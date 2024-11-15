¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢ÆüËÜºÇ¿·¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Àîºê»Ô¹Â¤Î¸ý¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ªºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÀìÌç¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤Ç·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
À¤³¦25¥ö¹ñ¤Ë1,500¥¹¥¿¥¸¥ª°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ê2024Ç¯11·î¸½ºß¡Ë³×¿·Åª¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖOrangetheory Fitness¡Ê°Ê²¼¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ë¡×¤Ï2025Ç¯½é½Ü¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç16Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¹Â¸ý¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Newsweek Best Gym¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤ÇµÞÀ®Ä¹Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
¡Ú¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¤ÎÆÃÄ§¡Û
- °å³Ø¡¦±¿Æ°À¸Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢ËèÆüÊÑ¤ï¤ëÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
- À¤³¦´ð½à¤ÎÇ§Äê¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤Ê»ØÆ³
- ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿Æ°¤ò¥¬¥¤¥É
- 60Ê¬¤ÇÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¡Ü¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
- ²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¡¢±¿Æ°¸å¤â»éËÃÇ³¾Æ¤¬Â³¤¯¥¢¥Õ¥¿ー¥Ðー¥ó¸ú²Ì
Ç§Äê¥³ー¥Á¤¬ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³
¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¤Ï¡¢²Ê³Ø¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°å³Ø¡¦±¿Æ°À¸Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤¬³«È¯¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¾ðÊó»ï¡ÖNewsweek¡×¤ÎÆÉ¼Ô¤Èµ¼Ô¤¬Áª¤Ö¡ØBest Gym in Newsweek¡Çs Reader¡Çs Choice!¡Ù(https://www.newsweek.com/readerschoice/best-gym)¤ÇÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÚÎÏ¡Ü»ýµ×ÎÏ¡Ü¥Ñ¥ïーÁ´¤Æ¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë
»²²Ã¼Ô¤Ï¥Ïー¥È¥ìー¥È¡Ê¿´Çï¿ô¡Ë¥»¥ó¥µー¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤Ç³Æ¼«¤Î¿´Çï¿ô¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¤Ï60Ê¬¤Ç´°·ë¤·¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤È¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï365ÆüËèÆüÊÑ¤ï¤ë¤¿¤áË°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î²ñ°÷¤È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¶¥¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°Ãæ¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¤ä¿´Çï¿ô¤ò¥â¥Ë¥¿ー¤ËÉ½¼¨
ÆüËÜ¤Ç¤â2016Ç¯¤ÎÂè°ì¹æÅ¹¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢10Âå～80Âå¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤Ç¯Îð¤ÎÊý¤¬ËèÆü¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥à¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÉô³è¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖMore Life¡×¤Ë¤Ï¤è¤êË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ä¤è¤êÂç¤¤Ê¼«¿®¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¸¥à°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥í¤â¥«¥é¥À¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ªÌ¾¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¹Â¤Î¸ý
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¹Â¸ý1-13-18 ¥»¥¥°¥Á¥Ó¥ë B1F
URL: https://orangetheoryfitness.co.jp/mizonokuchi/
Instagram: https://www.instagram.com/otf_mizonokuchi/
Email¡§mizonokuchi@orangetheory.co.jp
²ñ°÷Êç½¸³«»ÏÍ½Äê¡§2024Ç¯12·î
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡§2025Ç¯½é½Ü
¡ÚÆþ²ñ¼õÉÕ¥»¥ó¥¿ー¡Û
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¹Â¸ý1-14-8 ¹Â¤Î¸ýÀÐ¸¶¥Ó¥ë1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-1184-0055
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦Âç°æÄ®Àþ¡Ö¹Â¤Î¸ý±Ø¡×Åì¸ý¡¢
JRÆîÉðÀþ¡ÖÉðÂ¢¹Â¥Î¸ý±Ø¡×ËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¥Ý¥ì¥Ý¥ìÄÌ¤ê±è¤¤/¥»¥¥°¥Á¥Ó¥ë£±F¤Ï¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¤µ¤ó
¹Â¤Î¸ý¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¡¢ITS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÚITS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ë¶È³µÍ×¡Û
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âçµ×ÊÝµ®¾
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÇð3-9-21 ITS¥Ó¥ë
´ë¶ÈHP¡§https://www.its-g.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¢°ÜÆ°ÂÎ¾ðÊóÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¢³°¿©»ö¶È¡¢Í¹ÊØ»ö¶È¶ÈÌ³
¡ÚÊÀ¼Ò³µÍ×¡Û
¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.orangetheoryfitness.co.jp/cp/
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§Âçµ×ÊÝ Ë®ÏÂ
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-2 ¥°¥é¥ó¥È¥¦¥¥ç¥¦¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïー11³¬
ÁÏ¡¡Î©¡§2016Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§9,950Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥»¥ª¥êー¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤ÎÄ¾±Ä¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È