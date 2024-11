¡Ú±Ñ¸ì¤¬·àÅª¤Ë¾åÃ£¤¹¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©¡ÛÊ¸É®²È¡¦ÌîËÜ¶Á»Ò¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡ª±Ñ¸ì³Ø½¬À®¸ù¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤ëQQEnglihsÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò11·î20Æü19»þ¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、2024年11月20日(水)19時から、文筆家・編集者の野本響子さんをお招きして無料オンラインセミナーを実施することをお知らせいたします。

本セミナーでは、野本響子さんの実体験や知見をもとにした英語学習のヒントや、英語を活用してキャリアや活動の幅を広げる方法についてお話しいただきます。年齢やレベルを問わず、英語学習に興味がある方すべてにお楽しみいただける内容です。

QQ Englishの生徒さんでも、外部の方でもどなたでも参加できる、無料セミナーです。皆様の参加をお待ちしております。

セミナー概要

・内容:マレーシア親子移住経験者が語る 40代からの海外移住・英語学習法

・開催日時:2024年11月20日(水)19時00分~20時00分

・申し込み期日:セミナー開始直前まで可能

・使用ツール:Zoom

・参加費:無料

※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでZOOMアプリのダウンロードいただけますと幸いです。

※イベント中は画面共有をするので、PCなどの大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。

※イベント中はZoom上で録画を行いますが、当日カメラをオンにされる希望者の方以外の参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

<参加方法>

以下のサイトよりお申し込みください。(画面左下「チケットを申し込む」をクリック)

https://qqenglish20241120.peatix.com/

■スピーカー紹介

野本 響子(のもと きょうこ)さん

文筆家・編集者

大学卒業後、保険会社を経て出版社で編集に携わる。フリー編集者を経験後にマレーシアに移住し、現在はnoteやVoicyなどで海外生活や教育情報を発信。

著書に「50代からのやり直し英語術」、『マレーシアに来て8年で子どもはどう変わったか』、『日本人は「やめる練習」がたりてない』『子どもが教育を選ぶ時代へ』など。

■講義内容

・英語で広がる人脈・情報

・私の間違った英語学習/5つの失敗

・劇的に上達する人の共通点とは?

・英語を学ぶメリット

※講演内容は変更になる場合がございます。

■こんな方におすすめ

・英語初級者から上級者までの全レベルの方

・効率的な英語学習について知りたい方

・英語を活用してキャリアアップを実現したい方…etc

※英語学習法や英語を活用したキャリア構築などにメインテーマとしてお話しいただきます。

親子海外移住に関するセミナーではないことをご留意ください。

QQEnglishとは

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/

シニア向けオンライン英会話「QQ脳トレ英語」

https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/