SEVENTEEN [RIGHT HERE] THE CITY³«ºÅ·èÄê¡ª

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=n_AF3oakXec ]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=VLlj8QGSXUM ]