¡Ú¸ø±é¥ì¥Ýー¥È¡Û11/9(ÅÚ)¡¦10(Æü)¡¢¡Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ¥Ô¥¢¥Î Summit 2024 in Live! ²£ÉÍ¡Ù¤¬³«ºÅ¡ª

株式会社タクティカート

株式会社タクティカートは、Piascore株式会社とともに、2024年11月9日・10日の2日間に渡り、『みなとみらい ピアノSummit 2024 in Live!横浜』を開催しました。池袋・グローバルリングシアターを中心に開催している『Japan Music Summit』の1イベントとして、タクティカートからは全4組が出演した。

1日目には2組。ヴァイオリン・島谷美賀子とピアノ・望月晶はイベントのトップバッターとして出演。「クラシック×ととのう」をキーワードに、それぞれのソロ演奏も交えながら、『愛の挨拶』・『G線上のアリア』などクラシック音楽でも癒しの名曲を披露。ピアノ・ヴァイオリンともに充実の音色で奏でられる名曲たちに、多くの聴衆が足を止めて聴き入った。

左:望月晶(ピアノ)、右:島谷美賀子(ヴァイオリン)

そしてヴァイオリン・雪見もかは続けての第2部に登場。「クラシック×アイドル」をテーマに、ヴァイオリンでポップスの人気曲を演奏。全身を使い、絶えない笑顔で演奏する楽しさ満点のパフォーマンスが多くの聴衆の心を掴んだ。拍手に応えたアンコールでは『情熱大陸』を披露。彼女の魅力が十二分に発揮された時間となった。

雪見もか(ヴァイオリン)

2日目・11/10も『Japan Music Summit』からは2組が出演。

昨日に引き続き、「クラシック×ととのう」をテーマにしたトップバッターは、阿部小百合(ピアノ)、雁瀬心生(ヴァイオリン)、高倉理紗子(ヴァイオリン)の3名。ヴァイオリン2台とピアノという珍しい編成だが、ヴィヴァルディ、ショスタコーヴィチなど数々の作曲家が名曲を残している。そんな中から「2つのヴァイオリンのための協奏曲」や、「2つのヴァイオリンのための5つの小品」などを披露し、多くの聴衆が耳を澄ませた。

左から阿部小百合(ピアノ)、高倉理紗子(ヴァイオリン)、雁瀬心生(ヴァイオリン)

続けては「クラシック×即興」をテーマに、フルーティストの尾崎勇太が登場。

無伴奏で「ロンドンデリーの歌」を奏でた後、様々なエフェクターや音源、さらにはピアノも用いながら、自由な即興演奏を繰り広げた。多彩な音響世界が会場を包み込み、小さな子どもたちから大人まで、その音色を楽しんだ。

尾崎勇太(フルート)

その他は『みなとみらいピアノフェスティバル』からの出演者が舞台を飾った。

1日目では、「ピアノ×ファンタジー」として、アラン・メンケンの名曲たちを明るい世界観で演奏し切ったピアニスト・青木智哉、「クラシック×クリスマス」として、「アヴェ・マリア」の名曲達や、讃美歌のメドレーを演奏、静謐な雰囲気に包み込んだリーナ(ヴァイオリン)、野崎さゆみ(ピアノ)、そして「ピアノ×パリ」として、プーランク、ミヨーなど、パリに関係のある近代の連弾の名作を、ラ・コリーマ(連弾:山田磨依、吉田朝子)が華やかに演奏。

2日目は、「ピアノ×VTuber」として、クラシカルポップス・クラシカルジャズへの編曲でも知られるピアニスト・内田ゆう子が、画面を通じて、VTuber・潤音ノクト(ピアノ)と共演。また「ピアノ×キッズ」として、ラヴェル、ドビュッシーの名曲を見事な技術とともに輝かしい音色で、小学生ピアニスト・天野薫が演奏、そして「ピアノ×ダンス」として、ピアニスト・斎藤龍によるバッハやラモー、ベートーヴェンの演奏に合わせて、ダンサー・小㞍健太が、ステージから階段、客席まで広く使い、見事なコンテンポラリー・ダンスを披露し、多くの聴衆を惹きつけた。

2日間に渡り開催された『みなとみらい ピアノSummit 2024 in Live! 横浜』。ランドマークタワーを訪れた人々が、ピアノ・クラシック音楽と様々なジャンルの融合を味わい、そして楽しんだ2日間となった。



株式会社タクティカートが主催する『Japan Music Summit』は、11月22日(金)、池袋・グローバルリングシアターで第4回公演を開催。池袋駅前・西口公園を舞台に、多くの出演者が舞台を彩る予定だ。Piascore株式会社主催による『みなとみらいピアノフェスティバル2025』も、来年10月4日(土)~6日(月)の開催が決定。ホール公演とオープンスペース公演のそれぞれによって、みなとみらいをピアノ一色に染め上げる3日間となるだろう。

【公演概要】

『みなとみらい ピアノSummit 2024 in Live!横浜』

開催日:2024年11月9日(土)、10日(日)

開催場所:

ランドマークプラザ サカタのタネガーデンスクエア SPECIAL SPONSORED by 三菱地所グループ

(みなとみらい駅(みなとみらい線)から徒歩3分)

(桜木町駅(JR・市営地下鉄)から動く歩道で徒歩5分)



内容:

11/9(土)

第1部 11:00 開演「クラシック × ととのう」

出演:島谷美賀子(ヴァイオリン)、望月晶(ピアノ)

曲目:

E. エルガー:愛の挨拶、J. S. バッハ:G線上のアリア、A. ドヴォルザーク:ユーモレスクなど

F. クライスラー:プニャーニの様式によるプレリュードとアレグロ

F. ショパン:マズルカ Op.30-1~4

J. S. バッハ:無伴奏パルティータ第3番 BWV1006 より「プレリュード」

E. モリコーネ:愛のテーマ(「ニュー・シネマ・パラダイス」より)

坂本龍一:戦場のメリークリスマス

第2部 12:00 開演「クラシック × アイドル」

出演:雪見もか(ヴァイオリン)

曲目:

Sumika:Shake and shake

鈴木愛理:最強の推し

YOASOBI:アイドル 他

第3部 13:00 開演「ピアノ × ファンタジー」

出演:青木智哉(ピアノ)

曲目:

アラン・メンケン:

パート・オブ・ユア・ワールド

アンダー・ザ・シー

フレンド・ライク・ミー

コンパス・オブ・ユア・ハート

ひとりぼっちの晩餐会 他

第4部 14:00 開演「クラシック × クリスマス」

出演:リーナ(ヴァイオリン)、野崎さゆみ(ピアノ)

曲目:

J. S. バッハ=C. グノー:アヴェ・マリア

G. カッチーニ:アヴェ・マリア

G. F. ヘンデル:ハレルヤ

讃美歌メドレー

P. I. チャイコフスキー:くるみ割り人形より

作曲者不詳(讃美歌):神の御子は今宵しも

第5部 15:00 開演「ピアノ × パリ」

出演:ラ・コリーマ(連弾:山田磨依、吉田朝子)

曲目:

F. プーランク:四手のためのピアノ・ソナタ FP.8

D. ミヨー:フランス組曲 Op.248より第1曲 「ノルマンディー」 、第4曲 「アルザス・ロレーヌ」、第5曲 「プロヴァンス」

G. ガーシュウィン=中島克磨:パリのアメリカ人

J. M. ダマーズ:ドロミニアーナ

11/10(日)

第1部 11:00 開演「クラシック × ととのう」

出演:阿部小百合(ピアノ)、雁瀬心生(ヴァイオリン)、高倉理紗子(ヴァイオリン)

曲目:

W. A. モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第12番 K.332より第1楽章

J. S. バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 より 第1楽章

A. ヴィヴァルディ:2つのバイオリンのための協奏曲 イ短調 Op.3-8 RV522

D. ショスタコーヴィチ:2台のヴァイオリンとピアノのための5つの小品

第2部 12:00 開演「クラシック × 即興」

出演:尾崎勇太(フルート)

曲目:即興

第3部 13:00 開演「ピアノ × VTuber」

出演:内田ゆう子(ピアノ)、潤音ノクト(ピアノ)

曲目:

内田ゆう子:PALMA パルマ

久石譲:人生のメリーゴーランド

カッチーニ=内田ゆう子:アヴェ・マリア ほか

第4部 14:00 開演「ピアノ × キッズ」

出演:天野薫(ピアノ)

曲目:

M. ラヴェル:ソナチネ 嬰ヘ短調

C. ドビュッシー:12のエチュード「8本の指のために」

C. ドビュッシー:映像 第1集より 「水の反映」「運動」

C. ドビュッシー:喜びの島 イ長調

N. カプースチン 8つの演奏会用エチュードより「思い出」「フィナーレ」



第5部 15:00 開演「ピアノ × ダンス」

出演:斎藤龍(ピアノ)、小㞍健太(ダンス)

曲目:

J. S. バッハ:フランス組曲第5番 アルマンド~サラバンド

P. ラモー:優しい嘆き

L.v. ベートーヴェン:ピアノソナタ「悲愴」より 他





共催:Piascore株式会社(みなとみらいピアノフェスティバル主催)、株式会社タクティカート(Japan Music Summit 主催)

協力:三菱地所グループ、株式会社ヤマハミュージックジャパン

後援:横浜市 にぎわいスポーツ文化局、一般社団法人 横浜みなとみらい21、一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)、一般社団法人 横浜ライブエンターテインメント協議会、Music Port YOKOAHAMA委員会

【お問い合わせ先】

みなとみらいピアノSummit 事務局

Mail: fes-support@piascore.com