¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡ÊÝ·ò³Ø¸¦µæ²Ê ¥¿¥¤¹ñ¤ÎÇî»Î¸å´ü²ÝÄøÂç³Ø±¡À¸¤Î¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ 11·î 17Æü¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Øhttps://www.okayama-u.ac.jp/[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/72793/2690/resize/d72793-2690-c303591e891e5fe31509-0.jpg ]¢¡³µ Í×¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î°å³ØÉôÊÝ·ò³Ø²Ê¡¦Âç³Ø±¡ÊÝ·ò³Ø¸¦µæ²Ê¤Ï¡¢2024Ç¯11·î£´Æü¤«¤é£·Æü¤Î4Æü´Ö¡¢¥¿¥¤²¦¹ñ¥³¥ó¥±ー¥ó¸©College of Asian ScholarsÂç³Ø±¡Çî»Î¸å´ü²ÝÄø1¡¢2Ç¯À¸¤Î4¿Í¤¬Íè³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê³Øµ»½Ñ¿Íºà°éÀ®ÈñÊä½õ»ö¶È¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¸¦µæ´Ä¶¼Â¸½¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ê½÷À¥êー¥Àー°éÀ®·¿¡Ë¡×¸¦µæ½õÀ®¤ò¼õ¤±¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊÑ³×¤òÃ´¤¦ÃÏ°è°åÎÅ¿Íºà°éÀ®¤ÎµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤Î»ñÎÁ¼ý½¸¡¦µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ç¸î»Õ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ê¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëº£¸åÃÏ°è¡¦ºßÂð°åÎÅ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤äË¬Ìä¿ÇÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëICT¤ò»È¤Ã¤¿°åÎÅ²ð¸î¾ðÊó¤Î¶¦Í¤Î¼ÂºÝ¤ä²ÝÂê¤ò³Ø¤ó¤À¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±à·ò¹¯ÆÃ¶è¤äÃÏ°è°åÎÅÀ¯ºö¤Î¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤ÎµÈÈ÷¹â¸¶°åÎÅ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¢¹âÅÙµÞÀ´üÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ë²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤Î¸«³Ø¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/72793/2690/resize/d72793-2690-af0a8081b74e3fdfdd38-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2690/resize/d72793-2690-11c77c7ec0ef5be9eb32-2.jpg ]¢¡»² ¹Í¡¦²¬»³Âç³Ø°å³ØÉôÊÝ·ò³Ø²Ê¡¦Âç³Ø±¡ÊÝ·ò³Ø¸¦µæ²Ê¡¡https://www.fhs.okayama-u.ac.jp/¡¦²¬»³Âç³Ø°å³ØÉô¡¡https://oumed.okayama-u.ac.jp/¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/¢¡»²¹Í¾ðÊó¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ²Ê³Øµ»½Ñ¿Íºà°éÀ®ÈñÊä½õ»ö¶È¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¸¦µæ´Ä¶¼Â¸½¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ê½÷À¥êー¥Àー°éÀ®·¿¡Ë¡×¤ËÁªÄê¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001733.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2690/resize/d72793-2690-492abe242a6d913ab23d-3.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2690/resize/d72793-2690-82bba4a0fd0d23dedbb6-4.png ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2690/resize/d72793-2690-2e4df4d442fe9536585f-5.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³Ø ³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ ÊÝ·ò³Ø°è ÃÏ°èºßÂð´Ç¸î³Ø¹ÖºÂ ¶µ¼ø Áê¸¶ÍÎ»Ò¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1 ²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡https://yanzu99.wixsite.com/my-site¡¡https://www.fhs.okayama-u.ac.jp/2024/11/12/%e3%82%bf%e3%82%a4%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%8d%9a%e5%a3%ab%e5%be%8c%e6%9c%9f%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%94%9f%e3%81%ae%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡TEL¡§086-235-7983¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8463¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ µ¡´ï¶¦ÍÑ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8745¡¢086-251-8746¡¡FAX¡§086-251-8748¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯8·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2690/resize/d72793-2690-aa49bf01c1c749ebb7f2-6.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/72793/2690/resize/d72793-2690-1f799a1d6dfdcfe94a8b-7.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html