¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ëÂè4²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ

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Í×¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤ÎÎëÌÚ¹§µÁÉû³ØÄ¹¡Ê¹ñºÝ¡¦Æ±Áë²ñÃ´Åö¡Ë¤¬µ¡¹½Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¹ñÎ©Ï»Âç³Ø¹ñºÝÏ¢·Èµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢202410·î24Æü¡¢¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÊÀéÍÕÂç³Ø¡¢¿·³ãÂç³Ø¡¢¶âÂôÂç³Ø¡¢²¬»³Âç³Ø¡¢Ä¹ºêÂç³Ø¡¢·§ËÜÂç³Ø¡Ë¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¡ÊÂæËÌ°å³ØÂç³Ø¡¢¹ñÎ©ÂæËÌ²Êµ»Âç³Ø¡¢¹ñÎ©ÂæËÌÂç³Ø¡¢¹ñÎ©ÂæÏÑ³¤ÍÎÂç³Ø¡Ë¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Û¥¹¥ÈÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¹ñÎ©ÂæÏÑ³¤ÍÎÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢Î¾¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à´Ö¤Î¸¦µæ¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï²ñ¾ì¤ÈÆüËÜ¡¦ÂæÏÑ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤È¤Ï2020Ç¯6·î¤Ë¹ñºÝ¸òÎ®¶¨Äê¤òÄù·ë¡£2021Ç¯12·î¤ËÎ¾¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¨ÎÏ»ö¶È¤È¤·¤ÆÂè1²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÇÂè4²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎ©ÂæÏÑ³¤ÍÎÂç³Ø¤ÎµöÂÙÊ¸³ØÄ¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿ÎëÌÚÉû³ØÄ¹¤¬¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢10Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Î»²²Ã¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Î²ÃÌÁÂç³Ø¤«¤é10¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Global 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]¡û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¡¹ñÎ©Ï»Âç³Ø¤¬¡¢¼«¼ç¼«Î©¤òÂº½Å¤·¤Ä¤ÄÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦³Ø½Ñ¸¦µæ¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥Åù¤Îµ¡Ç½¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î¿ä¿Ê¤È³Ø½Ñ¸¦µæ¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿À®25Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡https://sixers.jp/¡¡¡û¹ñÎ©Ï»Âç³Ø¹ñºÝÏ¢·Èµ¡¹½¡¡¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¹ñÎ©Ï»Âç³Ø´Ö¤Î¹ñºÝÅª³èÆ°¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµ¡¹½¡£ËÜ³Ø¤ÎÎëÌÚ¹§µÁÉû³ØÄ¹¡Ê¹ñºÝ¡¦Æ±Áë²ñÃ´Åö¡Ë¤¬µ¡¹½Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-df60245d279430e4f264-3.jpg ]¢¡»² ¹Í¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³Ø³ØÄ¹²ñµÄ¡¦¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¶¨µÄ²ñ¹çÆ±²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002507.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ëÂè3²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001881.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ëÂè2²ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001118.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¹ñÎ©Ï»Âç³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÈÂæËÌÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000427.000072793.html¢¡»²¹Í¾ðÊó¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤ÎASEANÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡ÖJapan-ASEAN Online Program toward SDGs 2023¡×¤ò³«ºÅ¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001929.000072793.html[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-f0ce69fb267dd1180da5-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-b1a656d45378d45644bb-5.png ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-09699f2a9e21339b8023-6.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³Ø ¹ñºÝÉô ¹ñºÝ´ë²è²Ý¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ2-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡TEL¡§086-251-7036¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13724.html¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡TEL¡§086-235-7983¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ 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¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯8·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-c675c33f5ad1b8d05a10-7.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/72793/2688/resize/d72793-2688-9bb8b5c3a25c9c8bfe74-8.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html