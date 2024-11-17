ºÇÂçÌó 64¡ó¥ª¥Õ¡ª¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¥áー¥«ー¤Î¡ÖRoborock¡×¤¬¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¡×¤Ë»²²Ã

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤Î¡ÖRoborock¡×¤òÀ½Â¤¡¦³«È¯¤¹¤ë Beijing Roborock


Technology Co.,Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñËÌµþ¡¢CEO¡§Richard Chang¡Ë¤Ï¡¢2024 Ç¯ 11 ·î 21


Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00 ¤è¤ê 11 ·î 27 Æü¡Ê¿å¡Ë01:59 ¤Þ¤Ç³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ


¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Roborock ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖS8 Max Ultra¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î


¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ºÇÂç 64¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥»ー¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£




º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊµÛ°úÎÏ¤È¼«Æ°¤Ç¿­¤Ó¤ë¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤È¡¢ÊÉºÝ¤Þ¤Ç¿å¿¡¤­²ÄÇ½¤ÊÊÉ


¥­¥ïÍÑ¥â¥Ã¥×¤Ç±ø¤ì¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤ Roborock ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖS8 Max Ultra¡×


¤òÌó 46¡ó¥ª¥Õ¤Î 153,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎµÛ°úÎÏ¤È¾ã³²


Êª²óÈòÀ­Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¿å¿¡¤­¤È¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖQ8


Max+¡×¤âÌó 64¡ó¥ª¥Õ¤Î 50,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¤ÊµÛ


°úÀ­Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¿å¿¡¤­¤È¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖQ5 Pro¡Ü¡×¤¬Ìó 38¡ó¥ª¥Õ¤Î36,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾ Roborock ¤Î¿Íµ¤À½ÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ


¤¹¡£



¡ÚRoborock JAPAN ¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡Û


https://www.rakuten.ne.jp/gold/roborockjapandirect/special/sale/241121/



¡Ú¥»ー¥ë´ü´Ö¡Û


´ü´Ö¡§ 11 ·î 21 Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00~11 ·î 27 Æü¡Ê¿å¡Ë01:59



¡Ú¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Û


£±.¤³¤Î¿Ê²½¤Ë¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¡£¡ÖRoborock S8 Max Ultra¡×




¢£ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1 ¡§285,780 ±ß


¢£¥»ー¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§153,000 ±ß¡ÊÌó 46¡ó¥ª¥Õ¡Ë


¢£¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://item.rakuten.co.jp/roborockjapandirect/6970995789638/


¢£À½ÉÊÆÃÄ¹


¡¦Éô²°¤Î»Í¶ù¤Ë¼«Æ°¤Ç¿­¤Ó¤ë¢¨2 ¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤È¡¢ÊÉºÝ¤Þ¤Ç¿å¿¡¤­²ÄÇ½¤ÊÊÉ¥­¥ïÍÑ¥â¥Ã¥×¤ò


¿·ÅëºÜ


¡¦8,000Pa ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤È¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤â¤«¤­½Ð¤¹¥Ç¥å¥¢¥ë¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤òÅë


ºÜ


¡¦ºÇÂç 4,000 ²ó¡¿Ê¬¤Î¹âÂ®¿¶Æ°¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿å¿¡¤­À­Ç½


¡¦¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¥â¥Ã¥×¤¬ 20mm ¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×


¡¦ºÇÂç 42 ¼ï¤ÎÊªÂÎ¤òÇ§¼± ¡¢²óÈò¢¨3 ¤·¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¤¬²ÄÇ½


¡¦¥â¥Ã¥×¤ä¥É¥Ã¥¯¤Î²¹¿åÀö¾ô¤äÀöºÞÅêÆþ¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦ 5way Á´¼«Æ°¥É


¥Ã¥¯¤òÅëºÜ



£².¤Ò¤È¤Ä¾å¤Î¥­¥ì¥¤¤ò¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë¡£¡ÖRoborock Q8 Max+¡×




¢£ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1 ¡§142,780 ±ß


¢£¥»ー¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§50,000 ±ß¡ÊÌó 64¡ó¥ª¥Õ¡Ë


¢£¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://item.rakuten.co.jp/roborockjapandirect/6970995789645/


¢£À½ÉÊÆÃÄ¹


¡¦5,500Pa ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ÈÈùºÙ¤Ê¥´¥ß¤â¤«¤­½Ð¤¹¥é¥ÐーÀ½¥Ç¥å¥¢¥ë¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤òÅëºÜ


¡¦¥¢¥×¥ê¤Ç 30 ÃÊ³¬¤Î¿åÎÌÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¿å¿¡¤­


¡¦¹âÀºÅÙ¤ËÉô²°¤òÇÄ°®¤·¸úÎ¨Åª¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë LDS ¥ìー¥¶ー¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ


¡¦¾²¤Î¾®¤µ¤Ê¾ã³²Êª¤ò²óÈò¢¨3 ¤·¤Ê¤¬¤é¸­¤¯ÁÝ½ü


¡¦¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯ÅëºÜ¤Ç¡¢Ìó 60 ÆüÊ¬¢¨4 ¤Î¥´¥ß¼ý½¸¤¬²ÄÇ½


¡¦Éô²°¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿ÊÆþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ò¼«Æ°¤ÇÄó°Æ¡£¿å¿¡¤­¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ÉË­ÉÙ¤ÊÀßÄê¤¬


²ÄÇ½


¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¤ªµÞ¤®ÁÝ½ü¥âー¥É¤òÅëºÜ



£³.µÛ°ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖRoborock Q5 Pro¡Ü¡×




¢£ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1 ¡§59,800 ±ß


¢£¥»ー¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§36,500 ±ß¡ÊÌó 38¡ó¥ª¥Õ¡Ë


¢£¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://item.rakuten.co.jp/roborockjapandirect/6970995788525/


¢£À½ÉÊÆÃÄ¹


¡¦5,500Pa ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥Ðー¥Ö¥é¥·¤Ç¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Î±ü¤ËÀø¤à¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Þ


¤ÇµÛ°ú


¡¦¿å¿¡¤­¤Ï¡¢¼êÆ°¤Ç 2 ÃÊ³¬¤Î¿åÎÌÄ´À°¤¬²ÄÇ½


¡¦¹âÀºÅÙ¥ìー¥¶ー¥»¥ó¥µーÅëºÜ¤ÇÉô²°¤òÀµ³Î¢¨5 ¤ËÇ§¼±¤·¡¢¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¥ëー¥È¤ÇÁÝ½ü


¡¦¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢ÁÝ½ü¤·¤¿¤¤Éô²°¡¢¿ÊÆþ¶Ø»ß¤ÎÉô²°¤Î»ØÄê¤ä¡¢³ÆÉô²°¤Ç¤ÎµÛ°úÎÏ¤òÀßÄê²ÄÇ½


¡¦¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯ÅëºÜ¤Ç 60 ÆüÊ¬¢¨4 ¤Î¥´¥ß¤ò¼ý½¸¤·¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º



¢¨1 2024 Ç¯ 11 ·î 17 Æü 10 »þ»þÅÀ¤Î³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ç¤¹¡£


¢¨2 ¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Î¿­½Ì¤Ï´Ä¶­¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨3 100¡ó¤ÎÇ§¼±¤È²óÈò¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ä¶­¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¼±ÀºÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£S8 Max Ultra


¤ÏÉý 5cm¡¢¹â¤µ 3cm °Ê¾å¡¢Q8 Max+¤ÏÉý 5cm¡¢¹â¤µ 3.5cm °Ê¾å¤ÎÊªÂÎ¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨4 Éô²°¤Î´Ä¶­¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼ý½¸¤Ç¤­¤ëÆü¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨5 ÇÄ°®¤·¤¿´Ö¼è¤ê¤È¼ÂºÝ¤Î´Ö¼è¤ê¤Î°ìÃ×Î¨¤Ï 99¡ó¤Ç¤¹¡£Roborock Ä´¤Ù



¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û


https://www.roborock.jp/(https://www.roborock.jp)



¡ÚÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û


Roborock ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー


E-mail¡§support@roborock.jp


±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ° 10 »þ～¸á¸å 5 »þ¡ÊÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë



¡ÚRoborock ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


¡ÖBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.¡×¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£AI¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢


³Æ¼ï¹âÀºÅÙ¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°¤­¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀè¿Êµ¡Ç½¤È¡¢¶È³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù


¥ë¤ÎµÛ°úÎÏ¡¢¿å¿¡¤­Æ±»þÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥¤ì¤¿´ðËÜÀ­Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¤Þ¤¿¡¢1,000¼ïÎà


¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¥Æ¥¹¥È¤ä 38 ¼ïÎà¤ÎÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢¹â¤¤À½ÉÊÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBeijing


Roborock Technology Co.,Ltd.¡×¤Ï¡¢2014 Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢²ÈÄíÍÑÁÝ½üµ¡¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À¸»º¤òÀì


Ìç¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ


¤¤¤Þ¤¹¡£2020 Ç¯ 2 ·î¤Ë¾å³¤¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¡£Îß·× 1,571 ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢170 ¥õ


¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2023 Ç¯ 12 ·îËö»þÅÀ¤Î¼ÂÀÓ¡Ë¡£



¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î


ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£