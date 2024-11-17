¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤ÈÅìËÌÂç³ØÎ×¾²¸¦µæ¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¤¬°åÎÅ·Ï¥·ー¥º»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿

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Í×¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î8Æü¡¢²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤ÈÅìËÌÂç³ØÎ×¾²¸¦µæ¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡ÊCRIETO¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅ·Ï¥·ー¥ºÁê¸ß»Ù±ç¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶¶ÅÏ¤·¸¦µæ¡¦Î×¾²¸¦µæ¤Ë·¸¤ë¿Íºà¸òÎ®¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Âè1²óÏ¢·È²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ²ñµÄ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Î¾Âç³Ø´Ö¤ÇËÜÇ¯6·î¤Ë¥·ー¥ºÁê¸ß»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢ËÜ²ñµÄ¤Ï¶¨ÄêÄù·ë¸å½é¤á¤Æ¤Î²ñ¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤Ë¤ÏÅìËÌÂç³ØCRIETOÉû¥»¥ó¥¿ーÄ¹·ó¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¶¶ÅÏ¤·¸¦µæ»Ù±çµ¡´Ø¡×ÅìËÌÂç³ØµòÅÀÅý³ç¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄ¹À¼£¶µ¼ø¤È²ÃÌÐÀô½Ú¶µ¼ø¤¬½ÐÀÊ¡£²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¤Ï¡¢Æ±Âç³ØµòÅÀÅý³ç¤ÎµÆÃÓ¿ò¥·¥Ë¥¢¥ê¥µー¥Á¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢Éû¥»¥ó¥¿ーÄ¹·ó¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½°åÎÅ·ÏËÜÉôÄ¹¤ÎÝ¯°æ½ß¶µ¼ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¶ÅÏ¤·¸¦µæ¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Î¾µòÅÀ¤Î·Ð¸³¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¿Íºà¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤ò³èÍÑ¤·¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¦ÂÎ³°¿ÇÃÇ¡¦°åÌôÉÊ¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¥·ー¥º¤Î³«È¯»Ù±çÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁê¸ß»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢³ÆµòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¶ÅÏ¤·¸¦µæ¡¦Î×¾²¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼Ô¤ÎÁê¸ß¸òÎ®¤äOn the job 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][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2684/resize/d72793-2684-2300ee1c13fc49353898-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2684/resize/d72793-2684-8b543834819743a61b22-4.jpg ]¢¡»² ¹Í¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡https://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/¢¡»²¹Í¾ðÊó¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤¬Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤è¤ê¡Ö¶¶ÅÏ¤·¸¦µæ»Ù±çµ¡´Ø¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000445.000072793.html¡¦¹ñºÝÂî±Û¸¦µæÂç³Ø¤ÎÇ§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊHP¡Ë¡¡https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01442.html¡¦ÅìËÌÂç³Ø¤¬¹ñºÝÂî±Û¸¦µæÂç³Ø¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ (ÅìËÌÂç³ØHP)¡¡https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2024/11/news20241108-ex.html[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2684/resize/d72793-2684-896abe91ea2395775379-5.png ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2684/resize/d72793-2684-9dca253e8c753f9ced5c-6.png ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2684/resize/d72793-2684-8b543834819743a61b22-4.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡TEL¡§086-235-6508¡¡https://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡TEL¡§086-235-7983¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ 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¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯8·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/72793/2684/resize/d72793-2684-df3da153b3126e723dfe-7.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/72793/2684/resize/d72793-2684-daaa7d979ef0138f4042-8.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html