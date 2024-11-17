¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆüÃæ¤ÎÌÚºàÍøÍÑ¸¦µæ¤Î¸òÎ®¤Ë¸þ¤±¤¿¹Ö±é²ñ¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÚºà»º¶È¤ÈÌÚÂ¤·úÃÛ¤Î¸½¾õ¡×¡Ì12/11,¿å ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Í

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¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ 11·î 17Æü¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Øhttps://www.okayama-u.ac.jp/[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/72793/2692/resize/d72793-2692-567d9b371184bf701aca-0.jpg ]¢¡³µ Í×¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÚºàÍ¢½Ð³Û¤Ï¡¢¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÊÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï´ÝÂÀ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÌÚºàÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎÍÞÀ©¤Î¤¿¤á¡¢2060Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ·úÃÛÊª¤ÎÌÚ¼Á²½¡¦ÌÚÂ¤²½¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¹½Â¤·úÃÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¿·¤·¤¤À¯ºö¡¦µ¬ÈÏ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥°¥êー¥ó·úÃÛÊª¤È¾Ê¥¨¥Í·úÃÛÊª¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢ÄãÃºÁÇ¤È¾Ê¥¨¥Í¤ËÍ¥¤ì¤¿ÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤ÎÈ¯Å¸¤òÂç¤¤¯Â¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡2015Ç¯8·î31Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À¯ºö¡Ö¥°¥êー¥ó·úºà¤ÎÀ¸»º¤È³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°Êý°Æ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌÚ¹½Â¤¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãæ¹ñÎÓ¶È²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤ÎYong Zhong¡Ê钟±Ê¡Ë½Ú¶µ¼ø¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÚºà»º¶È¤ÈÌÚÂ¤·úÃÛ¤Î¸½¾õ¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¸å¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÌÚºàÀ½ÉÊÍ¢½Ð¿ä¿Ê¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆü »þ¡Û¡¡2024Ç¯ 12·î 11Æü¡Ê¿å¡Ë13:30～15:30¡¡¼õÉÕ³«»Ï¡§13:00¡Ú¾ì ½ê¡Û¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ´Ä¶Íý¹©Åï104¹æ¼¼¡¡¡Ê¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ3ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡Ë¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/index.html[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/72793/2692/resize/d72793-2692-2fb4bea3c6ee3c3b95fb-2.jpg ]¡Ú¹Ö »Õ¡Û¡¡Ãæ¹ñÎÓ¶È²Ê³Ø¸¦µæ±¡¡¡Yong Zhong¡Ê钟±Ê¡Ë½Ú¶µ¼ø¡Ú¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー¡Û¡¡²¬»³Âç³Ø¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¡ÃæÂ¼ ¾º ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ú¹Ö±é¸À¸ì¡Û¡¡±Ñ ¸ì¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡Ìµ ÎÁ¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û¡¡²¼µ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ÊÄùÀÚÆü¡§12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë¡£¡¡https://forms.office.com/r/JxAuyEy1gH¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20241211flyer.pdf¡Ú¼ç ºÅ¡Û¡¡²¬»³Âç³Ø¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¢¡»² ¹Í¡¦²¬»³Âç³Ø¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¡https://www.gic.okayama-u.ac.jp/»²¹Í¥¤¥Ù¥ó¥È²¬»³Âç³Ø³Ø½Ñ¥»¥ß¥Êー¡ÖThe 3rd Global Seminar on Sustainable & Earthquake Resilient Structure¡×¡Ì11/19,²Ð¡Íhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002669.000072793.html[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2692/resize/d72793-2692-fbb836e58017f46ee588-1.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2692/resize/d72793-2692-ae71a335028cab23a270-3.png ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2692/resize/d72793-2692-37ac4f9658f44abd8f8f-4.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³Ø¼«Á³·Ï¸¦µæ²ÊÅùÁíÌ³²Ý¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ3ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡TEL: 086-251-8004¡¡E-mail: gicenter8004¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3512.html¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8463¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ µ¡´ï¶¦ÍÑ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8745¡¢086-251-8746¡¡FAX¡§086-251-8748¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯8·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2692/resize/d72793-2692-c9bee90f02c6b04393d8-5.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2692/resize/d72793-2692-97f235b171a5ade9898c-6.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html