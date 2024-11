株式会社NPIXEL

株式会社NPIXELは、昨日行われたシネマティックオンラインRPG「グランサガ(Gran Saga)」(運営:株式会社GAMEPLEX)のアップデートにおいて、リリース3周年を記念した豪華イベントを開始しました!

本アップデートでは、新規プレイアブルキャラクター「ロア(Cv.丹下桜)」の実装や、3周年記念アーティファクト2種の実装、さらに3周年を記念したスペシャルログインボーナスの開催など、多数のアップデートを実施しております。

なお、アップデートの詳細については、グランサガ公式サイトのお知らせをご確認ください。

◈[アップデート]11/14(木)実施アップデートのお知らせ(https://forum.gransaga.jp/#/view/2/1035)

◈[イベント]11/14(木)実施アップデートのイベント案内(https://forum.gransaga.jp/#/view/1/1036)

新規キャラクター 星招く光使い「ロア」登場!

新たにヒドゥンナイツ「ロア」が登場します。

◈ヒドゥンナイツとは

「ヒドゥンナイツ」とは、ラスたち騎士団や、グランナイツ達とはまた別のプレイアブルキャラクターとなります。

その多くは独自の目的を持っておりますが、ラスたちに様々な事情から手を貸してくれます。

◈参戦条件

「ロア」は[ 騎士団会館 > 新メンバー参戦 ]より、以下の条件を達成することで仲間にできます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_1_d2a2b6375243759eb73b0a67df2984fe.jpg ]

※ロアはSSRGWアロイスとノーネームを装備した状態で参戦します。

※潜在能力を解放するとSSRGWカリヤを獲得できます。

※キャラ実績「ロア」からSSRGWクララを獲得できます。

◈詳細

・ロアは光属性/魔法攻撃/布の防具を装備するキャラクターです。

・「潜在能力」「ソウルマスタリー」の各項目に、ロアが追加されます。

・「GWスキル」のメニューにロアの項目が追加されます。

∟ロアが未参戦の状態でも確認できます。

・「容姿」にロアの項目が追加されます。

∟ロアが参戦した場合に限り表示されます。

・ドレスルーム、クローゼットにロアの項目が追加されます。

・信頼度称号が2種類追加されます。

∟信頼度1,000達成時に称号「迷える流れ星」を獲得できます。

∟信頼度5,000達成時に称号「ロアの拠所」を獲得できます。

∟信頼度に応じて、様々な小物や衣装を獲得できます。

・ロアのキャラ実績、新規スタンプ、ソーシャルアクション、プロフィールアイコン、テーマ曲が追加されます。

∟ロアに関する一部コンテンツは、ロアが参戦した場合に限り表示されます。

ロアスペシャルストーリー「誰も知らないわたし」開催!

ヒドゥンナイツ「ロア」が主役のスペシャルストーリーが開催されます。

※メインクエスト ストーリー Chapter2 - Ep.21クリア後に入場できます。

※「リプレイ」を通じてストーリーを再度見ることができます。

◈イベント開催期間

2024/11/14(木)メンテナンス終了後 ~ 12/12(木)07:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

(1).「誰も知らないわたし」はSTORY/NORMAL/HARDの各5ステージとCHALLENGEの1ステージの、合計16のステージで構成されており、一定のAPを消費して挑戦できます。

∟難易度「HARD」「CHALLENGE」では、APの消費はありません。

∟難易度「STORY」の各ステージでは、「ロア」を操作することができます。

∟難易度「STORY」の全てのステージをクリアすることで、新規キャラクター「ロア」の参戦条件を満たすことができます。

∟新規キャラクター「ロア」の参戦は、[騎士団会館 > 新メンバー参戦]から行うことができます。

(2).各ステージをクリアするとイベント交換で使用できる専用の札や追加アイテムを獲得できます。

◈イベント入場方法

本イベントは以下の方法で入場可能です。

(1).ゲーム内に表示されるストーリーアイコンから入場できます。

(2).[イベント>ロアスペシャルストーリー]からも入場できます。

(3).[イベントのご案内>ロアのスペシャルストーリー]からも入場できます。

(4).[クエスト>スペシャル>キャラクター>ロア]からも入場できます。

◈交換ショップ

(1). 交換ショップでは、様々なアイテムを「ロアの札」を利用して交換することができます。

∟「誰も知らないわたし」の交換ショップでは、ロアGW「カリヤ」を交換可能です。

(2).アイテム毎に購入可能な回数が指定されています。

※詳しい交換アイテムリストはゲーム内イベントショップよりご確認ください。

◈注意事項

・交換ショップの一部のアイテムは、2024/12/12(木)メンテナンス開始時にラインナップから削除されます。

・交換ショップから獲得した「聖木の実」「聖木の記憶」「聖木の恵み」「各種入場券」は、2024/12/19(木)07:00に消滅します。

ロア専用グランウェポン登場!確率UP召喚も開催!

新たに変身GWカリヤおよびGWアロイス、クララ、ノーネームが実装されます。

・[ 図鑑 > グランウェポン ]にカリヤ、アロイス、クララ、ノーネームが追加されます。

・カリヤ、アロイス、クララ、ノーネームのスタンプおよびプロフィールアイコンが追加されます。

・「キーストーン強化」「ソウルリンク」にカリヤ、アロイス、クララ、ノーネームが追加されます。

◈ロア専用グランウェポンについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_2_b1ca003f68b58ae713961c756dc24110.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_3_daf788b2eccb299318059321569dfed7.jpg ]

※鈍化:8秒間、1秒ごとにLP2.5%減少(合計20%)および敏捷力20%減少

※麻痺:行動不能状態および1秒ごとに攻撃力5%のダメージ

※上記は極超越5段階目の性能です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_4_ade3ed45e88f35c536d904dce9f18636.jpg ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_5_f6f40120570aa034d94a4cdd86766ef5.jpg ]

※上記は極超越5段階目の性能です。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_6_b0e87f5213f731f2c9fa9665b6ee9e5d.jpg ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_7_bc16fafdd9dff25b61ff60b853887c81.jpg ]

※不安定な祝福:攻撃力・与ダメージ・最大HP15%増加

※女神の祝福:攻撃力・防御力・最大HP・与ダメージ・相性ダメージ倍率15%増加

※女神の恵み:HPが30%以下にならない。効果終了時に失ったHPの50%回復

※上記は極超越5段階目の性能です。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_8_676f627038d4fbbe1d8080ff2c69aeb9.jpg ][表9: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_9_b6612411b2ef30ae9955f621c5587937.jpg ]

※感電:1秒ごとにスキルダメージ10%のダメージ

※フラッシュ:命中力100%減少/回避力100%減少

※上記は極超越5段階目の性能です。

ロア登場記念GW確率UP召喚開催!

◈イベント開催期間

2024/11/14(木)メンテナンス終了後 ~ 12/12(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

※上記イベント開催期間終了後、セレクト召喚に「ロア」の追加を予定しています。

∟追加されるセレクト召喚に「ロア登場記念GW確率UP」召喚のSSRゲージは引き継がれません。ご注意ください。

◈詳細

【対象 GW】

●アロイス

●クララ

●ノーネーム

●カリヤ

・[召喚]に「ロアGW確率UP」ページが追加され、対象のGW提供割合が上昇します。

・その他詳細および注意事項は、お知らせ「確率UP召喚の注意事項について(https://forum.gransaga.jp/#/view/4/927)」をご確認ください。

ロア専用AF「ドキドキ☆異世界漂流♪」登場!確率UP召喚も開催!

・[ 図鑑 > アーティファクト ]に、「ドキドキ☆異世界漂流♪」が追加されます。

※本アーティファクトは、ミックス召喚からも獲得できます。

◈アーティファクトについて

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_10_b10683c9c1ef0bed2987b5e71e645af6.jpg ]

※本アーティファクトの効果は、「ロア」が装備した際に発揮されます。

※上記は極超越5段階目の性能です。

ロア専用AF「ドキドキ☆異世界漂流♪」登場記念確率UP召喚開催!

◈イベント開催期間

2024/11/14(木)メンテナンス終了後 ~ 12/12(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

【対象 AF】

●ドキドキ☆異世界漂流♪

・[召喚]に「ロアAF確率UP」ページが追加され、対象のAF提供割合が上昇します。

・SSR AF「ドキドキ☆異世界漂流♪」は、「ロア」が装備した場合にのみ効果を発揮します。

・SSR AF「ドキドキ☆異世界漂流♪」は、ミックス召喚からも獲得可能です。

・その他詳細および注意事項は、お知らせ「確率UP召喚の注意事項について(https://forum.gransaga.jp/#/view/4/927)」をご確認ください。

3周年AF「彼方の星より」「見知らぬ友と」登場!確率UP召喚も開催!

新たに3周年記念AF「彼方の星より」「見知らぬ友と」が実装されます。

・[ 図鑑 > アーティファクト ]に、「彼方の星より」「見知らぬ友と」が追加されます。

※本アーティファクトは、ミックス召喚からは、獲得できません。

◈アーティファクトについて

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_11_9b3331657aebf5d2b72e776e6333a0e2.jpg ]

※上記は極超越5段階目の性能です。

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_12_cb3355f9cf326d48c9fd53d860811a39.jpg ]

※上記は極超越5段階目の性能です。

3周年AF「彼方の星より」「見知らぬ友と」登場記念確率UP召喚開催!◈イベント開催期間

2024/11/14(木)メンテナンス終了後 ~ 12/12(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

【対象 AF】

●彼方の星より

●見知らぬ友と

・[召喚]に「3周年記念AF」ページが追加され、対象のAF提供割合が上昇します。

・「彼方の星より」「見知らぬ友と」は、ミックス召喚からは登場しません。

・その他詳細および注意事項は、お知らせ「確率UP召喚の注意事項について(https://forum.gransaga.jp/#/view/4/927)」をご確認ください。

3周年記念新規衣装「王の品格」「女王の品格」登場!

3周年記念アーティファクト「彼方の星より」「見知らぬ友と」のイラストにも登場する衣装「王の品格」シリーズが実装されます!

・衣装「王の品格」シリーズは、イグノックス、クリスティーナ、エリオ、イヴァン、フーシャオを対象に実装されます。

・衣装「女王の品格」は、PREMIUMシーズンパスを進行することで獲得可能なロア専用衣装です。

シーズンパス「グランナイツの旅路」登場!

◈イベント開催期間

2024/11/14(木)メンテナンス終了後 ~ 12/12(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

【シーズンパス報酬】

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_13_c0aa5ad5877713f65787a617044aa279.jpg ]

※今回から「SSR古代/天使/魔奇GW選択BOX」に「ホルス」と「ヘファイストス」が追加されます。

(1).イベント期間中、[ショップ > シーズンパス]メニューにて「グランナイツの旅路」イベントが行われます。

・「FREEシーズンパス」報酬は全騎士団が獲得可能です。

・「PREMIUMシーズンパス」と「MASTERシーズンパス」は「グランナイツの旅路」ページにて各種購入し、「王室の証」を獲得することで進行できます。

・シーズンランクはダイヤを使用して「シーズンランク購入」を行うことでも上げることが可能です。

※「フリーシーズンパス」進行中に「PREMIUM/MASTERシーズンパス」を購入すると、現在まで達成しているランクまでの各種シーズンパス報酬を獲得できます。

※「PREMIUMシーズンパス」と「MASTERシーズンパス」はそれぞれ購入が必要な商品です。「MASTERシーズンパス」のみを購入した場合「PREMIUMシーズンパス」報酬は獲得できません。

(2).「王室の証」の獲得方法は、[メイン画面の右>シーズンパスアイコン>シーズンランクゲージ横の(i)アイコン]より詳細をご確認いただけます。

(3). ランクアップ毎に報酬を獲得する事が出来ます。

3周年記念スペシャルログインボーナス開催!

◈イベント開催期間

2024/11/14(木)メンテナンス終了後 ~ 12/12(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

(1). イベント期間中、「グランサガ」にログインします。

(2). ログイン時に下記の報酬を獲得できます。

◈ログインボーナス

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/185_14_95b80c8e2a98ddf6b1fa9c0d2b8c694f.jpg ]

◈注意事項

(1).ログインボーナスはゲーム内の[メール]に届きます。

(2).ログインボーナスは届いてから7日間、[メール]にて受け取れます。

(3).受け取らなかったイベント報酬は復旧できませんので、期間内に必ずお受け取りください。

(4).イベントにて獲得できる「聖木の恵み」は7日間の使用期限があります。

グランサガとは

グランサガはiOS/Android/PCでお楽しみいただける、最高峰のクオリティで描かれるクロスプラットフォーム対応のオリジナルゲーム作品です。王道のRPGをベースに、世界中で愛されるゲームを目指して、Unreal Engine 4によるハイクオリティな3Dグラフィックや、梶裕貴さん、⻤頭明里さんら超豪華声優陣によるフルボイスストーリーをお届けします。さらに、ゲーム内BGMをはじめとする全音楽制作には下村陽子さんが参加。イラストやロゴデザインは天野喜孝さんが手がけ、グランサガのテーマソング「MAKAFUKA」はRADWIMPSが完全書き下ろしで提供しています。

