¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¹°è¤¬¤ó¥×¥íÍÜÀ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à Âè16²ó»õ²Ê¡¦¸ý¹Ð³°²ÊFocused Seminar¡Ì12/1,Æü ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Í
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ 11·î 17Æü¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Øhttps://www.okayama-u.ac.jp/[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-5df12ef31fb629fbc127-0.jpg ]¢¡³µ Í×¡¡Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¹°è¤¬¤ó¥×¥íÍÜÀ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë11Âç³Ø¤¬¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢³ÆÂç³Ø±¡¤ËÂ¿¿¦¼ï¤Î¤¬¤óÀìÌç°åÎÅ¿ÍÍÜÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¥³ー¥¹¥ïー¥¯¤òÀ°È÷¤·¡¢¤³¤ì¤ËÃÏ°è¤Î35¤Î¤¬¤ó¿ÇÎÅÏ¢·ÈµòÅÀÉÂ±¡¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¤¤ÃÏ°è¤Ë¥à¥é¤Ê¤¯¤¬¤óÀìÌç°åÎÅ¿Í¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£²ó¡¢12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～12¡§40¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¹°è¤¬¤ó¥×¥íÍÜÀ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à Âè16²ó»õ²Ê¡¦¸ý¹Ð³°²ÊFocused Seminar¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Junko Fukutake Hall¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆü »þ¡Û¡¡2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～12:40¡Ê9:30¤è¤êÀÜÂ³²Ä¡Ë¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û¡¦¸½ÃÏ³«ºÅ¡¡²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Junko Fukutake Hall¡ÊJ-Hall¡Ë¡¡¡Ê¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1 ²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¡Ë¡¡http://j-hall.med.okayama-u.ac.jp/access/index.html[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-5ba2add665aa0be5aaf9-1.jpg ]¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡Zoom¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¡¡10¡§00～10¡§05¡¡³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¡¡²¬»³Âç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°å»õÌô³Ø°è¡¡¸ý¹Ð³Ü´éÌÌ³°²Ê³ØÊ¬Ìî¡¡¶µ¼ø¡¡°Ë¸¶ÌÚ æâ°ìÏº¡¡10¡§05～11¡§05¡¡¡¡ºÂÄ¹¡§¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡°å·Ï²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¡¸ý¹Ð¼ðáçÀ©¸æ³Ø¡¡¶µ¼ø¡¡ÌøËÜ ÁÚ»Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¬»³Âç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°å»õÌô³Ø°è¡¡¸ý¹Ð³Ü´éÌÌ³°²Ê³ØÊ¬Ìî¡¡¶µ¼ø¡¡°Ë¸¶ÌÚ æâ°ìÏº¡¡¡¡¡Ö¸ý¹Ð´â¼£ÎÅ¤Î²áµî¤ÈÌ¤Íè¡×¡¡¡¡¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÃæ±ûÉÂ±¡¡¡Æ¬ðôÉô³°²Ê¡¡°åÄ¹¡¡Éú¸« ÀéÃè ÀèÀ¸¡¡11¡§05～11¡§35¡¡¡¡ºÂÄ¹¡§²¬»³Âç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°å»õÌô³Ø°è¡¡¸ý¹Ð³Ü´éÌÌ³°²Ê³ØÊ¬Ìî¡¡½õ¶µ¡¡Ô¢Äê Í¦´õ¡¡¡¡¡Ö¤¬¤ó¼£ÎÅÃæ¤Î¸ý¹Ð±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¼ÂºÝ～Âç³ØÉÂ±¡»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Ë¤ª¤±¤ë²ðÆþ¤«¤éÂÐ±þ～¡×¡¡¡¡¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¡¡»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¼¼¡¡³áÃ« ÌÀ»Ò ÀèÀ¸¡¡11¡§35～12¡§35¡¡¡¡ºÂÄ¹¡§¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡°å·Ï²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¡¸ý¹Ð¼ðáçÀ©¸æ³Ø¡¡¹Ö»Õ¡¡¾®Àô ¹À°ì¡¡¡¡¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡ª¸ý¹Ð¤¬¤ó¤ÎÌôÊªÎÅË¡¤ÎÊÑÁ«¡×¡¡¡¡¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÃæ±ûÉÂ±¡¡¡Æ¬ðôÉô¡¦¿©Æ»Æâ²Ê¡¡°åÄ¹¡¡ËÜ´Ö µÁ¿ò ÀèÀ¸¡¡12¡§35～12¡§40¡¡ÊÄ²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¡¡²¬»³Âç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°å»õÌô³Ø°è¡¡¸ý¹Ð³Ü´éÌÌ³°²Ê³ØÊ¬Ìî¡¡½õ¶µ¡¡¹âÁÒ ÍµÌÀ¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û¡¡»õ²Ê°å»Õ¡¢°å»Õ¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¢´Ç¸î»ÕÅù¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡Ìµ ÎÁ¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û¡¡²¼µ¤Î¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£³«ºÅ´Ö¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤éÅöÆü»²²ÃÊýË¡Åù¤Î°ÆÆâ¥áー¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄùÀÚÆü¡§11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë¡¡https://forms.gle/xZATocJNKjkT6h448¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20241201flyer.pdf¢¡Ãæ»Í¤¬¤ó¥×¥í¤È¤Ï ～¤¬¤ó°åÎÅ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õÀªÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤À¸¤Þ¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿·¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¬¤óÀìÌç°åÎÅ¿Í¤ÎÍÜÀ®¡¡Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë11Âç³Ø¤¬¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢³ÆÂç³Ø±¡¤ËÂ¿¿¦¼ï¤Î¤¬¤óÀìÌç°åÎÅ¿ÍÍÜÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¥³ー¥¹¥ïー¥¯¤òÀ°È÷¤·¡¢¤³¤ì¤ËÃÏ°è¤Î¤¬¤ó¿ÇÎÅÏ¢·ÈµòÅÀÉÂ±¡¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¤¤ÃÏ°è¤Ë¥à¥é¤Ê¤¯¤¬¤óÀìÌç°åÎÅ¿Í¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡2023Ç¯6·î¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý9¸©Á´°è¤Ë¤ï¤¿¤ë11Âç³Ø¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°Ì¤ÍèÀ¤Âå¤Î¤¬¤óÀìÌç°åÎÅ¿ÍÍÜÀ®¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤¬¤ó¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÍÜÀ®¥×¥é¥ó¡×»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Âè4´ü¤¬¤óÂÐºö¿ä¿Ê´ðËÜ·×²è¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¤¬¤óÂÐºö¡×¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¿Íºà°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó´µ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢¼£ÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤ËÈ¼¤¤°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ä¤¬¤óÍ½ËÉ¤Î¿ä¿Ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ï½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤ì¤é¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë°åÎÅ¿Í¤ÎÍÜÀ®¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤Îµá¤á¤ëÁ´¿ÍÅª°åÎÅ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¡¹¤¬¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¤¬¤ó¿ÇÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¿¿¦¼ïÏ¢·È¶µ°é¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜ»ö¶È¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤Î11Âç³Ø¤¬»²²è¤¹¤ë¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÁÈ¿¥¤·¡¢¾åµ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂî±Û¤·¤¿¤¬¤óÀìÌç°åÎÅ¿Í¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡https://www.chushiganpro.ccsv.okayama-u.ac.jp/ganpuro/about/[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-3dca5ab9711082536a80-5.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-b693a72c88a2439462ef-4.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-70a8b08a71344a4eb095-2.jpg ]¢¡»² ¹Í¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¹°è¤¬¤ó¥×¥íÍÜÀ®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¡https://www.chushiganpro.ccsv.okayama-u.ac.jp/¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/¡¦²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡°å»õÌô³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê¡¡https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/¡¦²¬»³Âç³Ø»õ³ØÉô¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/dent/[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-1f7aa4bbcce2d4c092b7-7.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-6ceaa0d9d9230dcda4d1-8.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-d8d5a6c2b5ff00d0aafc-8.png ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-993cac2d976046b7b2bb-6.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡°å»õÌô³ØÁí¹ç¸¦µæ²ÊÅù³ØÌ³²Ý Ãæ»Í¤¬¤ó¥×¥í»öÌ³¶É¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1 ²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡TEL¡§086-235-7812¡¡E-mail¡§ganpro¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3510.html¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡TEL¡§086-235-7983¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8463¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ µ¡´ï¶¦ÍÑ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8745¡¢086-251-8746¡¡FAX¡§086-251-8748¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯8·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-5cb543bca52b6f676baf-9.jpg ][²èÁü11: https://prtimes.jp/i/72793/2687/resize/d72793-2687-ec96990801722ff3016f-10.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html