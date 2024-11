UGG¡¢NewJeans¤ÎHANNI¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿2024Ç¯½©Åß¥°¥íー¥Ð¥ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¤Ç¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª

Deckers Japan合同会社

TOKYO (2024年11月15日) -南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランドのUGG(https://www.ugg.com/jp/) (a division of Deckers Brands [NYSE: DECK])は、UGG2024秋冬のグローバルキャンペーンの一環として、10月18日 ~20日 の3日間限定で、東京・渋谷スクランブル交差点周辺の大型ビジョン13面をジャックし、グローバル ブランド アンバサダーとして継続起用した世界的に著名な音楽グループNewJeansのHANNIが登場する「Feels Like UGG」2024秋冬の動画広告を放映しました。この動画は、UGGのアイコニックなパッファージャケットを羽織り、新スタイルのClassic Twin Seam New Heightsを大胆に履きこなして、グローバルキャストとともに歌を通して自分を表現するHANNIをフィーチャー。本キャンペーンでは、HANNIを筆頭に、韓国ソウルの街中をエネルギーに満ち溢れた旅をするグローバルキャストたちの姿を描くとともに、型にはまらずありのままの自分をセレブレートするインクルーシブなコミュニティを創ることへのUGGのコミットメントを表しています。

この渋谷スクランブル交差点ジャックの様子を撮影し特別に編集したスペシャル動画を、UGGジャパン公式YouTube( https://bit.ly/48NTLr2 )でも公開中ですので、是非ご覧ください。

また、本キャンペーンでは、HANNIが動画で披露したニューハイツコレクションや新作プラットフォームブーツだけではなく、UGGのアパレルや小物なども身にまとい、アイコニックなスタイルを披露しています。ホワイトカラーの異素材をリバーシブルで楽しめるプル スルー スカーフやレッグウォーマーがセットになったClassic Mini Dipper Pufferも自由なスタイリングを楽しめる注目の新作!

これらの商品はUGG公式サイト( https://bit.ly/3CpdUrf )および、全国のUGG直営店と正規取扱店にてご購入いただけます。※アイテムにより取扱店舗が異なるため、詳細は、フリーダイヤル0120-710-844までお問合せください。

「Feels Like UGG」2024秋冬キャンペーンビジュアルHANNI着用2024秋冬コレクション新作

About UGG

1978年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGGは、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGGは、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウェア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。世界各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間20億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、www.ugg.com/jp/(https://www.ugg.com/jp/) @UGGJAPANをご覧ください。#FeelsLikeUgg



About HANNI of NewJeans

HANNIはNewJeansのメンバーで、グッチのグローバルアンバサダーとして活動しています。HANNIが所属しているNewJeansは、2022年7月のデビューと同時にシンドローム級の人気を集め、楽曲をリリースする度に韓国内外のチャートを席巻しました。その結果、韓国内の主要音楽授賞式の大賞を総なめにし、アメリカの「ビルボード・ミュージック・アワード」で「Top Global K-Pop Artist」を、「ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・アワード」では「今年のグループ賞」を獲得するなど、世界有数の音楽授賞式で立て続けに受賞しました。NewJeansはメンバー全員がラグジュアリーブランドのアンバサダーとして活動するなど、グローバルブランドとのパートナーシップで世界中にその名声と影響力を轟かしています。

