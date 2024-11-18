【出展社一覧を公開】いよいよ11/20（水）より3日間開催！「FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-」

RX Japan 株式会社

本企画は、スマートエネルギーWEEK【関西】の特別企画として初開催いたします。

核融合技術や関連製品が一堂に集まる場となります。この度、「出展社一覧」を公開しました。

ぜひ事前に確認の上、ご来場・ご取材ください。

【最新】出展社一覧を公開！

https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/visit/feature/fusion.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/visit/feature/fusion.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

■出展社情報を一部ピックアップ

●京都フュージョニアリング(株)

京都フュージョニアリングは、フュージョンエネルギープラント機器の開発とその統合技術に特色を持つエンジニアリング企業で、先端核融合工学分野において世界有数の技術力を有しています。

日本のものづくり力を結集し、革新的なエンジニアリングソリューションを世界に提供することで、人類に究極のクリーンエネルギーを提供し、フュージョンエネルギーという新たな世界市場を創出することを目指しています。

ジャイロトロンシステムUNITY-1●LINEAイノベーション

LINEAイノベーションは、先進燃料核融合によるフュージョンエネルギーの実現を目指しています。これは、燃料に放射性物質であるトリチウムを含まず、反応生成物に中性子をほとんど含まない（すなわち、放射性廃棄物がほとんど発生しない）核融合反応です。当社は、この先進燃料核融合を実現するために、FRCミラーハイブリッド核融合炉と言われる革新的な核融合炉の研究開発を行っています。

FRC・ミラーハイブリッド核融合炉（※画像はイメージです）●(株)MiRESSO

当社は、国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構（QST）の認定を受けた核融合スタートアップです。

「ベリリウムの安定供給により、フュージョンエネルギーの社会実装に貢献する」というビジョンを掲げており、中性子増倍材として大量に必要になるベリリウムの製造を目指しています。文部科学省のSBIR助成金、J-Startup TOHOKUに採択されています。

中性子増倍材料ベリリウム

更に詳しい情報はこちら :https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/visit/feature/fusion.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

◆来場・取材の方はこちら

ご入場されるすべての方が事前登録が必要となります。

以下リンクよりご登録ください。※同時に複数名登録できます。

【無料】来場登録はこちら :https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18UtR7U2u/zY3S27IOnjOiWaMPD+VdOffc=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

取材申込はこちら :https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

◆開催概要

●展示会名：FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-

（ヨミ：フュージョンパワーワールド）

●会期・会場：2024年11月20日[水]～22日[金] 10時-17時 インテックス大阪

（スマートエネルギーWEEK【関西】内にて開催）

●主催：RX Japan株式会社

●後援：（国研）量子科学技術研究開発機構(QST) / ITER日本国内機関(JADA) /（一社）プラズマ・核融合学会 / （一社）フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion) / 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所

◆会場案内図も公開中！詳細はこちら(https://www.wsew.jp/doc_map_kansai/)

◆80本もの無料カンファレンスを併催

概要はこちら :https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fusion.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

展示会と併せて、業界の第一人者によるカンファレンスを80講演以上開催。

各社の事例から学べる機会となります。【無料・事前申込制】

※敬称略・順不同 ごく一部を抜粋。

申込・各種最新情報はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/9681/sewosaka2024_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

◆ご注意

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「ご取材における注意事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。

https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html

・出展製品は10月18日時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。

・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

※文章中の「最大」とは、同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較です。

◆お問い合わせ先

スマートエネルギーWEEK事務局 広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階