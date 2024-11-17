¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¹Êó»ï¡Ö¥ß¥é¥á¥¯¡×¡ÊnoteÈÇ¡Ë¤Ë²¬»³Âç³Ø¤Î¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ 11·î 17Æü¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Øhttps://www.okayama-u.ac.jp/[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/72793/2694/resize/d72793-2694-90e547d82cf4917d01ce-0.jpg ]¢¡³µ Í×¡¡2024Ç¯11·î13Æü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¹Êó»ï¡Ö¥ß¥é¥á¥¯-Ì¤Íè¤ÎÍå¿ËÈ× Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê-¡×¡ÊnoteÈÇ¡Ë¤Ë²¬»³Âç³Ø¤Î¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡Ö¥ß¥é¥á¥¯¡×¤Ï¡¢¶µ°é¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½Ñ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¹Êó»ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ºý»ÒÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯noteÈÇ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤âµ»ö¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡µ»ö¤Ç¤ÏËÜ³Ø¤ÎJ-PEAKS¤Ç¤Î¡ÖÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø～»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë10Ç¯¹½ÁÛ～¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö²¬»³Âç³Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¤È¸à¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥È¥Ã¥×¸¦µæ¼Ô¤Î°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¡×¡¢¡Ö¶¦À¸·¿Ï¢¹çÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¡×¡¢¡ÖÃÎ¼±¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥«ー¤ò°éÀ®¡×¤Ê¤É¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¼«¿È¡ÊÂç³Ø¡Ë¤ÎÁÈ¿¥¡¦À©ÅÙ²þ³×¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼Â¸½¤â¸¦µæÂç³Ø¤Ø¤Î¾º²Ú¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢J-PEAKS¤òµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤ÆÂç³ØÁ´ÂÎ¤Î¸¦µæÎÏ¶¯²½¡¦ÁÈ¿¥É÷ÅÚ²þ³×¡¦²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜ³Ø¤Î¶¯¤¤»ÑÀª¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£¹æ¤Ï¡¢7·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÊJSPS¡Ë¼çºÅ¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¶¦ºÅ¤Î¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÎÂòÂç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³Ø°Ê³°¤Ë¿À¸ÍÂç³Ø¡¢¹ÅçÂç³Ø¡¢²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡²¬»³Âç³Ø¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤È·è°Õ¤Î¤â¤È¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø·²¤Î·ÁÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¶¯²½¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê 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]¡¡¡ãÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡ËºÎÂò»þ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ä¡¡https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf ¡¡¡ãÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë²¬»³Âç³Ø¤Î¼èÁÈ³µÍ×¡ÊJSPS¸øÉ½¡Ë¡ä¡¡https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf¢¡»² ¹Í¡¦²¬»³Âç³Ø¥Ó¥¸¥ç¥ó3.0¡¦²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html¢¡»²¹Í¾ðÊó1¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö²¬»³Âç³ØºÇ½ÅÅÀ¸¦µæÊ¬Ìî¡×¤òÀ©Äê～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦µæÂç³Ø¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»º³Ø´±Ï¢·È¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Î»ÜÀßÀ°È÷»ö¶È¡×ºÎÂò¤Èº£¸å¤Î¼èÁÈ³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Ö²¬»³Âç³Ø¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¶¯²½¼Â¸½²ñµÄ¡×¤òÀßÃÖ¡¦»ÏÆ°～ââ»ý¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸¦µæÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤ò°ìËÜ²½～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001788.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¡ÉÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¥Ý¥ê¥·ー¡×¤ò²þÀµ¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø4¸¦µæ½ê¤¬¡Ö¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¡×¤È¤·¤Æ»ÏÆ° ～ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈ¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âî±Û¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¢Î®Æ°¡¢°éÀ®¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¡ÖÂç³Ø±¡½¤³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¤ò»ÏÆ° ～Âç³Ø¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÇî»Î¿Íºà¤ò°éÀ®¡¦³èÍÑ¤·¡¢¤«¤ÄÂç³ØË¡¿Í·Ð±Ä¤äÂç³Ø±¡²þ³×¤Î¶¯²½¤Ø～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¡ÖÂç³Ø±¡½¤³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¡Ê2024Ç¯¸å´ü¡Ë¡×Ç§Äê¼°¤òµó¹Ô～Âç³Ø¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤ò¶¯²½Â¥¿Ê¤·¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÇî»Î¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦³èÍÑ¤Ø～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002534.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÂè1²ó ²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¥·¥Ê¥¸ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ ～¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¯～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÊJSPS¡Ë¼çºÅ¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ËÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤¬ÅÐÃÅ～¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¡ÊPEAKS¡Ë·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¶¥Áè¡×¤«¤é¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¡ª～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤ò¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯～Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½ÑÀ¯ºö¶ÉÄ¹¤é¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002516.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¡¦°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½ÑÀ¯ºö¶ÉÄ¹¤é¤È°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤ò³«ºÅ～¡Ö¥Ø¥ê¥¦¥à¶¡µëµòÅÀ¹½ÁÛ¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç³Ø¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¤ï¤¬¹ñ½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶¦À¸·¿Ï¢¹çÂÎ¡×¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ～¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÂç³Ø·²¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤Ø～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¤ËÀè±Ô¸¦µæ·²¡Ê¸¦µæÆÃ¶è¡Ë¡Ö¿¢Êª¡¦¸÷¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯µòÅÀ¡×¤òÇ§Äê～¤ï¤¬¹ñ¶þ»Ø¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¸¦µæµòÅÀ¤¬¸¦µæ¤ÎÂî±ÛÀ¤ÈÃÏµå¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤Î·ò¹¯¡ÊPlanetary Health¡Ë¤ò¼Â¸½¤Ø¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡Àè±Ô¸¦µæ·²¡Ö¿¢Êª¡¦¸÷¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯µòÅÀ¡×¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002653.000072793.html¢¡»²¹Í¾ðÊó2¡§²¬»³Âç³Ø J-PEAKS MONTHLY DIGEST¡¦¡Ö²¬»³Âç³Ø J-PEAKS MONTHLY DIGEST¡×Vol.1´©¹Ô ～¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¤Î¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò·î´©¤ÇÈ¯¿®¡ª～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000072793.html¡¦¡Ö²¬»³Âç³Ø J-PEAKS MONTHLY DIGEST¡×Vol.2´©¹Ô ～¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¤Î¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò·î´©¤ÇÈ¯¿®¡ª～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002261.000072793.html¡¦¡Ö²¬»³Âç³Ø J-PEAKS MONTHLY DIGEST¡×Vol.3´©¹Ô～¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¤Î¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò·î´©¤ÇÈ¯¿®¡ª～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002346.000072793.html¡¦¡Ö²¬»³Âç³Ø J-PEAKS MONTHLY DIGEST¡×Vol.4´©¹Ô～¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¤Î¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò·î´©¤ÇÈ¯¿®¡ª～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002421.000072793.html¡¦¡Ö²¬»³Âç³Ø J-PEAKS MONTHLY DIGEST¡×Vol.5´©¹Ô～¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¤Î¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò·î´©¤ÇÈ¯¿®¡ª～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002525.000072793.html¡¦¡Ö²¬»³Âç³Ø J-PEAKS MONTHLY DIGEST¡×Vol.6´©¹Ô～¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¤Î¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò·î´©¤ÇÈ¯¿®¡ª～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002588.000072793.html[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2694/resize/d72793-2694-de9cb5baa92216f1be00-7.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/72793/2694/resize/d72793-2694-5b4c74b6424bfd3db7d4-8.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/72793/2694/resize/d72793-2694-fac589c587f3f91088db-10.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/72793/2694/resize/d72793-2694-eacfaaf7a8dab3436dc1-11.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¶¯²½¼Â¸½²ñµÄ¡¡¡¡¡ÊÃ´ÅöÁë¸ý¡§¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏ´ÉÍýÅý³çÉô ¸¦µæ¶¨ÎÏ²Ý¡Ë¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8442¡¡E-mail¡§innovation¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13721.html¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡TEL¡§086-235-7983¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ 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]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤