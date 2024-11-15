Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥³ー¥»ー¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖCES¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¡²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç¸½¼Â¥á¥¤¥¯¤òÄó¶¡

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Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¥Ç¥Ð¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü: https://prtimes.jp/i/10609/277/resize/d10609-277-e38603603e8295be2268-0.jpg ]¢£¥³ー¥»ー¡ßÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¡½ÐÅ¸³µÍ×Mixed Reality Makeup 0 min try-on studio¡ÖCES Innovation Awards(R) 2025 Honoree¡×¼õ¾Þ¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëMR¥á¥¤¥¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～10Æü¡Ê¶â¡Ë¾ì½ê¡§Tech West, Venetian Expo, Halls A-D - 55339 - LifestyleÆÃÀßWeb¥µ¥¤¥È¡§https://maison.kose.co.jp/mixedrealitymakeup/ËÜ½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥»ー¼Ò¤ÈÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Êµì¡§Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¹©³Ø±¡ ¾ðÊóÄÌ¿®·Ï ÅÏÊÕµÁ¹À¸¦µæ¼¼¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î¿§¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¿§ÊäÀµµ»½Ñ¤äÆ°¤¯´é¤Ë¤âÄÉ½¾¤Ç¤¤ë¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í»þ/Max 1000fps8bit³¬Ä´¡¢¥«¥éー»þ/Max 925fps24bit³¬Ä´¤ÇÅê±Æ²ÄÇ½¤Ê¡ÖDynaFlash¡Ê¥À¥¤¥Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¢¨¡×¤Ë¤è¤ëÄ¶¹âÂ®²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â°ì½Ö¤Ç¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëMR¡ÊMixed Reality, Ê£¹ç¸½¼Â¡Ë¥á¥¤¥¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¢¨DynaFlash¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¡Ê¸½ºß¡§ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¡ËÀÐÀî¥°¥ëー¥×¸¦µæ¼¼¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¸¦µæ³«È¯ÍÑÅÓ¤ËÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡https://www.teldevice.co.jp/pro_info/2016/press_161019.htmlº£²ó¡¢¥³ー¥»ー¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³¤È¾¦ÃÌ²ÄÇ½¤Ê¡ÖCES 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Öー¥¹¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¤½¤Î¾¦¶ÈÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤é¤Ó¤ËÈþÍÆ¶È³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç¸½¼Â¥á¥¤¥¯¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¥Ç¥Ð¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤äIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¾¦¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀß·×¼õÂ÷¤ä¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥áー¥«ーµ¡Ç½¡×¤òÍ¤¹¤ëµ»½Ñ¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£URL¡§ https://www.teldevice.co.jp/¢£¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëMR¥á¥¤¥¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥Öー¥¹Æâ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¤òÁàºî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤Ë¥á¥¤¥¯¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï2022Ç¯8·î¤«¤é¥³ー¥»ー¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢ Maison KOSE ¶äºÂ¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤¬¤¢¤é¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£Ä¶¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡ÖDynaFlash¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥â¥Î¥¯¥í»þ/Max 1000fps8bit³¬Ä´¡¢¥«¥éー»þ/Max 925fps24bit³¬Ä´¤ÇÅê±Æ²ÄÇ½¤Ê¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡ÖDynaFlash¡×¤Ï¡¢Texas Instruments¼ÒDLP(R) DMD¡ÊDigital Micromirror Device¡Ë¤È¹âµ±ÅÙHLD¸÷¸»¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ ÆÈ¼«¤ÎFPGA¤Ë¤è¤ë¹âÂ®À©¸æ²óÏ©¤Ç¹â¤¤¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²èÁü¤ò¹âÂ®Å¾Á÷¤¹¤ë²óÏ©¤ò·×»»µ¡¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÇÁüÀ¸À®¤«¤éÅê±Æ¤Þ¤Ç¤ÎÃÙ±ä¤òºÇ¾®3ms¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À½ÉÊURL¡§https://www.inrevium.com/product/tb-6v-dynaflash/¢£CES Innovation Awards(R) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖCES Innovation Awards(R)¡×¤Ï¡¢CES¤Î³«ºÅ¤ËÊ»¤»¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀ½ÉÊ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½Ñ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï33ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¡Ç½À¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÆÈ¼«À¤ä³×¿·ÀÅù¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½ÐÅ¸¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÏXR Technologies & AccessoriesÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾å°Ì¤Î¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖCES Innovation Awards(R) 2025 Honoree¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¥Ç¥Ð¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼ÒEC BU ECµ»½ÑËÜÉô¡¡¡ÖDynaFlash¡×À½ÉÊÃ´Åö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.inrevium.com/inquiry/¢¨ ¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹ ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨ Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¥Ç¥Ð¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥»ー¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ê¤ªÌ¾Á°¡¢¼ÒÌ¾¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¡Ë¤òÎ¾¼Ò¤Î´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥»ー¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥»ー ¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡§https://corp.kose.co.jp/ja/privacy/