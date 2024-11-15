ÆüËÜIBM¡¢FinOps¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢FinOps Foundation Japan Chapter¤Ë»²²Ã

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- Cloudability(https://www.ibm.com/jp-ja/products/apptio): ¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥³¥¹¥È¤Î²Ä»ë²½¤È´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É»Ù½Ð¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥³¥¹¥È´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Turbonomic(https://www.ibm.com/jp-ja/products/turbonomic/cloud-optimization?utm_content=SRCWW&p1=Search&p4=43700078294409676&p5=p&p9=58700008577301152&gad_source=1&gbraid=0AAAAApMGDE_Y1VcTPmQ4wb3aq9K4NStVG&gclid=CjwKCAiA3Na5BhAZEiwAzrfagILx3_r97wMzTSKLDE8N1nkdGaJEsOwNF82-8CtTsNFQrWLERzhVIhoCKOIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds): AI¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥ê¥½ー¥¹´ÉÍý¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥ê¥½ー¥¹ºÇÅ¬²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Kubecost(https://jp.newsroom.ibm.com/2024-09-24-blog-ibm-acquires-kubecost-to-broaden-hybrid-cloud-cost-management-capabilities): Kubernetes´Ä¶¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥¹¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥¹¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¥½ー¥¹´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- Nordcloud(https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/nordcloud): ¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëNordcloud¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÆ³Æþ¤È±¿ÍÑ¤ò¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
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https://www.finops.org/about/members/
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[1] https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd248200.html