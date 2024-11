É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÃ¯!?¾×·â¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØVIP ¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡ÙU-NEXTÆÈÀê¤Ç¸«ÊüÂêÇÛ¿®³«»Ï¡ª

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年11月15日(金)よりタイドラマ『VIP タイランド』を独占で見放題で配信いたします。

『VIP タイランド』は、韓国で大ヒットしたドラマ「VIP-迷路の始まり-」をタイでリメイクした衝撃ラブサスペンスドラマです。

一流デパート「ザ・レジェンド」のVIPチームで働くリン(フォンティップ・ワッチャラトラクーン)は、同じ部署で働く夫のパック(ナワット・クンラタナラック)と共に幸せな日々を送っていたが、ある日リンにもとにチーム内に夫の浮気がいることを告発するメールが届き事態は一変。

リンは疑心暗鬼になるが、一見凛としたスマートな姿を見せているチームの面々もそれぞれが人に言えない事情を抱えていた。

腹の探りあいが始まるセレブ夫婦に危機が訪れるー。ハラハラする展開と主人公を取り囲む人間模様に注目です。

『VIP タイランド』<全24話>

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0157106

【STORY】

一流デパート「ザ・レジェンド」のVIPチームで働くリンは、同じ部署で働く夫のパックと共に、幸せな日々を送っていた。ある日、リンの携帯に発信者不明のメールが届く。「あなたの夫の浮気相手がチーム内にいる」と書かれたメールを見てリンは凍りつく。

(C) SBS & (C) One 31

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp



U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年9月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。