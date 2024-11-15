ADK¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¥­¥ê¥ó¤Î¿·µ¬»ö¶È¡Ö¥¨¥ì¥­¥½¥ë¥È¡¡¥¹¥×ー¥ó¡×¤¬¡ÖCES¢¨1Innovation Awards(R) 2025¡×¤Ç2ÉôÌç¼õ¾Þ

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¢¨The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.
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