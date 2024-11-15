¡ÚLINE MUSIC¡ÛLINE MUSIC¤¬À¤ÂåÊÌ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢Åß¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª2024Ç¯¡ÖÅß¤ËÄ°¤­¤¿¤¤¶Ê¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP10¡×¤ò¸ø³«

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1°Ì ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥° / back number
2°Ì ¥Ò¥í¥¤¥ó / back number
3°Ì Subtitle / OfficialÉ¦ÃËdism
4°Ì silent / SEKAI NO OWARI
5°Ì Wonderful Day / TWICE
6°Ì Santa Tell Me / Ariana Grande
7°Ì ¥Û¥ï¥¤¥È¥¥¹ / ÎëÌÚÎëÌÚ
8°Ì Ê´Àã / ¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó
9°Ì ¥Ï¥Ã¥Ôー¥µ¥×¥é¥¤¥º / ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
10°Ì All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY
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1°Ì ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥° / back number
2°Ì ¥Ò¥í¥¤¥ó / back number
3°Ì Subtitle / OfficialÉ¦ÃËdism
4°Ì ¤¤¤Ä¤«¤Î¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ / B¡Çz
5°Ì Åß¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è / ô¢¸¶·ÉÇ·
6°Ì Happy Merry Christmas / JO1
7°Ì Åß¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë / À¶¿åæÆÂÀ
8°Ì ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ / ¹À¥¹áÈþ
9°Ì ¥á¥ê¥¯¥ê / BoA
10°Ì Çò¤¤Îø¿ÍÃ£ / ·¬ÅÄ²ÂÍ´
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1°Ì Winter, again / GLAY
2°Ì ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥° / back number
3°Ì Çò¤¤Îø¿ÍÃ£ / ·¬ÅÄ²ÂÍ´
4°Ì Àã¤Î²Ú / ÃæÅçÈþ²Å
5°Ì ¥¹¥Îー¥¹¥Þ¥¤¥ë / BUMP OF CHICKEN
6°Ì Ê´Àã / ¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó
7°Ì ¤¤¤Ä¤«¤Î¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ / B¡Çz
8°Ì Åß¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è / ô¢¸¶·ÉÇ·
9°Ì All I Want for Christmas Is You / MARIAH CAREY
10°Ì Lovers Again / EXILE
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1°Ì Åß¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è / ô¢¸¶·ÉÇ·
2°Ì Winter, again / GLAY
3°Ì Çò¤¤Îø¿ÍÃ£ / ·¬ÅÄ²ÂÍ´
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10°Ì Îø¿Í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹ / ¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
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