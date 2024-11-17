¡Ú°ì¸ýñ»ÒÌµÎÁ¿©¤ÙÊüÂê¼Â»Ü¡Û¡ÖÇîÂ¿¼ò¾ì ¤¢¤¤¤é¤·¤« »Í¥ÄÃ«Å¹¡×2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
À¾¿·½É¤ÇÂç¹¥É¾¤Î¡ÖÇîÂ¿¼ò¾ì ¤¢¤¤¤é¤·¤«¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Í¥ÄÃ«¤Ë¿Ê½Ð¡ªÇîÂ¿¤Î²°ÂæÊ¸²½¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Êµï¼ò²°¤¬¡¢»Í¥ÄÃ«±ØÄ¾·ë¤Î¥³¥â¥ì¥âー¥ë1³¬¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÇîÂ¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÁÍý¤È°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¡ÖÂèÆó¤Î²È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÇîÂ¿¤Î²°ÂæÊ¸²½¤òÅìµþ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤¤
¡ÖÇîÂ¿¼ò¾ì ¤¢¤¤¤é¤·¤«¡×¤Ï¡¢ÇîÂ¿¤Î²°ÂæÊ¸²½¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç¤âÃ¯¤â¤¬¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ëµï¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾ìÇîÂ¿¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÎÁÍý¤ä²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÇîÂ¿Ì¾ÊªÎÁÍý
»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿ËÜµ¤¤Î¡Ö¤â¤ÄÆé¡×
¡Ö¤¢¤¤¤é¤·¤«¡×¤Î¤â¤ÄÆé¤Ï¡¢Ç»¸üÌ£Á¹¤«ÈëÅÁ¾ßÌý¤Î¥¹ー¥×¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ìÔÂô¤ÊÌÀÂÀ»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤»¤¿ÌÀÂÀ¤â¤ÄÆé¤âÂç¿Íµ¤¡£ÇîÂ¿¤é¤·¤¤¿¼¤¤¥³¥¯¤È»Ý¤ß¤¬°î¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¡¢¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡ª¤¼¤Ò¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤ÄÆé¡¡990±ß¡Ê1089±ß¡Ë¡¡¢¨¤´ÃíÊ¸¤Ï2¿ÍÁ°～
Å´ÈÄ¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤²¤ë¡ÖÇîÂ¿°ì¸ýñ»Ò¡×
ËèÆüÅ¹Æâ¤Ç»Å¹þ¤ß¡¢Å´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¼«Ëý¤Î°ì¸ýñ»Ò¡£³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤Ç¡¢¥Óー¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£»Í¥ÄÃ«Å¹¤Ç¤Ï¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ °ì¸ýñ»Ò¤ÎÌµÎÁ¿©¤ÙÊüÂê ¤ò18Æü¡¦19Æü¡¦20Æü¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ªÄó¶¡»þ´Ö¤Ï14»þ～¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸ýñ»Ò3¸Ä¡¡180±ß¡Ê198±ß¡Ë¡¡¢¨¤´ÃíÊ¸¤Ï2¿ÍÁ°～
¡¡
ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤ÈÆÚÆù¤Î»Ý¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡ÖÌîºÚ´¬¤¶ú¡×
¿·Á¯ÌîºÚ¤òÆÚÆù¤Ç´¬¤¡¢ÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿ÇîÂ¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌîºÚ´¬¤¶ú¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚ´¬¤¶ú¡¡1ËÜ290±ß¡Ê319±ß¡Ë～390±ß¡Ê429±ß¡Ë
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤È¤ê¤«¤ï¡×¤ä¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¡Ö¤ª»É¿È¡×¤â¡ª
´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤¬Íí¤à¡Ö¤È¤ê¤«¤ï¡×¤ä¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¿·Á¯¤Ê¤ª»É¿È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¶ú¡¡1ËÜ99±ß¡Ê109±ß¡Ë
¤ª»É¿È3ÅÀÀ¹¤ê¡¡990±ß¡Ê1089±ß¡Ë
Á´¥É¥ê¥ó¥¯219±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ª°µÅÝÅª¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡ÖÇîÂ¿¼ò¾ì ¤¢¤¤¤é¤·¤«¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ À¸¥Óー¥ë¤ò´Þ¤àÁ´¥É¥ê¥ó¥¯¤¬219±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¡£»Å»öµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¤äÍ§¿Í¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÇîÂ¿¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯°û¤ß¤âÂç´¿·Þ¡ªÀ¸¥Óー¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó199±ß¡Ê219±ß¡Ë¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¡ª
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤âÂçËþÂ¡ªÌÀÂÀ»Ò¤È¹âºÚ¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÄê¿©
11:30～14:00¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ªµÛ¤¤Êª¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤È¹âºÚ¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÄê¿©¤òÄó¶¡¡£¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤äOL¤Ë¤âÂç¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¡ªÇîÂ¿°ì¸ýñ»ÒÄê¿©¡¡1200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¡¦19Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê ¤Ç¡¢Ì¾Êª¤Î ¡Ö°ì¸ýñ»Ò¡×ÌµÎÁ¿©¤ÙÊüÂê ¤ò¼Â»Ü¡ª¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÀ©¸Â¤Ê¤¯²¿¸Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÇîÂ¿¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÀ©¸Â¤Ê¤¯²¿¸Ä¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¡Ü290±ß¡Ê319±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¤ª¿©»ö1ÉÊ¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ªÄÌ¤·Âå¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¤ªÄÌ¤·Âå439±ß¡¦¿Ý¥¥ã¥Ù¥ÄorÍÈ¤²¥Ñ¥¹¥¿¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡Ë
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹Ì¾¡§ÇîÂ¿¼ò¾ì ¤¢¤¤¤é¤·¤« »Í¥ÄÃ«Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©160-0004 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»Í¥ÄÃ«1-6-1 ¥³¥â¥ì¥âー¥ë1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü 11:30～23:30¡Ê¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à 11:30～14:00¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6273-0095
¥¢¥¯¥»¥¹: JR³ÆÀþ¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¡¢ÆîËÌÀþ¡Ö»Í¥ÄÃ«±Ø¡× ÅÌÊâ1Ê¬.
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒFS.shake
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ3ÃúÌÜ13-17 MASHITA5¥Ó¥ë 5³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5927-1703
¥áー¥ë¡§
¤¼¤Ò»Í¥ÄÃ«Å¹¤Ç¡¢ÇîÂ¿¤Î²°ÂæÊ¸²½¤È²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£