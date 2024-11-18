『ちいかわ』が光る！ルームライトがCAMSHOPで取り扱い開始
『ちいかわ』ルームライト
ノリモノ雑貨のブランド CAMSHOP.JP (株式会社フェイス) より、『ちいかわ』ルームライト取り扱い開始。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f66
『ちいかわ』ルームライト
やわらかいシリコン素材でぷにっと気持ちいい触り心地です。
明るさの切り替えが4段階！
USB充電式のコードレスでどこにでも持ち運べます。
『ちいかわ』ルームライト
電源：リチウムイオン電池
LED寿命：約50,000時間
充電回数：約500回
充電時間：約1.5時間
連続作動時間：約5時間(強での点灯時)
付属品：USBケーブル、取扱説明書兼保証書
製造地：中国
※こちらの商品写真はサンプルですので、実際の商品とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※製造上の都合のため、本来のキャラクターデザインと多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
『ちいかわ』ルームライト
『ちいかわ』ルームライト
『ちいかわ』ルームライト
『ちいかわ』ルームライト
『ちいかわ』ルームライト
『ちいかわ』ルームライト
製品番号
ちいかわ：4582487082602
ハチワレ：4582487082619
うさぎ：4582487082626
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
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