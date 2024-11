¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ëÂè4²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ

国立大学法人岡山大学2024(令和6)年 11月 17日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-71fc11de4928f231021d-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の鈴木孝義副学長(国際・同窓会担当)が機構長を務める国立六大学国際連携機構では、202410月24日、国立六大学連携コンソーシアム(千葉大学、新潟大学、金沢大学、岡山大学、長崎大学、熊本大学)と台北大学連盟(台北医学大学、国立台北科技大学、国立台北大学、国立台湾海洋大学)との共催により、今回のホスト大学である国立台湾海洋大学のキャンパスで、両コンソーシアム間の研究交流の促進とネットワークの強化を目的として、ジョイントシンポジウムを開催しました。シンポジウムは会場と日本・台湾をオンラインでもつないでハイブリッド形式で行われ、会場には多くの研究者・学生が集まりました。 国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟とは2020年6月に国際交流協定を締結。2021年12月に両コンソーシアムの初めての協力事業として第1回ジョイントシンポジウムをオンラインで開催して以降、毎年継続して実施しており、今年で第4回を迎えました。 シンポジウムの冒頭では、国立台湾海洋大学の許泰文学長に続いて、出席した鈴木副学長が国立六大学連携コンソーシアムを代表してあいさつし、10大学の研究者らの参加を歓迎しました。 今回のシンポジウムには国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟の加盟大学から10人の研究者がプレゼンターとして参加し、Global Sustainability and Green TechnologiesとFuture Trends in Healthcare and Biotechnologyの2つのセッションで、プレゼンテーションと意見交換が行われました。本学からはFuture Trends in Healthcare and Biotechnologyのセッションにヘルスシステム統合科学学域の二見淳一郎教授が登壇。”Immune Monitoring & Profiling Technology for Precision Medicine”をテーマにプレゼンテーションを行いました。 これまでの交流を礎に、本学及び国立六大学国際連携機構は今後も、両コンソーシアム間の国際交流を促進していきます。 引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学の取組にご期待ください。 なお、本情報は2024年11月15日に岡山大学から公開されました。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-83e1748b13071c04850d-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-a959dd9909ae9dd8c4b9-2.jpg ]○国立六大学連携コンソーシアム 国立六大学が、自主自立を尊重しつつ連携して、教育・学術研究・社会貢献等の機能を一層強化し、グローバル社会をリードする人材育成の推進と学術研究を高度化することを目的として、平成25年3月に設立されました。 https://sixers.jp/ ○国立六大学国際連携機構 国立六大学連携コンソーシアムに設置された、国立六大学間の国際的活動の連携・協力を推進する機構。本学の鈴木孝義副学長(国際・同窓会担当)が機構長を務めています。[画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-df60245d279430e4f264-3.jpg ]◆参 考・【岡山大学】国立六大学学長会議・国立六大学連携コンソーシアム協議会合同会議を開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002507.000072793.html・【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟による第3回ジョイントシンポジウムをオンラインで開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001881.000072793.html・【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟による第2回ジョイントシンポジウムをオンラインで開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001118.000072793.html・【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟によるジョイントシンポジウムをオンライン開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000427.000072793.html◆参考情報・【岡山大学】岡山大学のASEAN戦略について https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html・【岡山大学】「Japan-ASEAN Online Program toward SDGs 2023」を開催 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001929.000072793.html[画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-f0ce69fb267dd1180da5-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-b1a656d45378d45644bb-5.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-09699f2a9e21339b8023-6.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学 国際部 国際企画課 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL:086-251-7036 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13724.html<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)> 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)> 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL:086-235-7983 E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL:086-251-8463 E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL:086-251-8745、086-251-8746 FAX:086-251-8748 E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-c675c33f5ad1b8d05a10-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-9bb8b5c3a25c9c8bfe74-8.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html