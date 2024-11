ÆüÎ©¼Ò°÷¤¬¡¢AWSÇ§Äê»ñ³Ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÝÍ­¤¹¤ëAmbassador¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖAWS Ambassador - Certification All-Star Award 2024¡×¤ò¼õ¾Þ

株式会社 日立製作所 株式会社日立製作所(以下、日立)は、社員である早川 裕志が、Amazon Web Services(以下、AWS)が開催する「AWS Ambassador Awards 2024」において、有効なAWS認定資格をすべて保有するAWS Ambassadorをグローバルで表彰する「AWS Ambassador - Certification All-Star Award 2024」に選出されたことをお知らせします。[画像: https://prtimes.jp/i/67590/406/resize/d67590-406-3158c4dc75aedb7fb8f2-0.jpg ] 生成AIなど先進テクノロジーを活用したDXの取り組みが加速する中、クラウドサービスの利用が拡大しており、クラウドアーキテクトなど高度なクラウド人財の重要性が高まっています。 早川は、今年6月に、AWS の技術的専門知識を社内外に広く提供し、AWSビジネス推進の第一人者として認められるエンジニアを表彰するAWS Ambassadorなどに選出されるとともに、有効な15種類のAWS認定資格を保有しています。また、AWS関連の知識の共有や技術コミュニティとの連携をリードする「AWS Community Builder (Security & Identity部門)」にも選出されており、社内外の啓発活動にも積極的に取り組んでいます。「AWS Summit Japan 2024」の中で開催された「AWS GameDay ~ Frugality Fest(節約祭り!) ~」や、7月に開催された「AWS GameDay Secure Legends(上級者向けのハードモード)」において早川が所属したチームが優勝するなど、数多くのAWS GameDayにも参加し表彰されています。 「AWS Ambassador - Certification All-Star Award」は、有効なAWS認定資格をすべて保有している「AWS Ambassador」に授与される賞です。今回、世界各国でAWS Ambassadorに選出された方の中から招待される、9月24日~26日に米国シアトルで開催された「2024 AWS Ambassador Global Summit」において、早川が「AWS Ambassador - Certification All-Star Award」を受賞しました。 日立は、AWSなどのクラウドサービスに精通したクラウドエンジニアをDX推進に必要なデジタル人財として位置付け、エンジニア育成のためのラーニングパスを整備してトレーニングや資格取得支援を積極的に進めています。3月には、顧客企業のシステムモダナイゼーションとクラウド移行の推進を目的に、AWSと新たな戦略的協業契約も締結しました。今後も、日立は、AWSとの連携を深めながら、クラウドエンジニアの育成をさらに推進していきます。また、これらの取り組みで培ったクラウドエンジニアの専門知識や高い技術力を「Hitachi Application Reliability Centers (HARC)」や「Hitachi Intelligent Platform (HIPF)」、「クラウド&DXオファリング」などを通じて提供し、お客さまのDXやクラウドシフトを継続的に支援していきます。HARC:https://www.hitachi.co.jp/harc/?pr241115HIPF:https://www.hitachi.co.jp/products/it/IoTM2M/list/hipf/?pr241115クラウド&DXオファリング:https://www.hitachi.co.jp/products/it/CloudDX/?pr241115日立のAWS関連のニュースリリース/お知らせ・日立社員、AWSに精通したエンジニアを表彰する「2024 AWS Ambassadors」をはじめとした4部門すべてに選出https://www.hitachi.co.jp/cloud/news/2024/info_2406_01.html?pr241115AWSの表彰ブログ・Congrats to Our 2024 AWS Ambassador Award Winners and Meet the Newest AWS Ambassadorshttps://aws.amazon.com/jp/blogs/apn/congrats-to-our-2024-aws-ambassador-award-winners-and-meet-the-newest-aws-ambassadors/商標注記・記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の登録商標もしくは商標です。 お問い合わせ先株式会社日立製作所 クラウドサービスプラットフォームビジネスユニット マネージド&プラットフォームサービス事業部https://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/ 以上