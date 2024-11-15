¾åÅçàÝàêÅ¹¤ÎÅß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー ¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤È¤Ö¤É¤¦»³Ü¥¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¹á¤ë¡Ø¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥ß¥ë¥¯àÝàê¡Ù¤È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ø¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Á¥ã¥¤¡Ù11·î20Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
UCC¥°¥ëー¥×¤Ç³°¿©»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥æー¥·ー¥·ー¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¿¿À¸Í»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡¿ÀîÌî¹À»Ê¡¢Î¬¾Î¡¿UFS¡Ë¤Ï¡¢¼çÎÏ¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¾åÅçàÝàêÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢Åß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡Ø¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥ß¥ë¥¯àÝàê¡Ù¤È¡¢¡Ø¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Á¥ã¥¤¡Ù¤ò¡¢11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÅçàÝàêÅ¹¤Ï2003Ç¯6·î¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¤Ë£±¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢UCC¥°¥ëー¥×¤¬ÁÏ¶È¤«¤é90Ç¯°Ê¾å¤Î±Ê¤¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³ー¥Òー¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Èµ»½Ñ¤Î¤â¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³ー¥Òー¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Òー¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¡×¡¢¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¡¢¡ÖÌîºÚ¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡¢¡Ö¹á¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥·ー¥º¥Ê¥ë¸ÂÄê¥ß¥ë¥¯àÝàê¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿´²¹¤Þ¤ëÅß¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¡Ø¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥ß¥ë¥¯àÝàê¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥º¥Ê¥ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆüËÜ¹ÈÃã¤È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ø¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Á¥ã¥¤¡Ù¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ê¤æ¤¯µ¨Àá¡¢¤¼¤ÒË¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥á¥Ë¥åー¤Î³µÍ×
¡Ø¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥ß¥ë¥¯àÝàê¡Ù¡ã´ü´Ö¸ÂÄê¡ä
¡ûÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～1·îÃæ½Ü¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¡ûÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§ R¡§730±ß¡¡L¡§850±ß
¢¨¥Û¥Ã¥È¤Î¤ß
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¾åÅçàÝàêÅ¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡ûÆÃ¡¡¡¡Ä¹¡§2020Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÝ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥ß¥ë¥¯àÝàê¡Ù¤¬º£Ç¯¤â¤³¤Îµ¨Àá¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥ß¥ë¥¯àÝàê¡Ù¤Ï¡¢Å·Æü´³¤·¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤¿¡ÖÍµ¡ºÏÇÝ¥ìー¥º¥ó¡×¤ò¡Ö¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«»º¥é¥à¼ò¡×¤ËÄÒ¤±¤Æ¡¢¥ß¥ë¥¯àÝàê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤È¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÏÂ²Î»³¸©»º¤Ö¤É¤¦»³Ü¥¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¤Ö¤É¤¦»³Ü¥¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¸Þ´¶¤Ë¶Á¤¯¾åÅçàÝàêÅ¹¤Î½©Åß¤ÎÁÏºî¥ß¥ë¥¯àÝàê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤Ö¤É¤¦»³Ü¥¤¬½ù¡¹¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Á¥ã¥¤¡Ù ¡ã´ü´Ö¸ÂÄê¡ä
¡ûÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～1·îÃæ½Ü¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¡ûÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§R¡§700±ß¡¡L¡§820±ß
¢¨¥¢¥¤¥¹¤Ï¡Ü20±ß ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¾åÅçàÝàêÅ¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡ûÆÃ¡¡¡¡Ä¹¡§Åß¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Ø¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Á¥ã¥¤¡Ù¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¾åÅçàÝàêÅ¹¤Î¡Ø¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Á¥ã¥¤¡Ù¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¡Ö¤ä¤Ö¤¤¿¡×¤ÎÃãÍÕ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¹ÈÃã¢¨¤Ë¡¢¹âÃÎ¸©»ºÀ¸Õª¡¢ÀÄÀÚ¤ê¤ß¤«¤ó²Ì½Á¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥¯¥íー¥Ö¤Ê¤É¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬Ìª¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¹¢¤ËÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËË¤òÅÁ¤ï¤ëÉ÷¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÅß¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¾åÅçàÝàêÅ¹¤Î¡Ø¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Á¥ã¥¤¡Ù¤ÇÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆüËÜ¹ÈÃã¤È¤Ï
ÆüËÜ¤Î¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤äÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¾åÅçàÝàêÅ¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÈÃã¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¼¯»ùÅçÏ¢»³¤òË¾¤àÌ¸ÅçËßÃÏ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ä¤Ö¤¤¿¼ï¡×¤Ê¤É¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃãÈª¤Î¤¢¤ëÌ¸ÅçËßÃÏ¤Ç¤Ï5·îº¢¤Ë°ìÈÖÃã¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤¿¤áÅß¤Ë¤ªÃã¤¬ÅßÌ²¤¹¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¤¦¤ÞÌ£¤Î¤¢¤ëÃãÍÕ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿ÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ç½Â¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¹ÈÃã¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ÈÃã¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼URL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.ueshima-coffee-ten.jp/menu/tea/japanese-tea/
¢ã»²¹Í»ñÎÁ¢ä
¾åÅçàÝàêÅ¹¼«Ëý¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯àÝàê¡×¤È¤Ï
¥À¥Ö¥ë¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×Êý¼°¢¨1¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¥³ー¥Òー¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¾åÅçàÝàêÅ¹¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ç»¸ü¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¡Ö¥ß¥ë¥¯àÝàê¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¥³ー¥Òー¤È¥ß¥ë¥¯¤Î²«¶âÈæÎ¨¡£°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡×¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÈæÎ¨¤¬£µ¡§£µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÅçàÝàêÅ¹¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー£²¡§¥ß¥ë¥¯£¸¡£¤³¤Î²«¶âÈæÎ¨¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³ー¥Òー¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤ä¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯àÝàê¡×¤Ë¤Ï¡¢UCC¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³ー¥ÒーÄ´Ã£¡×¢¨2´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¡Ö¥ß¥ë¥¯àÝàê¡×¤Î1ÇÕ¤«¤éÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥À¥Ö¥ë¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×Êý¼°
¡Ö¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×Êý¼°¡×¤Ç°ìÅÙÃê½Ð¤·¤¿¥³ー¥Òー¤ò¿·¤¿¤Ê¥³ー¥ÒーÊ´¤Ç¤µ¤é¤Ë¤í²á¡¦Ãê½Ð¤¹¤ëÊý¼°¡£ÆóÅÙÌÜ¤Î¤í²á¡¦Ãê½Ð¤ÎºÝ¡¢¥³ー¥ÒーÊ´¤ÎÎ³»Ò¤¬¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¡¢¥³ー¥Òー±Õ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê»¨Ì£¤òµÛÃå¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³ー¥ÒーÄ´Ã£
UCC¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖUCC¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ø¿Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ò100¡ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³ー¥ÒーÄ´Ã£¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³ー¥ÒーÄ´Ã£¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¡¢3¤Ä¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÍ×ÁÇ¤È¶ñÂÎÅª¤Ê³ÎÇ§¹àÌÜ¤òÀß¤±¡¢Ä´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Æ¯¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤ë´Æºº¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¥³ー¥ÒーÄ´Ã£¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏµå´Ä¶¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¸»º¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò50%°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤ËÉÕÍ¿¤¹¤ë¥í¥´¤ò¿·¤¿¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¥´¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³ー¥ÒーÄ´Ã£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³ー¥Òー»º¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢URL
¡¦¡Ö¾åÅçàÝàêÅ¹¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.ueshima-coffee-ten.jp/(https://www.ueshima-coffee-ten.jp/)
¡¦¡Ö¾åÅçàÝàêÅ¹¡×»ÜÀß°ìÍ÷¡§¾åÅçàÝàêÅ¹»ÜÀß°ìÍ÷ | UFSÅ¹ÊÞ¸¡º÷
¡¦¾åÅçàÝàêÅ¹¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§https://www.ueshima-coffee-ten.jp/about/sustainability/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥æー¥·ー¥·ー¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¤ªµÒÍÍÃ´Åö
¢©650-0046 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®7-7-7 ¡¡
¡ãWEB¡ä https://www.ucc.co.jp/customer/ufs_product_form/