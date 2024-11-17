50Âå½÷À¤Î38.8¡ó¤¬¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ß¤ÎÇº¤ß¤Ë¤ÏÈþÍÆ±Õ¤¬¸ú²ÌÅª¡ª
50Âå½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¤Ï¤¤¡§38.8¡ó
¡¦¤¤¤¤¤¨¡§61.2¡ó
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢38.8¡ó¤Î50Âå½÷À¤¬¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢È©¤ÎÏ·²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢È©Ï·²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡×¤È¤Ï¨¢30Âå¤«¤é»Ï¤á¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤òÅ°Äì²òÀâ(https://earthcare.co.jp/blog/explanation-and-method-of-aging-care)¡Ë
°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£±.È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤äÀö´é¤ÎÀö¾ôÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¡¢È©¤Î´¥Áç¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÀö¾ôÎÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀµ¤·¤¯»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£².¿åÊ¬¡¦ÌýÊ¬¡¦ÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Í¿¤¨¤ë
¿åÊ¬¡Ê²½¾Ñ¿å¤Ê¤É¡Ë¤Ð¤«¤ê¤òÈ©¤ËÊäµë¤·¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¾øÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌýÊ¬¡Ê¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¡Ë¤Ð¤«¤ê¤òÈ©¤ËÊäµë¤·¤Æ¤â¡¢´¥Áç¡Ê¿åÊ¬ÉÔÂ¡Ë¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£³.»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤äÀö´é»þ¤ÎËà»¤¤ÏÈ©¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»É·ã¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÊ¬¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ë²ó¿ô¡ÊËà»¤¡Ë¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥±¥¢¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Ä¶ÉÒ´¶È©¡¦´¥ÁçÈ©¤Î³«È¯¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ê¥ª¥·¥êー¥º(https://shop.earthcare.co.jp/lp?u=lp70-pr)¤Ï¡¢40Âå°Ê¹ß¤Î´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤ªÈ©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ÆÈ©¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ©Ï·²½¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥À¥Ö¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥²¥ë¤È¥¢¥¯¥¢¥Æ¥¯¥È¥²¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤òÆÃÊÌ²Á³Ê550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://shop.earthcare.co.jp/lp?u=lp70-pr
¤Þ¤¿¡¢È©Ï·²½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿¤¤¡Ö¥·¥ß¡×¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈþÍÆ±Õ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÈþÍÆ±Õ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ©¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÉÒ´¶È©¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡ÚÌôÍÑ¥·¥ë¥ー¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹(https://shop.earthcare.co.jp/shop/products/416_single)¡Û¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¼ïÎà¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ç¡¢¡ÖÈþÇò¸ú²Ì¡×¤È¡Ö¹³±ê¾É¸ú²Ì¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÇò¸ú²Ì¡§¥¢¥ë¥Ö¥Á¥ó¡¦3-O-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¤òÇÛ¹ç¡£
¹³±ê¾É¸ú²Ì¡§¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¡¦¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥àÇÛ¹ç¡£
4¤Ä¤Î°ÂÁ´À¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨24»þ´ÖÊÄºÉ¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥£¥ó¥®¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡¦¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÈéÉæ»É·ã¤äÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://shop.earthcare.co.jp/shop/products/416_single
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§50-60ºÐ¤Î½÷À100Ì¾
Ä´ººÆü¡§2024Ç¯11·î01Æü(¶â)
Ä´ºº¼Â»Ü¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò±¿±Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ï¥À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://earthcare.co.jp/blog/survey-424
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ÎµºÜ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÀßÃÖ¡Ê⇊¡Ë
¡¡https://www.earthcare.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©560-0085¡¡ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¾å¿·ÅÄ2ÃúÌÜ21ÈÖ5¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°æ¾å Î¶Ìï
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤ÈÎÇä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÈÎÇä
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.earthcare.co.jp