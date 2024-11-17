¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¡ßºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹À¾Í¦µ±Áª¼ê¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー³«ºÅ¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¨¥¹¥±¥¤[²èÁü: https://prtimes.jp/i/51499/682/resize/d51499-682-ec5cd5167c02577f3264-0.jpg ]hummel¡ßÀ¾Áª¼ê¡õÇßÌîÁª¼ê¡¡SPECIAL TALK SHOWº£Ç¯£··î¤Ë¡¢¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤ÏÀ¾Áª¼ê¡¦ÇßÌîÁª¼ê¤Î¾ÓÁü»ÈÍÑ·ÀÌó¤òÈ¯É½¡£¥µ¥Ã¥«ー¤ä¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤òÃæ¿´¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÎ¢Â¦¤äÍè¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡¢Î¾Áª¼ê´Æ½¤¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¤ò½àÈ÷Ãæ¡£»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ÛÆü»þ¡¡¡§¡¡2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:40～¡ÊÍ½Äê¡Ë¾ì½ê¡¡¡§¡¡¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPOCITY ¸÷¤Î¹¾ì¥²¥¹¥È¡§¡¡À¾Í¦µ±Áª¼ê¡¢ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¡Êºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë»Ê²ñ¡¡¡§¡¡½ôÔ¢º»Âå»Ò¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ËÀ¾ Í¦µ±/ YUKI NISHI1990Ç¯11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£181cm¡£»°½Å¸©Î©¸ÖÌî¹âÅù³Ø¹»¤Ç3Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡¢2008Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£µåÃÄ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¹âÂ´¿·¿Í1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î°ì·³ÅÐÈÄ¤òµÏ¿¡£2011Ç¯¤Ë2·å¾¡Íø¡¢Íâ2012Ç¯¤Ë¤Ï¥Îー¥Ò¥Ã¥È¥Îー¥é¥ó¤òÃ£À®¡£2018Ç¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2021Ç¯9·î¤ËÄÌ»»100¾¡¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»2,000Åêµå¤òµÏ¿¡£¡ÚINSTAGRAM¡Ûhttps://www.instagram.com/nishiyuki_16_official/ÇßÌî Î´ÂÀÏº/ RYUTARO UMENO1991Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£173cm¡£Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì¹â¡¢Ê¡²¬Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÊá¼ê¤È¤·¤Æ100»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¡£¶¯¸ª¤È¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï123Êá»¦¤òµÏ¿¤·¡¢65Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¡ÚINSTAGRAM¡Ûhttps://www.instagram.com/ryutaro_umeno_official/¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Öhummel¡Ê¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÉÉÕ¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò³«È¯¤·¡¢1923Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£³×·¤¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¿¿¤ÃÊ¿¤é¤Ê·¤Äì¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¤òÉÕ¤±¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ÎÈôÌöÅª¸þ¾å¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Å²á¤®¤ë¤¿¤á¤ËÍýÏÀ¾åÈô¤Ù¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Ï¥Ê¥Ð¥Á¡Ê¥É¥¤¥Ä¸ì¤Çhummel¡Ë¤¬ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¡õ¥í¥´¤ËºÎÍÑ¡£100Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÎò»Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈChange the World Through Sport.¡É ¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ë¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚOFFICIAL WEBSITE¡Ûhttps://www.hummel.co.jp/