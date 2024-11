Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥³ー¥»ー¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖCES¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¡²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¹âÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç¸½¼Â¥á¥¤¥¯¤òÄó¶¡

東京エレクトロン デバイス株式会社[画像: https://prtimes.jp/i/10609/277/resize/d10609-277-e38603603e8295be2268-0.jpg ]■コーセー×東京エレクトロンデバイス 出展概要Mixed Reality Makeup 0 min try-on studio「CES Innovation Awards(R) 2025 Honoree」受賞高速プロジェクションマッピングによるMRメイクシミュレーション期間:2025年1月7日(火)~10日(金)場所:Tech West, Venetian Expo, Halls A-D - 55339 - Lifestyle特設Webサイト:https://maison.kose.co.jp/mixedrealitymakeup/本出展では、コーセー社と東京科学大学(旧:東京工業大学)工学院 情報通信系 渡辺義浩研究室が共同開発したリアルなメイクシミュレーションシステムによって、化粧品の色をプロジェクションに反映させる色補正技術や動く顔にも追従できる高速プロジェクションマッピング技術を体験いただきます。高速プロジェクションマッピング技術には、当社が開発したモノクロ時/Max 1000fps8bit階調、カラー時/Max 925fps24bit階調で投影可能な「DynaFlash(ダイナフラッシュ)※」による超高速画像処理技術が採用されています。誰でも一瞬でメイク体験ができるMR(Mixed Reality, 複合現実)メイクシミュレーションを実現します。※DynaFlashは、東京大学(現在:東京理科大学)石川グループ研究室との共同開発をベースに研究開発用途に製品化したものです。 https://www.teldevice.co.jp/pro_info/2016/press_161019.html今回、コーセー社と共同で、グローバルにおいてサービスの体験と商談可能な「CES 2025」に出展します。このブースで得た情報をもとに多方面からその商業性を検証し、化粧品ならびに美容業界へ向けて、高速プロジェクションマッピングによる複合現実メイクの提供を目指してまいります。【東京エレクトロン デバイス株式会社について】東京エレクトロンデバイスは、半導体製品やITソリューション等を提供する「商社ビジネス」と、お客様の設計受託や自社ブランド商品の開発を行う「メーカー機能」を有する技術商社です。URL: https://www.teldevice.co.jp/■高速プロジェクションマッピングによるMRメイクシミュレーションについて本サービスはブース内に座ってパネルを操作するだけで、一瞬で自分の顔にメイクを投影できるメイクシミュレーションシステムです。同サービスは2022年8月からコーセーのコンセプトストア Maison KOSE 銀座にて展開しています。お客様自身があらたな自分や、お客様ごとに異なる多様な美しさを発見できる価値を提供しております。■超高速プロジェクタ「DynaFlash」についてモノクロ時/Max 1000fps8bit階調、カラー時/Max 925fps24bit階調で投影可能な高速プロジェクタ「DynaFlash」は、Texas Instruments社DLP(R) DMD(Digital Micromirror Device)と高輝度HLD光源を用いて、 独自のFPGAによる高速制御回路で高いフレームレートを実現しています。さらに、独自の通信インタフェースによって、画像を高速転送する回路を計算機に搭載することで、映像生成から投影までの遅延を最小3msに抑えることが可能です。製品URL:https://www.inrevium.com/product/tb-6v-dynaflash/■CES Innovation Awards(R) について「CES Innovation Awards(R)」は、CESの開催に併せてデジタル技術やテクノロジー製品の優れたデザインと技術を評価するアワードプログラムです。2025年は33部門において、機能性やデザイン、独自性や革新性等の基準に基づいて受賞製品が選出されました。今回出展するサービスはXR Technologies & Accessories部門において、上位のスコアを獲得し、「CES Innovation Awards(R) 2025 Honoree」を受賞しました。The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.<本件に関するお客様からのお問合せ先>東京エレクトロン デバイス株式会社EC BU EC技術本部 「DynaFlash」製品担当お問い合わせフォーム:https://www.inrevium.com/inquiry/※ このニュース リリースに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。※ 東京エレクトロン デバイス株式会社と株式会社コーセーは、本製品・サービスへのお問い合わせで入手した個人情報(お名前、社名、メールアドレス、お問い合わせ内容)を両社の間で共有させていただく場合がございます。株式会社コーセーのプライバシーポリシーは下記をご参照ください。 株式会社コーセー プライバシーポリシー:https://corp.kose.co.jp/ja/privacy/