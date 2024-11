すとぷり ベストアルバム特典 Blu-rayより、永遠の愛を誓うセレブレイトソング「プロポーズ (Orchestra ver.)」Music Video公開!

株式会社STPR株式会社STPR (本社:東京都渋谷区 代表:柏原真人、以下STPR) 所属のすとぷりが、ベストアルバム『Strawberry Prince Forever』の特典Blu-ray『【映像作品】すとぷり 限定フィルムライブ「Dreaming Parade」』より、「プロポーズ (Orchestra ver.)」のMusic Videoを公開したことをお知らせいたします。[画像1: https://prtimes.jp/i/59399/232/resize/d59399-232-9af6407221c1b20d61fd-0.jpg ]すとぷり公式&各メンバー含むSNSの総フォロワー数4217万人!2.5次元アイドルグループ“すとぷり”ベストアルバム『Strawberry Prince Forever』の特典Blu-ray『【映像作品】すとぷり 限定フィルムライブ「Dreaming Parade」』より「プロポーズ (Orchestra ver.)」のMusic Videoが、YouTubeにて公開されました。「プロポーズ」は、すとぷりの数々の人気曲を生み出したHoneyWorksが手掛けた一曲。2022年6月の結成5周年を迎えた記念に投稿され、YouTube再生回数1723万回超えのこの曲は、セレブレイトソングであると同時にリスナーの皆様、そしてメンバー同士の永遠を誓う、壮大なラブストーリーともいえる、すとぷりからリスナーの皆様への想いを詰め込んだ楽曲となっております。今回のMusic Videoでは、この「プロポーズ」を映像作品用に豪華アレンジ!すとぷりアンサンブルオーケストラの生演奏によるレコーディングに乗せて、王子衣装に身を包んだメンバーがお城の華麗なる階段ホールで歌唱するシーンが描かれております。王子然とした佇まいで披露するノーブルな雰囲気のダンスや、歌詞とリンクした動き、オーケストラバージョンの豪華メロディーにも注目しながら、すとぷりからの愛の告白をご堪能ください。すとぷり BEST ALBUM『Strawberry Prince Forever』絶賛予約受付中!現在この「プロポーズ (Orchestra ver.)」のMusic Videoを収録したBlu-rayが特典となっている「すとぷり BEST ALBUM 『Strawberry Prince Forever』」が予約受付中!(特典Blu-rayは通常盤には付属しません。)ベスト盤を予約して、すとぷりの軌跡を振り返りながら、一緒に盛り上がっていただければ幸いです!▶【MV】プロポーズ (Orchestra ver.) / すとぷり[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WgHhuqb4IEs ]Vocal:すとぷりWords:HoneyWorksMusic:HoneyWorksArrangement:山下康介Orchestrated:すとぷりアンサンブルオーケストラProduce:ななもり。【リリース情報】[画像2: https://prtimes.jp/i/59399/232/resize/d59399-232-440d514a7c8ab7d54763-1.jpg ]2025年1月8日(水)発売すとぷり BEST ALBUM『Strawberry Prince Forever』▼すとぷり BEST ALBUM『Strawberry Prince Forever』詳細&CDご予約はこちらhttps://strawberryprinceforever.stpr.com【発売形態】●すとふぁみ限定盤仕様:CD4枚+Blu-ray1枚/ハードカバー豪華ボックス仕様封入:48Pブックレット(未公開ライブ写真収録)+ジャケット付きミニレコード風カード(6種セット)品番:PROS-1939価格:8,800円(税込)●初回限定盤仕様:CD4枚+Blu-ray1枚/スペシャルボックス仕様封入:88Pブックレット+ステッカーブックレット(全1種)品番:STPR-9050価格:6,600円(税込)●通常盤仕様:CD4枚/三方背スリーブケース仕様封入:100Pブックレット+初回プレス分のみプリクラ風フォトシール(全6種のうち1種)品番:STPR-1018/21価格:4,400円(税込)※【すとふぁみ限定盤】は、すとぷり公式ファンクラブ「すとぷり ふぁみりーくらぶ」(以下、すとふぁみ)会員限定商品となります。ご購入にはすとぷり公式ファンクラブへの会員登録が必要です。※本リリースでご案内した特典Blu-ray『【映像作品】すとぷり 限定フィルムライブ「Dreaming Parade」』は、すとふぁみ限定盤および初回限定盤のみの特典となり、通常盤には付属しません。すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』FC2次先行受付開始![画像3: https://prtimes.jp/i/59399/232/resize/d59399-232-2eefaf77cd37be7c1416-1.jpg ]2025年1月8日(水)発売のすとぷり“初”のベストアルバムである「すとぷり BEST ALBUM "Strawberry Prince Forever"」の発売を記念した、すとぷりベストアルバムリリース記念ライブの開催が決定!2024年11月17日(日)21:00より、すとぷり公式ファンクラブ「すとぷり ふぁみりーくらぶ」にて2次先行受付を開始いたしました。●特設サイトhttps://strawberryprinceforever.stpr.com/best_live2025●公演タイトル「すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』」●開催日時2025年1月11日(土)Party Vol.1:開場10:30/開演12:00Party Vol.2:開場16:30/開演18:002025年1月12日(日)Party Vol.Final:開場12:30/開演14:00●イベント会場さいたまスーパーアリーナ〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8●チケット販売情報すとふぁみ2次先行(抽選)受付期間:2024/11/17(日)21:00~11/24(日)23:59受付URL:https://strawberryprince.stpr.com/p/events/best_live2025※本受付はすとぷり公式ファンクラブ会員先行です。チケットのお申込みには、すとぷり公式ファンクラブ「すとふぁみ」および、STPR IDへの会員登録が必要です。※お申込みの際に同行者を決める必要はありません。なお、同行者はすとふぁみ会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます。ただし、ご登録される同行者様もSTPR IDへの会員登録(無料)が必要です。※申込者のお名前がデジタルチケットに表示されますので、必ずご来場になる方、ご本人様のお名前にてお申込みください●チケット価格(すべて税込)アリーナ席:8,800円スタンド席:7,700円ファミリー席(着席指定席):6,600円※3歳以上有料※全席指定席※チケットは全て電子チケットとなります。その他詳細は、すとろべりーめもりーVol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』特設サイトをご確認ください。■すとぷり Profile[画像4: https://prtimes.jp/i/59399/232/resize/d59399-232-8ddae61d558c9f7d44c7-3.jpg ]動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。2016年より、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況などの様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート!YouTube動画再生数90億回再生、すとぷり公式YouTubeチャンネル登録者数340万人超、TikTokフォロワー数84.5万人、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4217万人にのぼる。(2024年11月15日現在)2023年1月からの全国11箇所全44公演のすとぷりARENA TOUR 2023「Here We Go!!」では約35万人を動員。2023年大晦日には第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年5月からは地上波冠番組(TBS系列)がスタート。2024年6月に発売された1stシングル『はじまりの物語』がオリコン週間シングルランキング1位(2024/6/17付)、Billboard JAPAN "Top Singles Sales"で1位(2024/6/12付)を獲得。2024年7月19日より、「すとぷり」初となるアニメ映画「劇場版すとぷり はじまりの物語~Strawberry School Festival!!!~」が公開中。リスナーさんに"楽しい"を届けるため、活動の幅を増やし続ける。●オフィシャルリンクすとぷり 公式サイト:https://strawberryprince.stpr.com/すとぷり 公式LINE:https://page.line.me/600lwgdbすとぷり 公式X:https://twitter.com/StPri_infoすとぷり 公式YouTube:https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/すとぷり 公式TikTok:https://www.tiktok.com/@stprinfoすとぷり 公式Instagram:https://www.instagram.com/strawberryprince.info/■株式会社STPRについて[画像5: https://prtimes.jp/i/59399/232/resize/d59399-232-7aa8fb15ee116b61eaa7-4.jpg ]「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス:目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース&サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ&モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。会社名:株式会社STPR所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F設立:2018年6月代表者:柏原 真人URL:https://stprcorp.com/