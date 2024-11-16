»£±Æ¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤Ë¡ªÌÀ¤ë¤¤12¥¤¥ó¥ÁLED¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡ÖSLIK ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥ÈType C¡×
SLIK ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥ÈType C
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Ãæ Å°¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Æü¹â»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Ãæ Å°¡ËÀ½Â¤¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖSLIK¡Ê¥¹¥ê¥Ã¥¯¡Ë ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥ÈType C¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ï¡¢7,900±ß¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤äÇÛ¿®¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢12¥¤¥ó¥Á¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¸»¤ÏUSB-C¤ËÂÐ±þ¡£iPhone12°Ê¹ß¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖMagSafe¡×ÂÐ±þ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤È¶´¤ß¹þ¤ß¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¤òÉÕÂ°¡£
LED¥é¥¤¥È¤Ï¿§²¹ÅÙ¤¬3ÃÊ³¬¡¢¸÷ÎÌ¤¬10ÃÊ³¬Ä´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ÍµÓ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¡¢»°µÓ¤è¤ê¤â°ÂÄê¤·¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¾å¸þ¤¡¢²¼¸þ¤¤ËÆ°¤«¤»¤ë±ÀÂæ¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨iPhone ¤ª¤è¤Ó MagSafe¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¼èÉÕ²ÄÇ½¥µ¥¤¥º60mm-83mm¡¢300g°Ê²¼
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÉô¥í¥Ã¥¯Êý¼°¥Õ¥êー¥¹¥È¥Ã¥×¼°
ÉÕÂ°ÉÊ¥ê¥ó¥°¥×¥ìー¥È
À½Â¤¹ñÃæ¹ñ
´õË¾¾®Çä²Á³Ê\7,900 ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
·¿ÈÖSTALIGHTTYC
JAN¥³ー¥É4906752246771
¢£LED¥é¥¤¥È »ÅÍÍ
Äê³ÊÅÅ°µDC9V¡ÊType-C USB PD¡Ë
¾ÃÈñÅÅÎÏºÇÂç20W
LEDÅô¿ô160¸Ä
¿§²¹ÅÙ3200K～6500K
³°·Â300mm
Æâ·Â240mm
¸ü¤µ30mm
¼ÁÎÌ285g
ÆÃÄ¹
Î©¤Ã¤¿¹â¤µ¤ò¥«¥Ðー
Î©¤Ã¤¿¹â¤µ¤ò¥«¥Ðー
Á´¹â1,435mm¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¡Ü¥é¥¤¥ÈÉô¹â¤µ300mm¡Ë¤ÇÎ©¤Ã¤¿¹â¤µ¤ò¥«¥Ðー¡¢»£±Æ¤äÇÛ¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥»ー¥Õ¤È¶´¤ß¹þ¤ß¡¢2¤Ä¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁõÃåÊýË¡
¥Þ¥°¥»ー¥Õ¤È¶´¤ß¹þ¤ß¡¢2¤Ä¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁõÃåÊýË¡
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥±ー¥¹¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¤ÏiPhone12°Ê¹ß¡Ë
¤µ¤é¤Ë¶´¤ß¹þ¤ß¼°¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï2¥«½ê¤Î¥Û¥ë¥Àー¼èÉÕÉô¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂç2¤Ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬ÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¸»¤ÏUSB-C
ÅÅ¸»¤ÏUSB-C
ÅÅ¸»¤ÏÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤USB-C¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊAC¤«¤éUSB-C¤Ø¤Î¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ÅÅ¸»Éô¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ï¡¢LED¥é¥¤¥È¤ÎON¡¦OFF¤ÎÂ¾¡¢¸÷ÎÌ10ÃÊ³¬¤È¿§²¹ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤°ÂÄêÀ¤Î»ÍµÓ
¹â¤¤°ÂÄêÀ¤Î»ÍµÓ
¥¹¥¿¥ó¥ÉÉô¤Ï¡¢¥¹¥ÆーÉÕ¤¤Î»ÍµÓ¤òºÎÍÑ¡£Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë»°µÓ¤è¤ê¤â°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢LED¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
³«µÓ»þ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤Ç³«¤¯Êý¼°¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤â¥¹¥àー¥º¡£
¿§²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë
¿§²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë
LED¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¿§²¹ÅÙ¤Ï3ÃÊ³¬¡¢¸÷ÎÌ¤Ï10ÃÊ³¬¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¸µ
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー
https://www.kenko-tokina.co.jp/