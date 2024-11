Âç¿Íµ¤RPG¡Ø¥¹¥¿ー¥Ç¥åー¥Ð¥ìー¡Ù¥²ー¥àÆâ¤ÎÎÁÍý¤òºÆ¸½¤Ç¤­¤ë¸ø¼°¥ì¥·¥ÔËÜ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ÃæÌÌ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤äÆÃÅµ¤Î¼Ì¿¿¤â

株式会社主婦と生活社

累計売上数3000万本を超え、日本でも人気を誇る牧場RPG『Stardew Valley』初の公式料理本の日本語版

『The Official Stardew Valley Cookbook Japanese Edition』が、本日2024年11月15日(金)に主婦と生活社から発売されました。

フルカラーかつハードカバーで、非常にしっかりとした作りに仕上がりました! 中面を一部ご紹介します。

<法人別特典の写真も公開!>

法人別特典になっている、描き下ろしイラストを使用したポストカード・ステッカーの写真が一挙公開!

ポストカードは裏面もとってもキュートです!

■PASH! ONLINE(ステッカー)

オンラインでの購入はこちら :https://pashstore.base.shop/items/90658474

■ゲーマーズ(ポストカード&ステッカー)

オンラインでの購入はこちら :https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10745186/

■TORICO(ポストカード)

※実施店舗がGEOより変更となりました。すでにGEOでご予約いただいているお客様は、GEOより本特典をお受け取りいただけます。

オンラインでの購入はこちら :https://www.mangazenkan.com/items/12124774/

■楽天ブックス(ポストカード)

オンラインでの購入はこちら :https://books.rakuten.co.jp/rb/17976227/

■WonderGOO(ポストカード)

※オンラインでのお取り扱いはございません当店実施店舗はこちら :https://www.wonder.co.jp/topic/comic/

■TSUTAYA(ポストカード)

※オンラインでのお取り扱いはございません特典実施店舗はこちら :http://tsutaya.jp/bo4832/

■ポストカードの裏面にもジュニモが!

The Official Stardew Valley Cookbook Japanese Edition

編・著:ConcernedApe、Ryan Novak

訳:Kazu Tanigawa

定価:4,620円(税込)

判型:B5変

頁数:フルカラー192P予定

発売日:2024年11月15日(金)

発行:主婦と生活社

「ラッキーランチ」「クラブケーキ」「海の泡プリン」「おかしなパン」など、ゲーム内に登場する料理のレシピを抜粋し50以上掲載。

実際に作られた料理の写真やイラスト、ゲームキャラクターからのコメントも多数。イラストは全て本書のための描きおろしです!

原書と同じく豪華な上製本仕様で、読んで楽しい、飾って楽しい、ファン必携の一冊です。

<オンライン購入ページ一覧>

Amazon(https://www.amazon.co.jp/Official-Stardew-Valley-Cookbook-Japanese/dp/4391162679?crid=24YVGWLIHV5JE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wzN46XVNue_8GIExuFVijg.cwUQdOruj3wjKMRZgthgy5R-wDU5UbYrCCTS0EiGgfQ&dib_tag=se&keywords=the+official+stardew+valley+cookbook&qid=1725259255&s=books&sprefix=The+Official+,stripbooks,161&sr=1-1&linkCode=sl1&tag=magazinepash-22&linkId=9fd835a9d9c5f5feddb2a62274d8ebb9&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)

楽天ブックス(特典つき)(https://books.rakuten.co.jp/rb/17976227/)

ゲーマーズ(特典つき)(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10745186/)

TORICO(特典つき)(https://www.mangazenkan.com/items/12124774/)

紀伊國屋書店(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784391162677)

セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/detail/1107534833)

ヨドバシ.com(https://www.yodobashi.com/product/100000009003891510/)

Honya Club(https://www.honyaclub.com/shop/g/g21017035/)

e-hon(https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034673023&Action_id=121&Sza_id=A0)

PASH! ONLINE(特典つき)(https://pashstore.base.shop/items/90658474)

その他、全国の書店でも販売中です。

(C)︎ 2024 by ConcernedApe LLC

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Random House Worlds, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC