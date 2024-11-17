³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ±Èþ³Ø±à¡ÖEducational¶¨Äê¡×Äù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ±Èþ³Ø±à¤È¡ÖEducational¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¡¢11·î17Æü(Æü)¤Ë¡¢ÀÅ²¬»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄù·ë¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Educational¶¨Äê
¡ãÌÜÅª¡ä
ÁÐÊý¤Î»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¶µ°é¤Î¿¶¶½µÚ¤Ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¶¨ÄêÄù·ë¼°
◼︎Æü»þ
2024Ç¯11·î17Æü(Æü) 14:10～
◼︎²ñ¾ì
ÀÅ²¬»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û
¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶è½ÙÉÜÄ®2-80¡Ë
½ÐÀÊ¼Ô
¡ã³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ±Èþ³Ø±à¡ä
Íý»öÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ËöµÈ¹°¼£
ÀÅ²¬¥µ¥ì¥¸¥ª¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹¡¡¾ÂÇÈ³Ù¿Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒVELTEX¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ä¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¾¾±Ê ¹¯ÂÀ
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ±Èþ³Ø±à¡¡ËöµÈ¹°¼£ Íý»öÄ¹¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ï³Ø¹»Ë¡¿Í¤Îºß¤êÊý¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤À¤±¤¬¶µ°é¤ä¿Í¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ä¼Ò²ñ´Ä¶¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ä´ë¶È¤Î¶µ°é»ö¶È¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼«¤é¤Î°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÀÅ²¬¥µ¥ì¥¸¥ª¤Ï°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¡£¸ß¤¤¤Ë²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÂÇÈ³Ù¿Ã ÀÅ²¬¥µ¥ì¥¸¥ª¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹» ¹»Ä¹¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀÅ²¬¥µ¥ì¥¸¥ª¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¶µ°é¤Î¿¶¶½¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÅ²¬¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤è¤êË¤«¤Ç³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¥µ¥ì¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡×¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ô¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´¤ò°é¤ß¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò±þ±ç¤·¹ç¤¦³Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¶µ°é¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤êË¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¤¬¡¢ÀÅ²¬¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢ÀÅ²¬¤ÎÌ¤Íè¤ËÌÀ¤ë¤¤¸÷¤òÅô¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾±Ê¹¯ÂÀ (³ô) VELTEX¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ±Èþ³Ø±àÍÍ¤È»ýÂ³Åª¤ÊÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç³Ø¹»Ë¡¿Í¤é¤·¤«¤é¤Ì¡¢Àè¿ÊÅª¤«¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤È¶µ°é¤Î¿¶¶½¤ò¼´¤Ë¡¢ÁÐÊý¤Î»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²æ¡¹Âç¿Í¤¿¤Á¤¬Àº°ìÇÕ¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://veltex.co.jp/news/detail/id=47605