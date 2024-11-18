【ファン待望の邦訳小説】16歳の若きオビ＝ワン・ケノービの苦悩と冒険を描く『スター・ウォーズ　パダワン』が予約開始！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2024年11月15日（金）より『スター・ウォーズ パダワン』の上下巻（2025年1月16日発売）の予約販売を開始いたしました。

全米で2022年の7月に発売され、日本のファンから長らく邦訳版の刊行が切望されていた「スター・ウォーズ」のスピンオフ小説『スター・ウォーズ パダワン』が、2025年1月16日、ついに上下巻で発売することとなりました。

(C)&TM 2024 LUCASFILM Ltd.

▲人気絵師５ヘルス氏が描き下ろした日本限定オリジナル表紙

クワイ＝ガン・ジンの弟子（パダワン）になって間もない16歳の若きオビ＝ワン・ケノービ。おなじみの映画シリーズでは、偉大なジェダイとしてスカイウォーカー・サーガにおいて大きな役割を果たしていくオビ＝ワンですが、パダワンに成りたての彼は師匠に認めてもらいたいと強く願いながらも、自分に自信が持てず、悩み、将来に不安を感じる等身大のティーンエイジャーです。本書は、そんなオビ＝ワンが任務で訪れた惑星で出会った同世代の若者たちとの交流や冒険を通して、自立、共生、そしてフォースとのバランスを学んでいく青春冒険小説となっています。

だれも見たことのないオビ＝ワン・ケノービに出会える、ファン必読のヤングアダルト小説『スター・ウォーズ パダワン』上下巻は2025年1月16日発売！ 全国の書店やWEBショップで予約受付中です。

［商品概要］

■『スター・ウォーズ パダワン 上』

■『スター・ウォーズ パダワン 下』

著者：キルスティン・ホワイト

訳者：稲村 広香

定価：各1,650円（税込）

発売日：2025年1月16日

判型：四六判・ソフトカバー／上巻・下巻 各200ページ

ISBNコード：（上巻）978-4-05-206076-2

（下巻）978-4-05-206077-9

発行所：（株）Gakken

学研出版サイト：

（上巻）https://hon.gakken.jp/book/1020607600(https://hon.gakken.jp/book/1020607600)

（下巻）https://hon.gakken.jp/book/1020607700(https://hon.gakken.jp/book/1020607700)

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（上巻）https://www.amazon.co.jp/dp/4052060768/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060768/)

（下巻）https://www.amazon.co.jp/dp/4052060776/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060776/)

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（上巻）https://books.rakuten.co.jp/rb/18069447/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18069447/)

（下巻）https://books.rakuten.co.jp/rb/18069508/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18069508/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校・社会人事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,856億円（2024年9月期）、連結子会社75社（2023年9月期）

東京証券取引所 プライム市場情報（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開