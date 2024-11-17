¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025 ¸ø¼°Àï 11·î17Æü³«ºÅ µþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º vs ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî ¥ªー¥ÀーÈ¯É½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°
¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025 ¸ø¼°Àï 11·î17Æü³«ºÅ ¤Î¡ÖµþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º vs ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡×¤Î¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÂ®Êó¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://tleague.jp/schedule/detail.php?id=812
¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=10&away=5(https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=10&away=5)