIN,YUKI 作曲 / 編曲: DON



06. Swell

作詞: LIN,YUKI 作曲 / 編曲: LIN



07. Change The World TVアニメ「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と

出会う」オープニングテーマ

作詞: LIN、YUKI 作曲: 鈴木盛広 編曲: TAKT (TRYTONELABO)



08. ふたつのことば TVアニメ「ただいま、おかえり」オープニングテーマ

作詞: LIN,YUKI 作曲 / 編曲: hisakuni (SUPALOVE)



09. Dream Journey

作詞: SHIN、LIN、YUKI 作曲: 金子麻友美 / 編曲: 金子麻友美、久下真音



10. One Room Adventure TVアニメ「Lv1魔王とワンルーム勇者」オープニングテーマ

作詞: LIN,YUKI 作曲: pw.a, Ucca-Laugh 編曲: pw.a



11. FLY TVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマ

作詞: LIN,YUKI 作曲: pw.a, Yuka Niiyama 編曲: pw.a



12. Future Notes

作詞:KOHSHI (FLOW) &YOU-TA, LIN, YUKI 作曲:TAKE (FLOW) 編曲:TAKE (FLOW) & LIN



13. DROPOUT HEROES

作詞: Q-MHz, MADKID 作曲 / 編曲: Q-MHz



【DVD INDEX】

‘Chaser’Music Video

‘Chaser’Music Video Behind The Scenes

VLOG for ‘Anime Messe’in Germany





◆LIVE INFORMATION

11月17日(日)開催

MADKID 10th ANNIVERSARY LIVE -DROPOUT HEROES-

会場:大手町三井ホール



<DAY>SETLIST

https://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thDAY

1 i don't CARE

2 Light Up

3 Going Around

4 Freakin-CHANGE- HYPE-(メドレー)

5 Stay with me

6 PARTY UP

7 TOKYO

8 Never going back

9 Summer Time

10 RISE

11 FAITH

12 来・来・来

13 REBOOT

14 Gold Medal

15 SIN

16 Bring Back



ENCORE

1 No border

2 Chaser



<NIGHT>SETLIST

https://mdkd.lnk.to/LIVESETLIST-10thNIGHT



1 Bring back

2 Chaser

3 Get Started

4 ふたつのことば

5 Be the light

6 Interstella Luv

7出ていってよ-OVERAGAIN-Unveil(メドレー)

8 Swell

9 Paranoid

10 Last Climber-Fight It Out(メドレー)

11 Mirage

12 REBOOT

13 Stuck on U

14 Dream Journey

15 FLY

16 One Room Adventure

17 Future Notes

18 Change The World

19 SIN



ENCORE

EN1 DROPOUT HEROES

EN2 Play

EN3 Never going back



DOUBLE ENCORE

EN1 RISE



◆MADKID INFORMATION

2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズをはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。

アメリカ、カナダ、ドイツなど海外でのイベント出演など活躍の場を広げている。



公式サイト:https://columbia.jp/madkid/

YouTube:https://www.youtube.com/@madkid-official

Instagram:https://www.instagram.com/madkid_official/

X:https://twitter.com/MADKID_official