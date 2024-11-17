¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¾å³¤Âç³Ø¤Î²¦Éû³ØÄ¹¤é¤¬Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿

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][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2685/resize/d72793-2685-cb7863a460ddc20ef06e-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2685/resize/d72793-2685-86315bdbe195d1f78601-3.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2685/resize/d72793-2685-c5de20864a0f8bb14abf-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2685/resize/d72793-2685-3387fd364a7703489534-5.jpg ]¢¡»² ¹Í¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤È¾å³¤Âç³Ø¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001825.000072793.html¡¦Âè2²óÆüÃæ°å³Ø¸òÎ®¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¾å³¤Âç³Ø-²¬»³Âç³Ø°å³Ø¸òÎ®¥Çー¡Ë¤ò³«ºÅ～°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¶¯²½¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤Î¶¯²½¤Ø～¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12740.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¾å³¤Âç³Ø¤È¶¨ÎÏ¶¨Äê¤òÄù·ë 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Education¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂåÉ½¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002600.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î·òÁ´À¤È¸øÀµÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¸¦µæ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ê¥Æ¥£¤Î³ÎÊÝÂÎÀ©¤ò¶¯²½Â¥¿Ê¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001534.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤ÎASEANÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2685/resize/d72793-2685-0d11b39d9f75ff2cbb90-6.png ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/72793/2685/resize/d72793-2685-aabe4909bf8dc485e1b4-6.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³ØÃæÀ»Ò°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊNTRC¡Ë¸¦µæ½Ú¶µ¼ø¡¡²« Ë²¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1 ²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡TEL¡§086-235-7785¡¡https://www.ntrc.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 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(YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯8·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/72793/2685/resize/d72793-2685-bd827ef32dca3a9ee5fb-6.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/72793/2685/resize/d72793-2685-7fce325c3c78c3d24d2e-6.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html