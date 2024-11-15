¡Ú¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¡Û¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥±¥¤¥¿Áª¼ê ¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º


¤¤¤Ä¤â¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥±¥¤¥¿Áª¼ê¤ò¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿



#23 ¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥±¥¤¥¿
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§SF
¿ÈÄ¹¡§203cm
ÂÎ½Å¡§105kg
À¸Ç¯·îÆü¡§1999Ç¯12·î12Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥Þ¥ê
½Ð¿È¹»¡§Àì½¤Âç³Ø






¢£¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿Æü¡§2024Ç¯11·î15Æü(¶â)
¢£ºÆÅÐÏ¿ÉÔ²Ä´üÆü¡§2024Ç¯12·î15Æü(Æü)
¢£¥ê¥¹¥ÈËõ¾Ã²ÄÇ½Æü¡§2024Ç¯12·î16Æü(·î)
¢£¸ø¼¨»öÍ³¡§º¸²¼ÂÜç¤Ê¢¶ÚÆâÂ¦Æ¬¶ÚÂ»½ý

¢¨¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¤ØÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢Åö³ºÅÐÏ¿¤«¤é30Æü´ÖºÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ºÆÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆÅÐÏ¿ÉÔ²Ä´üÆü°Ê¹ß¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎËõ¾Ã¿½ÀÁ¤Ë¤è¤êºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£