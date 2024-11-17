¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025 ¸ø¼°Àï 11·î17Æü³«ºÅ µþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º vs ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî ¥ªー¥ÀーÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°


¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025 ¸ø¼°Àï 11·î17Æü³«ºÅ ¤Î¡ÖµþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º vs ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡×¤Î¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡úÂ®Êó¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://tleague.jp/schedule/detail.php?id=812



¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=10&away=5(https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=10&away=5)