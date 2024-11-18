『ちいかわ』が光る！ルームライトがCAMSHOPで取り扱い開始

株式会社フェイス『ちいかわ』ルームライト

ノリモノ雑貨のブランド CAMSHOP.JP (株式会社フェイス) より、『ちいかわ』ルームライト取り扱い開始。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f66

『ちいかわ』ルームライト

やわらかいシリコン素材でぷにっと気持ちいい触り心地です。

明るさの切り替えが4段階！

USB充電式のコードレスでどこにでも持ち運べます。

『ちいかわ』ルームライト



電源：リチウムイオン電池

LED寿命：約50,000時間

充電回数：約500回

充電時間：約1.5時間

連続作動時間：約5時間(強での点灯時)

付属品：USBケーブル、取扱説明書兼保証書

製造地：中国



※こちらの商品写真はサンプルですので、実際の商品とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。



※製造上の都合のため、本来のキャラクターデザインと多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

『ちいかわ』ルームライト

『ちいかわ』ルームライト

『ちいかわ』ルームライト

『ちいかわ』ルームライト

『ちいかわ』ルームライト

『ちいかわ』ルームライト



製品番号

ちいかわ：4582487082602

ハチワレ：4582487082619

うさぎ：4582487082626

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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